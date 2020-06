Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla maanantaina alkunsa saaneen maastopalon syttymissyy on yhä epäselvä.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palopäällikön Petri Hintikan mukaan sammutustyöt alueella jatkuvat yhä. Siksi alueelle, josta palo on saanut alkunsa ei ole vielä päästy.

Perjantaina ja lauantaina Muhoksella sattui useampia pienempiä maastopaloja salaman iskuista, joten on myös mahdollista, että tuli on salamien seurauksena on jäänyt kytemään maastoon.

Hintikka ei kuitenkaan lähde arvioimaan syttymissyytä ennen kuin palo on saatu sammutettua ja asiaa on päästy tutkimaan.

Maastopalo havaittiin maanantaina puolen päivän jälkeen. Palo levisi pääasiassa latvapalona lopulta noin 250 hehtaarin alueelle. Palo oli Hintikan mukaan harvinaisen suuri.

”Tämän suuruusluokan palot ovat varsin harvinaisia. Tavallisesti maastopalot ovat joidenkin kymmenien hehtaarien suuruisia ja nekin luokitellaan jo suuriksi”, Hintikka kertoo.

Palo tuotti runsaasti savua.

Palo saatiin yön aikana rajattua mutta jälkisammutustyöt kestävät vielä ainakin pari päivää.

Paloa on yhä sammuttamassa noin parikymmentä pelastuslaitoksen yksikköä. Paikalla on ollut myös sekä rajavartiolaitoksen että puolustusvoimien helikopterit.

Sammutustöitä haittasi alueen hankala saavutettavuus sekä vesistöjen puute alueella. Maasto on Hintikan mukaan turvepohjaista maastoa, joka savuaa pitkään.

Palosta aiheutui runsasta savua, joka kulkeutui kuntakeskusta kohti.