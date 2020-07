Viime elokuisille Porvoon poliisiampumisille ei ole löytynyt yhtä selkeää motiivia. Rikoksista epäillyillä veljeksillä ei kuitenkaan ole ollut kytkentää järjestäytyneisiin rikollisryhmiin, kertoo keskusrikospoliisi (krp) tiedotteessaan.

Rikoksista epäillyt veljekset suomalaistaustaisia Ruotsin kansalaisia, mutta toisella on myös Suomen kansalaisuus. He ovat syntyneet vuonna 1989 ja 1994.

Krp on saanut valmiiksi ampumistapausta koskevan esitutkinnan.

Veljeksiä epäillään muun muassa kahdesta murhan yrityksestä, koska heidän epäillään ampumineen 25. elokuuta 2019 kohti poliiseja Porvoossa.

Kaksi poliisia loukkaantui ammuskelussa, toinen vakavammin.

Krp ilmoittaa tiedotteessaan pitävänsä välttämättömänä, että motiivipohdiskelua ei tässä vaiheessa jatketa. Tämä olisi tärkeää syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin turvaamiseksi.

Veljekset Raymond (vas.) ja Richard Granholm

Esitutkinnassa on krp:n mukaan selvinnyt, että veljeskaksikko saapui Suomeen autoineen 18. huhtikuuta 2019. He kävivät toukokuussa lyhyesti Ruotsissa, mutta sen jälkeen he ovat ilmeisesti oleskelleet Suomessa yhtäjaksoisesti kiinniottoonsa saakka.

”Poliisilla on kohtuullisen hyvä käsitys oleskelun luonteesta”, krp toteaa avaamatta kuitenkaan tätä tarkemmin.

Itse ampuminen oli poliisille järjestetty ansa.

”Julkisuudessa olleita tapahtumia oli epäiltävästi edeltänyt tiedustelua ja valmistelua sen suhteen, että poliisi saataisiin tiettyyn paikkaan haluttuna aikana.”

Illalla 24. elokuuta kello 21.35 hätäkeskukseen tuli puhelu, jossa poliisia pyydettiin Espoon alueelle hiekkakuopalle nuorisojoukon tappelun vuoksi. Poliisipartio ei kuitenkaan löytänyt ilmoittajaa.

Vähän puolenyön jälkeen hätäkeskukseen tuli uusi puhelu. Näillä kahdella puhelulla on krp:n mukaan yhteys. Asiaa on tutkittu törkeän ryöstön valmisteluna.

Hälytys koski väitettyä omaisuusrikosta. Kun partio meni paikalle, heitä kohti ammuttiin heti. Välikohtaus kesti kolmisen minuuttia.

Poliisin mukaan veljesten epäillään jo kesäkuussa yrittäneen hankkia käsiaseita salatun sähköpostipalvelu aikana.

”Poliisilta oli kateissa voimankäyttöön liittyvää välineistöä alkurikoksen jäljiltä, mutta viimeistään kiinnioton yhteydessä kateissa ollut omaisuus palautui.”

Poliisi otti kiinni Porvoossa varttuneet veljekset takaa-ajon päätteeksi Pirkanmaalta Ikaalisista.

Tiedotteessaan krp avaa myös takaa-ajon vaiheita.

Sen kuluessa veljekset ampuivat kohti poliisiautoja ja aiheuttivat vaaraa myös sivullisille.

Krp:n mukaan tapahtumien aikana ammuttiin poliiseja kohti parikymmentä laukausta.