Valepoliisit ovat taas liikkeellä Päijät-Hämeessä ja Itä-Uudellamaalla. Hämeen poliisilaitoksen mukaan Päijät-Hämeessä on kesäkuussa saatu yhä enemmän ilmoituksia niin sanotuista valepoliisisoitoista, joissa soittaja esittäytyy poliisiksi ja pyrkii saamaan tietoonsa uhrin pankkitilin käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Puhelut ovat kohdistuneet iäkkäisiin ihmisiin, ja soitot tulivat kesäkuussa +467-alkuisesta numerosta, mikä viittaa poliisin mukaan siihen, että tekijöillä on käytössään ruotsalaiset puhelinliittymät.

Hämeen poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että usein tekijä kertoo pankkitilin olevan jollain tavalla vaarassa ja perustelee tällä tietojen pyytämistä. Poliisin mukaan useammassa tapauksessa tietojen luovuttaminen on johtanut useiden tuhansien eurojen menetykseen. Tapauksia tutkitaan virkavallan anastuksena ja petosrikoksina.

Myös Itä-Uudenmaan poliisi twiittasi samankaltaisista soitoista keskiviikkona.

Poliisilaitokset korostavat, ettei poliisi koskaan toiminnassaan tiedustele pankkitilien käyttäjätunnuksia tai salasanoja.

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Perttu Halonen kertoo, että myös muiden huijauspuheluiden määrät ovat lähteneet jälleen kasvuun, kun koronarajoitusten aikaan puheluiden määrä väheni.

”Ei näistä huijaussoitoista turhaan kirjoitella, niitä tulee nytkin Suomeen huomattavia määriä”, Halonen kertoo.

Kyberturvallisuuskeskus saa nyt erityisen paljon yhteydenottoja puheluista, joissa soittaja on esittänyt olevansa Microsoftin tukihenkilö. Tukihenkilö on kehottanut puheluun vastannutta asentamaan esimerkiksi etähallintaohjelman, jonka avulla huijari yrittää kalastella verkkopankkitunnuksia tai luottokorttitietoja.

”Tällä kyllä antaa valtakunnan avaimet huijarille, jos asentaa tämän ohjelman tietokoneelleen”, Halonen sanoo.

Microsoft-huijarit saatavat käyttää internetpuhelua, jolloin soittaessa puhelinnumero näyttää suomalaiselta. Tällöin myös useampi suomalainen saattaa vastata numeroon.

Microsoft-huijareiden lisäksi suomalaisia piinaa edelleen hälärisoittajat, joissa rikollinen soittaa ulkomaalaisesta numerosta, antaa puhelun hälyttää vain vähän aikaa ja jää odottamaan, että vastaaja soittaa takaisin.

Takaisin soittamisesta tulee soittajalle kallis lasku, jonka hinta voi nousta jopa tuhansiin euroihin, kertoi poliisi tiedotteessa helmikuussa.

Halonen kertoo, että huijaussoittojen taustalla toimii järjestäytynyt rikollisuus. Rikolliset ja ulkomaalaiset operaattorit ovat voineet tehdä sopimuksen, jossa operaattori ja rikollinen jakavat voitot, joita syntyy, kun hälärisoittoihin soitetaan takaisin.

”Takaisin soittaminen on todella kallista varsinkin kaukomaihin, joihin ei olla neuvoteltu edullisia puhelinsopimuksia. Sen sijaan Euroopassa EU:n vaikutus näkyy, ja puheluiden hinnat on hyvin säännelty ja palveluiden hinnat ovat edullisia”, Halonen kertoo.

Lisäksi Kyberturvallisuuskeskus saa tietoonsa puheluita, joissa vastaaja yritetään saada sijoittamaan rahaa kryptovaluuttaan kuten bitcoiniin. Näitä sijoitushuijauksia lähetetään myös sähköpostitse.

Huijarit vaihtelevat jatkuvasti numeroita, ja vaikka teleoperaattorit yrittävät suodattaa numeroita ja havaita isoja tekijöitä, pääsee puheluita edelleen läpi.

”Tässä pitää myös varoa sitä, ettei suodateta liikaa ja ettei esimerkiksi suodatettaisi oikeita numeroita”, Halonen varoittaa.

Yksittäinen kuluttaja on myös melko voimaton huijauspuheluiden edessä.

Halonen kertoo, että omasta puhelimesta voi kytkeä yksittäisiä numeroita estetyiksi, mutta tämä ei ole kovin tehokasta, kun huijarit vaihtavat numeroita koko ajan ja numeroita on tuhansia. Myöskään salainen numero ei auta, koska huijarit eivät katso numeroita puhelinluettelosta vaan soittavat vain satunnaisiin numeroihin.

”Oma hypoteesimme kollegoiden kanssa on, että on vain huonoa tuuria, jos saa paljon huijaussoittoja eikä kyse taida olla kohdentamisesta. Enemmän tämä kertoo siitä, että tämä on rikollisille hyvin tuottava rahanlähde”, Halonen sanoo.

Halosen mukaan ratkaisu olisi, että kuluttajat olisivat valistuneempia tunnistamaan, milloin heitä yritetään vedättää ja puhelu pitäisi lopettaa heti, kun huomaa, ettei soittajalla ole puhtaat jauhot pussissa.

Jos kuitenkin soittaa takaisin numeroon ja huomaa valtavan puhelinlaskun, voi tässä tapauksessa Halosen mukaan ottaa yhteyttä oman operaattorin asiakaspalveluun ja neuvotella, pystyisikö laskua kohtuullistamaan.

”Olen kuullut, että operaattorit ovat suostuneet neuvottelemaan laskua alhaisemmaksi, mutta täysin sitä ei pystytä poistamaan, koska puheluista tulee kustannuksia myös suomalaisille teleoperaattoreille.”

Jos on jo asentanut ohjelmiston tietokoneelleen tai antanut huijarille luottokortti- tai verkkopankkitietoja, täyttyy usein rikoksen tunnusmerkistö. Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä poliisiin.