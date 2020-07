Etelä-Savon Kangasniemellä on parhaillaan vakava vedenjakeluhäiriö, joka johtuu vesijohtoverkossa olevasta vuodosta, pelastuslaitokselta kerrotaan. Vuoto on tyhjentänyt paikallisen vesitornin.

”Käytännössä vesitorni on nyt tyhjä. On kyseessä vakava häiriö ja mittava vuoto. Vuotokohta on nyt saatu paikallistettua ja sulkutyöt ovat käynnissä”, Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Eero Aho sanoo.

”Mikäli vuotokohta saadaan suljettua, pumput pauhaavat täydellä teholla vesitornia täyteen. Mutta vielä on ennenaikaista arvioida, onnistuuko toimenpide.”

Aho sanoo, että näin mittava vuoto on harvinainen.

”Tämä on erittäin poikkeuksellinen tapaus. Siinä vaiheessa kun vesitorni tyhjenee, se tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka ovat riippuvaisia kunnan vesijohtoverkostosta jäävät ilman hanavettä.”

Aho pyytääkin kunnan vesijohtoverkon varassa olevia talouksia säästämään vettä.

”Vaikka vuotokohta on paikallistettu, ihmisiä kehotetaan edelleen rajoittamaan vedenkäyttöä välttämättömiin toimiin. Eli juomavettä talteen, mutta suihkujen kanssa kannattaa odottaa”, Aho sanoo.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella ollaan varauduttu siihen, että he lähtevät toimittamaan Kangasniemellä juomavettä.

”Pelastuslaitos osallistuu toimiin niin, että autoimme vuotokohdan paikallistamisessa ja Etelä-Savon pelastuslaitos varautuu toimittamaan Kangasniemen kuntaan juomavettä.”

Aho ei pysty vielä arvioimaan tarkemmin, kuinka vaativa paikkausoperaatio on ja kuinka kauan aikaa paikkaamiseen menee.

”Mutta linja saadaan varmasti suljettua tänään. Tilanne rauhoittuu sitten siltä osin, kun torniin saadaan vettä.”