Lahden satamasta on nostettu käsikranaatti, kertoo Hämeen poliisilaitos Twitterssä. Poliisi on eristänyt tapahtumapaikan. Puolustusvoimilta on pyydetty virka-apua.

Vanhempi konstaapeli Toni Janhunen kertoo, että hänen mediasta näkemiensä kuvien perusteella kyseessä on sodanaikainen käsikranaatti.

Janhunen ei osannut vielä sanoa, miten kranaatti löytyi. Poliisi sai tehtävän tapauksesta kello 11.52. Vielä ei ole arviota siitä, kuinka kauan alueen eristys jatkuu.