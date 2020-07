Nykyinen poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen jatkaa virassaan. Valtioneuvosto nimitti 60-vuotiaan Kolehmaisen viisivuotiselle jatkokaudelle torstaina elokuun alusta lukien.

Kolehmaisen lisäksi virkaa haki kolme muuta ihmistä. He olivat Piotr Lehtonen, Karoliina Maaranen ja Jyrki Wasastjerna. Heistä vain Wasastjernalla on kokemusta poliisihallinnosta. Hän työskentelee nykyisin Poliisihallituksessa teknologiajohtajana.

Poliisiylijohtajan tehtäviin kuuluu johtaa, kehittää ja valvoa Poliisihallituksen ja sen hallinnonalan toimintaa. Hän myös vastaa Poliisihallituksen toiminnasta ja huolehtii, että sen tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, perehtyneisyys poliisitoimeen sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

Kolehmaisella on pitkä ura poliisissa. Hän aloitti poliisikoulutuksen vuonna 1982, ja hän on työskennellyt muun muassa valmiusyksikkö Karhussa sekä rivimiehenä että joukkueenjohtajana. Hän on myös ollut poliisiammattikorkeakoulun rehtori.

Työnsä ohella Kolehmainen on valmistunut oikeustieteen lisensiaatiksi sekä valtiotieteiden ja kasvatustieteiden maisteriksi.

Kolehmainen aloitti poliisiylijohtaja elokuussa 2015.