Poliisi on tutkinut kaikessa hiljaisuudessa jo vuosien ajan poikkeuksellista henkirikosta. Täysi-ikäisen nuoren naispotilaan epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi sairaalassa Salossa Varsinais-Suomessa vappuaattona 2017.

Tapausta tutkitaan epäiltynä murhana, koska uhri oli poliisin mukaan puolustuskyvytön.

Poliisi on kuulustellut kuluvan kesän aikana murhasta epäiltyinä useampia henkilöitä.

Ainakin osa heistä on kuulunut rikoksen tekoaikana Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Salon sairaalan hoitohenkilökuntaan.

”En voi kertoa epäiltyjen tarkkaa määrää. He ovat henkilöitä, jotka ovat olleet tapahtuma-aikaan paikalla sairaalassa. En voi ottaa kantaa siihenkään, epäilläänkö heidän toteuttaneen teon yhteistuumin vai onko joku toteuttanut sen yksin”, sanoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Juha Kainonen Lounais-Suomen poliisista.

Epäillyt ovat kiistäneet rikosepäilyt. Ketään ei ole ainakaan toistaiseksi otettu kiinni, pidätetty tai vangittu tapauksen vuoksi.

Vaikka henkirikoksen epäillään tapahtuneen jo yli kolme vuotta sitten, rikosepäilystä ei ole kerrottu aiemmin julkisuudessa.

Henkirikosepäily heräsi vasta yli puoli vuotta potilaan kuoleman jälkeen, kun oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa uhrista löytyi propofoli-nimistä nukutuslääkettä.

Poliisin mukaan potilaalle ei tehty Salon sairaalassa useita päiviä kestäneen hoitojakson aikana sellaisia hoitotoimia, joissa olisi käytetty propofolia.

Julkisuudessa propofoli on tullut tunnetuksi muun muassa siitä, että laulaja Michael Jackson kuoli sen yliannostukseen vuonna 2009.

Poliisi kirjasi epäillystä henkirikoksesta rikosilmoituksen vuoden 2018 puolella. Tutkinnanjohtaja Kainosen mukaan tapauksesta ei ole ollut aiemmin mahdollista tiedottaa tutkinnallisista syistä.

”Lähdimme tutkinnassa liikkeelle vähän takamatkalta, koska rikosepäily tuli ilmi pitkän ajan kuluttua epäillyn teon jälkeen. Meidän piti turvata tutkinta, jotta saamme tehtyä tietyt selvitykset”, Kainonen sanoo.

Hänen mukaansa tutkinnassa on tullut ilmi sellaista uutta tietoa, jonka perusteella epäiltyjä ja todistajia on kuulusteltu kesäkuun aikana.

”Epäillyt ovat olleet kuulusteluissa yhteistyökykyisiä, mutta heillä on oikeus olla puhumatta. On jäänyt vähän sellainen kutina, että meille ei ole kuulusteluissa avattu ihan kaikkia tapahtumia. Osaa heistä on kuulusteltu useamman kerran”, Kainonen sanoo.

Hänen mukaansa jotkin kuulustelulausunnot ovat ristiriitaisia muun näytön kanssa.

Poliisin mukaan sairaalan johto on ollut esitutkinnan aikana tietoinen henkirikosepäilystä. Viranomaiset eivät ole löytäneet viitteitä muista epäselvistä kuolemantapauksista.

”Tässä asiassa on tehty aika laajoja taustaselvityksiä. Rikoksesta epäiltyjen henkilöiden työhistoriasta tai kyseisestä sairaalasta ei ole noussut esiin muita epäselviä kuolemia. Epäilty rikos vaikuttaa yksittäiseltä teolta”, Kainonen sanoo.

Kainosen mukaan epäillyn henkirikoksen motiivi on epäselvä.

”Emme ole tutkinnassa vielä maalissa. Tutkinta jatkuu edelleen, mutta en osaa arvioida, kauanko se kestää”, Kainonen sanoo.

Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen sanoi torstaina, ettei voi juurikaan kommentoida poliisin tutkimaa tapausta.

”Poliisi hoitaa tätä asiaa. Olemme olleet tietoisia siitä ja tehneet omia selvityksiä”, hän sanoo.

Virolaisen mukaan on vaikea sanoa varmasti, työskenteleekö kukaan murhasta epäillyistä tällä hetkellä Tyksissä.

”Emme Tyksissä välttämättä tiedä kaikkia epäiltyjä vielä. Tiedossamme ei kuitenkaan tällä hetkellä ole ketään sellaista epäiltyä, joka olisi työsuhteessa.”

Varsinais-Suomessa on paljastunut lähimenneisyydessä myös toinen tapaus, jossa puolustuskyvyttömän potilaan epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi.

Kotisairaala Luotsin toimitusjohtajana työskennellyt sairaanhoitaja on saanut murhasyytteen osana epäiltyä rikosvyyhtiä. Murhaepäily koskee saattohoidossa olleen potilaan kuolemaa.

Kainosen mukaan Salon murhaepäily ei liity Luotsin tapaukseen.

Salon sairaala on osa Turun yliopistollista keskussairaalaa.

Raportti: Hoitajien potilaisiin kohdistuvia henkirikoksia voi jäädä paljastumatta Suomessa

Suomessa voi jäädä paljastumatta potilaisiin kohdistuvia henkirikoksia, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin raportissa todettiin viime marraskuussa.

Jos hoitohenkilöstöön kuuluva henkilö tappaa tahallisesti potilaan, kiinnijäämisriski on rikollisuustilanneraportin mukaan selvästi pienempi kuin muussa henkirikollisuudessa.

Raportin mukaan tavallista pienempi kiinnijäämisriski johtuu puutteista kuolemansyyn tutkinnoissa ja terveydenhuollon valvontajärjestelmässä.

Suomessa on paljastunut viime vuosikymmeninä joitakin tapauksia, jossa hoitotyöntekijä on syyllistynyt yhteen tai useampaan tahalliseen henkirikokseen.

Henkirikosten määrällä mitattuna vakavin on helsinkiläisen perushoitajan tapaus.

Helsingin hovioikeus tuomitsi vuonna 2012 Ann-Maria Myllgrenin (entiseltä nimeltään Aino Nykopp-Koski) elinkautiseen vankeuteen muun muassa viidestä murhasta ja viidestä murhan yrityksestä.

Sekä kotihoitajana että useissa hoitolaitoksissa työskennellyt Myllgren myrkytti iäkkäitä potilaitaan antamalla heille pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkeaineita.