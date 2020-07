Poliisi on vapauttanut Raaseporissa tiistai-iltana tapahtuneen puukotuksen vuoksi pidättämänsä henkilöt, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi.

Tilanteessa 17-vuotiasta poikaa puukotettiin Billnäsin koulun pihalla Raaseporissa. Poliisi on kuulustellut asianosaisia ja paikalla olleita todistajia keskiviikkona ja torstaina.

Poliisin mukaan tapahtumat saivat alkunsa, kun koulun pihalle oli kerääntynyt joukko nuoria. Paikalla selviteltiin erimielisyyksiä, ja yksi nuori pyysi apua kaveriltaan puhelimella.

Nuoren kaveri, alaikäinen poika saapui paikalle 1960-luvulla syntyneen isänsä kanssa autolla. Heidän autossaan oli myös muita ihmisiä, joita ei epäillä osallisuudesta tapahtumiin.

Tilanne kärjistyi käsirysyksi, jossa autolla saapunut alaikäinen löi 17-vuotiasta poikaa olkapään alueelle. 17-vuotias on jo päässyt kotiin sairaalasta.

Alaikäinen poika on ollut pidätettynä, mutta kaikki pidätetyt on poliisin mukaan sittemmin vapautettu. Asiassa on tehty yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa.

Poliisin mukaan esitutkinta valmistunee kesän jälkeen, jolloin asia siirtyy syyteharkintaan Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastolle.