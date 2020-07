Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ei voi kertoa, onko Salossa nuoren naisen epäillystä murhasta epäillyillä yhä lupa toimia terveydenalalla vai ei.

HS kertoi torstaina, että poliisi tutkii Salossa Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Salon sairaalan tapahtunutta epäiltyä nuoren naisen murhaa. Nainen oli potilaana sairaalassa. Murhasta on kuulusteltu epäiltyinä useampia henkilöitä. Ainakin osa heistä on kuulunut rikoksen tekoaikana Salon sairaalan hoitohenkilökuntaan.

Lue lisää: Nuoren naispotilaan epäillään joutuneen murhatuksi nukutuslääkkeellä Salon sairaalassa – teosta epäillään hoitohenkilökuntaa

Valvira ei voi kommentoida yksittäistä tapausta tai edes kertoa, onko tapaus viraston tiedossa, sillä rikostutkinta on kesken.

Ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen Valviran terveydenhuollon valvontaosastolta kertoo, että mikäli terveydenhuollon ammattihenkilöstöön kuuluvaa epäillään ammatissaan tapahtuvasta rikoksesta tai epäasiallisesta toiminnassa, Valvira käynnistää tutkimuksen potilasturvalain puitteissa.

”Mikäli saamme tietoomme rikosepäilystä, meidän tehtävämme on arvioida, vaarantuuko siinä potilasturvallisuus”, Liukkonen kertoo.

Valvira voi poistaa terveydenhuollon ammattihenkilöstön luvan harjoittaa ammattiaan, mikäli potilasturvallisuus vaarantuu.

”Tarvittaessa voimme toimia hyvinkin nopeasti, eikä tarvitsee odottaa, että rikosoikeudellinen syyllisyys on osoitettu”, Liukkonen kertoo.

Ammatinharjoittamiseen voidaan hänen mukaansa antaa esimerkiksi väliaikaisen ammatinharjoittamiskielto.

Valvira ei kuitenkaan automaattisesti saa tietoa poliisilta käynnissä olevasta tutkinnasta tai rikosepäilystä.

”Meillä on laajat oikeudet saada tietoa poliisilta, työnantajalta ja tuomioistuimilta, eikä sitä koske salassapitovelvollisuus. Poliisilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilmoittaa niistä”, Liukkonen kertoo.

Ilmoittamisvelvollisuus on ainoastaan tuomioistuimilla.

Ammatissa tehtyjä tutkintoja, joihin liittyy rikosepäily, on Valvirassa Liukkosen mukaan vuosittain parikymmentä. Valtaosa niistä koskee lievempiä rikoksia, kuten esimerkiksi lääkeanastuksia.

Mikäli terveydenhuollon ammattilainen saa sakko- tai vankeustuomion mistä tahansa ammatissa tehdyssä rikoksesta, hän saa siitä merkinnän Valviran keskusrekisteriin.

Tämä ei vielä tarkoita, että henkilö menettää oikeutensa toimia terveydenhuoltoalalla lopullisesti, Liukkonen sanoo.

Hänen mukaansa Suomessa on tapahtunut vuosina 2007 lähtien noin kymmenkunta tapausta, joissa terveydenhuollon ammattihenkilöstöön on tuomittu niin vakavista rikoksista, että tämä on menettänyt lupansa toimia ammatissaan pysyvästi.

Tyksin Salon sairaalassa tapahtuneen epäillyn murhan kaltaiset ammatissa tehdyt rikokset ovat Liukkosen mukaan äärimmäisen harvinaisia.

Tunnetuin tapaus on vuodelta 2012, jossa Helsingin hovioikeus tuomitsi Ann-Maria Myllgrenin (entiseltä nimeltään Aino Nykopp-Koski) elinkautiseen vankeuteen muun muassa viidestä murhasta ja viidestä murhan yrityksestä.