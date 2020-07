Verkkokauppa

Moni suomalainen on tuskaillut viivästyneiden verkkokauppalähetysten kanssa sen jälkeen, kun koronavirus katkaisi kuljetusyhteyksiä useiden valtioiden välillä.

Esimerkiksi Facebookin Wish/Alibaba/Ebay Finland -ryhmässä on kymmenittäin viestejä kiinalaisista verkkokaupoista tilatuista tuotteista, jotka ovat olleet toimituksessa monta kuukautta.

Suuri osa suomalaisten Kiinasta tilaamista verkkokauppalähetyksistä on perinteisesti saapunut Suomeen matkustajakoneiden ruumassa. Ennen globaalia pandemiaa Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapui päivittäin kymmeniätuhansia Kiina-kirjeitä.

Postin kansainvälisistä lähetyksistä vastaava liiketoimintajohtaja Sami Finne kertoo, että kiinalaisen tavaran toimituksissa paketit saattavat viivästyä niin lähtiessä kuin matkalla Eurooppaan.

”Kiinan postilla on ollut lähetysvaikeuksia, ja erityisesti lentokapasiteetti Kiinasta Eurooppaan on ollut vähäistä. Sen takia tavaraa on tullut monien eri reittien kautta. Normaalisti tavara on tullut lentämällä, mutta nyt matkustajakoneet eivät kulje ja ruumassa ei ole tilaa. Tavaraa tulee junalla Eurooppaan ja sieltä Suomeen rekoilla monen eri maan kautta”, hän sanoo.

”Tilanne on kuitenkin helpottunut viimeisen kuukauden aikana. Se ei ole vielä normaali, mutta helpottumaan päin.”

Kiinasta tulevaa postia on kahdentyyppistä: on Kiinan postin kautta tuleva tavara, mutta Postilla on myös suoria sopimuksia kiinalaisten verkkokauppojen kanssa, Finne sanoo. Suurimman osan lähetyksistä toimittaa Kiinan posti yhteistyö­kumppaneineen.

”Kuukausi sitten huomasimme, että kiinalaisten verkkokauppojen omissa varastoissa oli liian vähän tavaraa, eli siellä koronapandemia on vaikuttanut. Tavara on viivästynyt jo lähtiessä.”

Finnen mukaan tavara kulkee nopeammin, kun kyse on Postin suorista sopimuksista kiinalaisten verkkokauppojen kanssa.

”Nyt vuorovälit toimituksissa ovat hieman harvemmat kuin normaalisti, mutta meidän omilla suorilla sopimuksillamme tavara on kulkenut varsin normaalisti.”

Toimitusajat Kiinasta vaihtelevat nyt puolestatoista viikosta kolmeen–neljään viikkoon, Finne sanoo.

”Juna ei ole perinteinen tavarankuljetustapa. Siksi junien läheisyyteen on jouduttu rakentamaan uutta infrastruktuuria esimerkiksi tullausta varten. Juna vie joka tapauksessa yli kymmenen päivää Kiinasta, ja rekkamatka Suomeen Keski-Euroopasta kestää myös.”

Postin kansainvälisten paketti- ja verkkokaupan palveluiden kehittämisestä vastaava Jouni Lamberg sanoi keskiviikkona HS:n haastattelussa, että Kiinasta tullutta tavaraa voi kasaantua erityisesti Keski-Euroopan satamiin ja junien solmukohtiin.

Lue lisää: Rullakkokaupalla postia on ollut jumissa Helsinki-Vantaalla jo kuukausia

Lamberg sanoo nyt, että erityisesti Hollannin satamat ovat tavaravyörytyksen alla.

”Rotterdam ja muut Hollannin satamat ovat suuren volyymin alla. Sinne tulee tavaraa niin Aasiasta kuin Yhdysvalloista. Hollannin rekoilla saapuu Suomeen se osuus, joka on haarukoitu isosta massasta Suomeen päin. Siellä postin joukossa on niin Yhdysvalloista kuin Kiinasta tulevaa tavaraa”, hän kertoo.

Aika ennen koronaviruspandemiaa perustui lentoliikenteeseen, ja vaihtoehtoisten logistiikkaketjujen rakentaminen on vienyt aikaa. ”Kun tavalliselle kuluttajalle iskee ostohimo, ei hän siinä vaiheessa mieti, miten paketti saadaan Suomeen”, Lamberg sanoo.

Lambergin mukaan verkkokaupan volyymit ovat kasvaneet ja siksi uusia reittejä etsitään aktiivisesti.

”Paikalliset eurooppalaiset logistiikkayhtiöt hakevat koko ajan uusia ja mahdollisia reittejä, joilla ne saavat järkyttävän suurta rahtikuormaa Kiinasta purettua. Ympäri maailmaa tehdyt verkkokauppaostokset odottavat siellä vain, että lisää yhteyksiä syntyisi.”

Kiinan posti tekee valinnan logistiikkaketjusta, reitistä ja siitä, miten paketti tulee Suomeen.

”Kun tilanne on normaali, lähes sataprosenttisella varmuudella paketti tulee suorinta lentotietä Suomeen. Nyt reitit ja tavat vaihtelevat eli yksikään viikko ei ole samanlainen. Vauhdikkaita tilanteita on riittänyt”, Lamberg kertoo.

DHL Expressin Suomen toimitusjohtaja Oktay Nuri sanoo, että koronaviruspandemia on hidastanut myös kuriiripalvelua.

”Mutta yleisellä tasolla tilanne on jo vähän normalisoitunut. Lentopika­kuljetukseen Kiinasta menee tällä hetkellä parhaimmillaan noin kolme päivää, riippuen alueesta. Keväällä toimituksissa oli enemmän viiveitä ja toki Kiinassa on alueita, missä toimitukset ovat olleet rajoitettuja viranomaisten ohjeistuksien takia.”

”Maailmanlaajuisessa verkostossamme on kaikkiaan 260 omaa lentokonetta, joilla lähetyksiä kuljetetaan”, Nuri kertoo.