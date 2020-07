Itä-Suomen poliisille on jätetty tämän kesän aikana runsaasti palautetta ja valvontapyyntöjä vesijettien häiritsevästä käytöstä.

Yhteydenotoissa on nostettu esiin vesijettien kovat ajonopeudet, häiritsevä ajelu tietyllä paikalla sekä vesijetillä temppuilu.

Komisario Seppo Porokka Itä-Suomen poliisista kertoo, että vesijetteihin liittyvät valvontapyynnöt jakautuvat tasaisesti Itä-Suomen poliisin toimialueella. Toimialueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat, joissa kaikissa on laajalti vesistöä.

”Aavistuksen verran enemmän ilmoituksia on tullut Etelä-Savon maakunnassa, jossa on isoja Saimaan äärellä sijaitsevia mökkikuntia. Yksi keskeinen alue on lisäksi Savonlinnan kaupunki”, kertoo Porokka.

Tyypillisimmät häiriöilmoitukset liittyvät vesijetillä ”rälläämiseen” yhdessä paikassa. Tällainen käytös voi häiritä esimerkiksi mökkinaapureita.

Poliisiin on oltu yhteydessä myös suurempien veneiden ja alusten jättämissä peräaalloissa temppuilusta vesijetillä. Temppuilusta aiheutuu vaaraa muille veneilijöille, sillä veneen takaa tuleva vesijetti on usein yllätys muille veneille.

Vesiliikennesäännöistä piittaamattomuus näkyy myös siten, että paikkakohtaisia nopeusrajoituksia ei noudateta.

Helsingin edustalla ajelevista vesijeteistä ei ole tehty ilmoituksia normaalista poikkeavaa määrää, kertoo Suomenlinnan merivartioaseman vartioupseeri Jon Lahtinen. Helsingin merivartiosto hoitaa vesiliikenteeseen liittyviä valvontapyyntöjä yhteistyössä venepoliisin kanssa.

”Ilmoituksia tulee silloin tällöin. Tänä kesänä ei ole ollut ylilyöntejä”, Lahtinen summaa.

Lahtisen mukaan etenkin vesijettien kokemattomat käyttäjät eivät välttämättä tunne rajojaan.

”Vesijettejä lainataan kaverilta tai vuokrataan. Uudet käyttäjät eivät aina tunne vesialueita.”

Poliisin mukaan vesijettien vuokraaminen on yleistynyt, ja samalla niiden käyttäjäkunta on laajentunut. Aloittelevilla vesilläliikkujilla saattaakin olla vielä opettelemista vesiliikenteen säännöistä ja vesilläliikkujan vastuista.

Kesäkuun alussa uudistuneen vesiliikennelain mukaan vesikulkuneuvon päällikkö eli esimerkiksi vesijetin kuski vastaa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä.

Päällikkö vastaa myös siitä, ettei vesikulkuneuvon käytöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä kenellekään, mukaan lukien ympäristölle.