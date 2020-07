”Tuleehan tuolla käytyä”, kuvailevat torniolaiset Henry Simonaho ja Joonas Lilius Haaparannan-ostosmatkailuaan viime aikoina.

Simonahon mielestä Ruotsin puolella melkein kaikki on vähän halvempaa pesuaineista lähtien. Lilius taas hakee nuuskaa, jota Suomessa ei myydä.

”Olin kuukauden käyttämättä, mutta sitten tuli poltettua tupakkaa. Se alkoi kirvellä keuhkoissa”, hän kertoo.

Haaparannan ostosmatkailu nousi puheenaiheeksi, kun Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin lääkärit kehottivat viime viikolla ihmisiä harkitsemaan, onko Ruotsin puolelle pakko mennä.

Alueella oli todettu kolme koronavirustartuntaa, joiden taustalla oli ostosreissuja Ruotsiin. Nämä ihmiset olivat ehtineet altistaa muita, ja kontaktien takia noin viisikymmentä ihmistä määrättiin karanteeniin.

Raja-alueen tilanne on huolestuttanut Suomessa myös Ruotsin Jällivaarassa kiivaasti levinneen epidemian takia.

Torniolaiset Lilius ja Simonaho tietävät, että osa paikallisistakin paheksuu Haaparannan-reissuja. He kertovat ottavansa tartuntavaaran vakavasti, mutta Haaparannan kaupoissa käyminen ei heidän mielestään muodosta suurta uhkaa.

”Pidän turvaväliä ja huolehdin hygieniasta. Turvatoimia näkee kaupoissa siellä samalla lailla kuin Suomessakin”, Lilius sanoo.

”Haaparannan tartuntatilanne on yhtä vähäinen kuin Torniossakin”, Simonaho toteaa. ”Vouhotus saisi loppua. Homma on lähtenyt laukalle.”

Rajavartiosto valvoi jalankulkuliikennettä Victorian aukiolla Suomen ja Ruotsin rajalla.

Uusimmat tiedot Norrbottenin koronavirusluvuista kertovat, että tartuntatilanne Suomen länsirajan tuntumassa on tällä hetkellä rauhallinen.

”Se on parempi kuin Norrbottenissa kokonaisuudessaan”, vahvistaa Tornion johtava lääkäri Jukka Ronkainen.

Haaparannalla ei ole todettu yhtään koronavirustapausta kahteen viikkoon, ja kahden kuukauden aikana tapauksia on ollut muutama. Övertorneålla tapauksia on Ronkaisen mukaan ollut hieman enemmän kuin Haaparannalla.

”Eniten riskit liittyvät Jällivaaran ja Kiirunan kaivoskunnissa kulkeviin reissutyöläisiin. He kulkevat myös rajakunnissa”, hän muistuttaa.

Ronkainen kehottaisi yhä välttämään tarpeetonta matkustamista.

”Kyseessä on vakava tauti, jonka leviämistä pystytään tervettä järkeä käyttämällä hillitsemään. Tehdään mitä tahansa, niin muistetaan käsihygienia, suojainten käyttö, etäisyydet ja turhien kokoontumisten välttäminen”, hän luettelee.

Tornionlaakson neuvoston toiminnanjohtaja Tuula Ajanki toivoo, että rajakuntien asukkaat voivat jatkaa normaalia elämää.

Tornio on Suomen vilkkain maaliikenteen rajanylityspaikka. Rajan ylittää normaalisti vuosittain noin 12 miljoonaa ihmistä, ja monet vierailijoista ovat ostosmatkailijoita.

Tavallisesti rajalla kulkee autoliikenteen tasainen virta kumpaankin suuntaan. ”Noin 30 000 rajan ylittäjää päivässä”, kertoo kapteeniluutnantti Tapio Kulmala Rajavartiolaitoksesta.

”Siihen verrattuna ylittäjiä on yhä selkeästi vähemmän, 14 000–20 000 päivässä”, hän sanoo.

Heinäkuisena arkipäivänä Ruotsiin huristaa autoja taajaan tahtiin. Suomeen palaajat jonottavat Rajavartiolaitoksen tarkastukseen.

”Kaikkien on esitettävä henkilöllisyystodistus. Ruotsalaisilta tiedustellaan, mistä syystä he ovat rajaa ylittämässä. Turistimatkailu on heiltä kielletty, mutta työhön, asuntoon ja perhesuhteisiin liittyvillä asioilla heitä liikkuu rajan yli”, Kulmala kertoo.

Käännytyksiä tehdään Kulmalan mukaan useita kymmeniä joka päivä, ennätyspäivänä 150.

Tornionlaakson neuvoston toiminnanjohtajan Tuula Ajangin mielestä tilanne sotii kaikkia länsirajalla kautta aikojen vallinneita yhdenvertaisuuden periaatteita vastaan.

”Kaikilla rajakuntien asukkailla pitää olla oikeus jatkaa normaalia elämäänsä, johon kuuluu rajan ylittäminen. Tartuntatilanne on samanlainen rajakunnissa Suomessa ja Ruotsissa”, Ajanki sanoo.

Tornionlaakson neuvoston pinssissä on kolmen valtion liput.

Tornionlaakson neuvostoon kuuluu 13 rajakuntaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Se esitti vastikään, että alueen asukkaille lanseerattaisiin erityisoikeuden antava rajapassi. Sen turvin taattaisiin liikkuminen rajan yli poikkeustilanteissa.

”Se, että asukkaat tinkaavat ostosmatkailusta täällä keskenään, on turhauttavaa. Ainoa asia, mitä rajan sulkemisella rajakunnissa asuvilta ruotsalaisilta on saatu aikaan, on vahinko rajakuntien elinkeinoelämälle ja normaalille kanssakäymiselle”, Ajanki sanoo.

Liike-elämän hiljeneminen näkyy Tornion Rajalla-kauppakeskuksessa, jossa asiakasmäärät eivät ole palautuneet korona-aikaa edeltävälle tasolle.

Kauppakeskukseen Ruotsin puolelta jalankulkuteitse yrittäviä on vastassa Rajavartiolaitoksen partio. Haaparannalla asuva Teuvo Kähö näyttää tottuneesti Suomen passinsa. ”Ruotsin passilla en pääsisi”, hän toteaa.

Kähön mielestä kaikkien haaparantalaisten pitäisi päästä Suomeen asioimaan. Hän ymmärtää myös Haaparannassa pistäytyviä suomalaisia.

”Nuuskaa ja alkoholia sieltä haetaan, ei sinne mennä maitoa ostamaan.”

Kähö muistuttaa myös, että ihmisillä on sukulaisia ja ystäviä ”täällä ja tuolla”. Hänelle itselleen kevät ennen liikkumisen osittaista vapauttamista kävi ikäväksi.

”Ei Haaparannalla ole mitään, se on pikkuinen kylä. Torniossa tapaa aina tuttuja.”

Ruotsin rajakuntien asukkaista arviolta lähes joka kolmannella on Suomen kansalaisuus ja samalla oikeus käydä Suomessa.

Jällivaarassa levinnyttä epidemiaa Kähö pitää ikävänä.

”Ruotsin hallituksessa on jotain vikaa, pakko kai sen on mätä olla”, hän arvioi.

Torniolainen Satu Myllymäki ei ole käynyt Ruotsissa maaliskuun jälkeen. Hän haluaa olla tarkkana, koska kotona on riskiryhmäläinen.

Valtioiden rajalla kauppakeskuksen edessä on yhä aita. Kajaanista kesäreissulle tulleet Annu Rautiainen ja Joni Karppinen ikuistavat sen valokuvaan.

”Kajaanissa jotkut kommentoivat ihan vihaisina, että Haaparannalleko menette koronaa hakemaan”, Rautiainen kertoo. ”Nuuskat alkavat olla lopussa, joten pitäisi mennä”, Karppinen toteaa.

Torniolainen Satu Myllymäki haluaa olla tarkkana. Hän ei ole käynyt rajan takana maaliskuun jälkeen kertaakaan.

”Kotona on riskiryhmäläinen, jonka takia en halua ottaa riskiä. Haaparannalle voi kuitenkin aina tulla väkeä kauempaa Ruotsista.”

Liikuntayrittäjänä työskentelevä Myllymäki joutuu tasapainottelemaan vetäessään ryhmätunteja. Tunneilla kulkee paljon myös Ruotsissa asuvia.

”En aio kieltää tulemasta tunneille, mutta oman riskiryhmäläiseni takia joudun pohtimaan, mitä ryhmiä itse voin vetää”, Myllymäki sanoo.

Myös Jaana Stoor kuuluu niihin torniolaisiin, jotka eivät ole rajan takana käyneet eivätkä aio nykyisessä tilanteessa mennä.

”Ajattelen kuitenkin, että se on jokaisen omalla vastuulla, meneekö vai ei. Turvavälit ja käsihygienia kannattaa aina muistaa.”