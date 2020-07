Koronaviruksen drive in -näytteenottopaikan kyltti Helsingissä. Kaikilla mökkipaikkakunnilla ei ole omaa koronatestauspaikkaa, vaan testaus voi olla keskitetty lähimpään kaupunkiin.

Kesälomakuukaudet ovat vilkkaimmillaan monilla kesäpaikkakunnilla. Epidemian takia moni viettää nyt kesää kotimaassa mökeillä tai matkustaen.

Jos matkalla tai mökillä sairastuu ja epäilee koronaa, kuinka pitäisi toimia?

THL suosittaa, että matkaillessa ja kesämökkipaikkakunnalla pätee samat suositukset kuin muuallakin.

Hyvästä käsihygieniasta ja turvaetäisyyksistä tulisi huolehtia ja suuria joukkoja välttää. Mikäli oireita ilmenee, tulee välttää tarpeetonta liikkumista ja hakeutua testattavaksi.

Näitä ohjeita noudatti myös espoolaisnainen, joka sairastui mökillään Joutsan lähellä. Hän ei halua nimeään julkisuuteen.

Naisella oli ollut koronaan sopivia oireita muutaman päivän. Hän täytti Omaolo-palvelussa kyselyn, joka suositteli koronatestiä.

Nainen otti yhteyttä kunnan terveyspäivystykseen saadakseen koronavirustestin. Päivystyksessä hänet kuitenkin kehotettiin palaamaan testiin Espooseen tai menemään yksityiselle vastaanotolle.

Ajomatkaa mökkipaikkakunnalta kertyy yli 200 kilometriä ja aikaa kolme tuntia.

Nainen kävi lopulta yksityisellä lääkärillä, jonka mukaan myös muita potilaita oli ohjeistettu samoin. Koronatesti maksaa yksityisellä 250 euroa.

”Monella ei ole varaa käydä lomalla yksityisellä. Lisääkö tämä riskiä, että koronapositiivisia jää tunnistamatta”, nainen ihmettelee.

Perusterveydenhoidon Joutsassa ja seitsemässä muussa kunnassa järjestää Keski-Suomen Seututerveyskeskus.

Ylilääkärin sijainen, apulaisylilääkäri Kari-Pekka Vuori ei tunne tapausta muttei pidä toimintaa asianmukaisena, mikäli näin on tapahtunut. Vuori itse toimii seututerveyskeskuksen Laukaan toimipisteessä.

”Testejä otetaan kaikilta kuumeilijoilta. Niitä on otettu myös ulkopaikkakuntalaisilta”, Vuori kertoo.

Vuori kertoo, että Joutsassa koronatestejä ei tehdä, vaan testaukset on keskitetty Jyväskylään. Vuoren mukaan naiselle olisi pitänyt tästä kertoa ja ohjeistaa, miten toimia, mikäli se on tarkoituksenmukaisempaa kuin ohjata henkilö omaan kotikuntaansa.

”Ei kuulosta asialliselta, jos sitä ei ole tehty”, Vuori sanoo.

Nainen päätyi lopulta omin neuvoin Jyväskylään testiin, jonka tulos oli lopulta negatiivinen.

Johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) sanoo, että testejä tulisi tehdä matalalla kynnyksellä. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

”Edelleen ohjeistus on, että otetaan yhteyttä kunnan terveyskeskukseen puhelimitse, eikä mennä paikan päälle. Terveydenhuollon ammattilaisen arvioon ja testeihin tulisi kuitenkin päästä heti, kun oireita alkaa ilmetä”, Savolainen-Kopra sanoo.

Oireita voivat olla niin kuume, yskä, hengenahdistus kuin ruoansulatuskanavan oireet kuten ripuli, johon liittyy huonovointisuutta.

Kunnilla on Savolainen-Kopran mukaan erilaisia käytäntöjä, miten testaus on järjestetty. Osalla kunnista on drive-in-testausta, joihin pääsee nettiajanvarauksella, tai erilaisia liikkuvia näytteenottopisteitä.

”Joillain kunnilla on käytössä taksiseteleitä, joilla voi matkustaa testaukseen”, Savolainen-Kopra kertoo.

Kevään ja kesän aikana on otettu Savolainen-Kopran mukaan 250 000 näytettä. Tällä hetkellä Suomessa tehdään kansallisesti päivittäin noin 1 000–2 500 koronatestiä.

”Testejä tehdään useassa laboratoriossa ja testauskapasiteetti on hyvä, joten testiin varmasti pääsee”, hän kertoo.

Mikäli testi on positiivinen, eli kyseessä on koronavirustartunta, kunnan tartuntatautivastaavat määräävät henkilön karanteeniin ja käynnistävät jäljityksen mahdollisista altistuneista.

Savolainen-Kopra sanoo, että karanteenin käytännön toteutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti yhdessä paikallisen terveydenhuollon henkilökunnan kanssa.

”Esimerkiksi onko henkilöllä mahdollista jäädä mökilleen vai onko hänellä oma auto käytössä, jolla voi ajaa kotiin karanteeniin altistamatta muita”, hän sanoo.

Tarvittaessa kuljetukseen voidaan käyttää myös ambulanssia, mikäli potilaan vointi sitä edellyttää.