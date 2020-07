Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) alkaa tutkia reumalääkkeen tehoa koronaviruspotilaiden hoidossa.

Lääkeaine tosilitsumabin mahdollisuuksia tutkitaan sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden sytokiinimyrskyn eli kehon yliaktiivisen puolustusreaktion hillitsemiseen. Juuri sytokiinimyrskyn arvellaan olevan joidenkin covid-19-tautiin liittyvien kuolemantapausten taustalla.

Tutkimukseen otetaan mukaan vapaaehtoisia, sairaalahoitoon joutuneita potilaita, joilla on todettu covid-19-tauti, tautiin liittyvä happeutumishäiriö sekä selviä merkkejä elimistön sytokiinimyrskystä. Happeutumishäiriö ja sytokiinimyrsky ovat usein merkkejä siitä, että potilaan keuhkoissa voi alkaa kehittyä akuutti ards-hengitysvajausoireyhtymä, joka johtaa usein hengityskonehoitoon.

Maailmalla käynnissä on yli 300 lääketutkimusta, joissa selvitetään jo olemassa olevien lääkkeiden tehoa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Odotuksia on kohdistunut tosilitsumabin lisäksi muihinkin reumalääkkeisiin, sillä ne tyypillisesti hillitsevät elimistön tulehdusreaktiota.

Keväällä maailmalla kuuluisaksi nousi reuman hoitoon käytetty hydroksiklorokiini, joka ei kuitenkaan koronaviruspotilaille mahdollisesti vaarallisten sivuvaikutustensa vuoksi levinnyt laajaan käyttöön. Myös lääkkeen teho osoittautui vaatimattomaksi.

Huhtikuussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ilmoitti aloittavansa teho-osastoilla tutkimuksen reumalääke anakinran ja ms-tautiin käytettävän interferoni betan tehoa covid-19-taudin vaikeaan tautimuotoon.

Myös tosilitsumabin tehoa koronapotilaiden hoidossa on jo maailmalla tutkittu, kertoo tutkimuksesta vastaava Tyksin infektiotautien ylilääkäri Jarmo Oksi.

”Lääkettä on tutkittu ainakin Kiinassa ja Italiassa. Julkaisuja on toistaiseksi vähän, mutta pari niistä on rohkaisevia.”

Oksin mukaan Tyksissä alkava tutkimus eroaa koeasetelmaltaan Kiinan ja Italian vastaavista. Tyksin tutkimuksessa on mukana satunnaistettu kontrolliryhmä, joka saa muutoin saman hoidon kuin muut vapaaehtoiset mutta ei saa lääkettä.

Maailmalla on käynnissä myös tosilitsumabia koskevia tutkimuksia, joissa vastaavanlainen kontrolliryhmä saa lumelääkettä. Näistä ei ole julkaistu vielä tutkimustuloksia.

Vaikka nyt lääkkeestä saatavilla tutkimustieto on pääosin rohkaisevaa, on alustavaa tietoa myös eräästä italialaistutkimuksesta, jossa lääkkeen hyötyä ei voitu osoittaa.

”Tosin siinä tutkimuksessa ei ollut käytetty laboratoriomarkkereita, jotka ovat meidän tutkimuksessamme sisäänpääsyn kriteerinä”, Oksi sanoo.

Oksi korostaa, että sytokiinimyrskyn taltuttamisessa tärkeää on oikea ajoitus. Siksi Tyksin tutkimukseen pääsevät vain ne, joiden kehossa on laboratoriokokeiden perusteella käynnissä tietynasteinen sytokiinimyrsky eli tulehdusreaktio.

Tutkimusryhmä on valmis aloittamaan tutkimuksen heinäkuun aikana. Tarkoitus on ottaa tutkimukseen mukaan 90 potilasta, joista 60 saa tosilitsumabi-lääkettä ja 30 ei. Lääke annetaan kertatiputuksena sairaalahoidon aikana.

Perjantaina iltapäivällä Tyksissä ei ollut sairaalahoidossa yhtäkään koronaviruspotilasta. Koko Tyksin erityisvastuualueella, johon tilastoidaan Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa, oli hoidossa yksi potilas.

Voiko tutkimus viivästyä, jos Turun seudun koronavirustilanne pysyy yhtä hyvänä?

”On mahdollista, ettei tässä vaiheessa tutkimukseen saada riittävää määrää potilaita. Se on tietysti hyvä, emmekä tokikaan toivo, että potilaita joutuisi vielä sairaalahoitoon”, Oksi sanoo.

Tutkimuksen ulottaminen Tyksistä muihin maan yliopistosairaaloihin olisi teoriassa mahdollista, mutta käytännössä vaikeaa. Joissakin yliopistosairaaloissa on käynnissä muita tutkimuksia koronaviruspotilaiden hoitomuodoista. Ne haittaisivat Tyksin tutkimukseen osallistumista.

”Samaa potilasta ei voi ottaa kahteen lääkekokeiluun yhtä aikaa. Jokaisen sairaalan on arvioitava erikseen, miten toimia. Keskustelua on tosin ollut siitä, voisiko esimerkiksi Ahvenanmaa lähteä mukaan.”