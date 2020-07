Lemmenjoella on kaivettu kultaa kymmeniä vuosia, vaikka vain harva on päässyt sillä rikastumaan – HS seurasi kaivauksilla viimeisen kaivupäivän kapinahenkeä

Koneellinen kullankaivu loppui Lemmenjoen kansallispuistossa. Kaivajat ovat surullisia ja katkeria valtiovallalle.

Inari / Lemmenjoki

On tässä määrätynlaista maailmanlopun tunnelmaa. Tunturin tuuli ujeltaa kulkiessaan kaivinkoneen ja huuhdontarännin ohi. Hiekka-altaassa liplattaa maitokahvin värinen vesi. Jossakin lähellä kapustarinta päästelee korkeita surumielisiä ääniään. Maisemaa hallitsee pohjoislappilainen kullanruskea hiekka, sen muodostamat korkeat kasat koneiden ympärillä.

Kaiken yllä höyryää pilvi, jonka takia näkyvyys päättyy viimeistään pariinsataan metriin. Lemmenjoen kansallispuiston alkukesän vihertämän tunturimaiseman voi vain kuvitella.

Kari ja Sirkka Merenluodon kaivospiirissä Puskuojalla sunnuntai oli aina lepopäivä. Kuva on syyskuulta 2016.

Paikka on Puskuojan kaivospiiri, jolla Kari ja Sirkka Merenluoto ovat kaivaneet kultaa yli kolmekymmentä vuotta.

Tai oli, sillä koneellinen kullankaivu Lemmenjoen kansallispuistossa loppui nyt valtion päätöksellä.

On kesäkuun viimeisen päivän ilta, kello on puoli yhdeksän. Aikaa konekaivulle olisi vielä kolme ja puoli tuntia, mutta Puskuojalla koneet seisovat jo. Sauna on lämmitetty, ja Merenluotojen pojat Antti ja Pekka suorittavat ”viimeistä voitelua”.

Sisällä kämpässä tunnelman voi olettaa olevan murheen ja katkeruuden kyllästämä, mutta sen sijaan että puhkeaisi voivotteluun, Kari Merenluoto ihmettelee kysymyksiä tunnelmasta.

”Olemme lukeneet lehdistä, että koneellinen kaivu lopetetaan. Meille ei ole kukaan tullut sitä kertomaan”, Merenluoto sanoo.

Kari Merenluoto ei hyväksy elinkeinon lopettamista yksipuolisella päätöksellä.

Kari Merenluoto saunomassa työviikon päätteeksi syksyllä 2018.

Hänen käsityksensä mukaan koko jutun ei pitäisi olla edes mahdollinen, sillä omaisuus, koti ja elinkeinon harjoittaminen ovat perustuslailla suojattuja.

Hän sanoo muuttavansa Itä-Ukrainaan, sillä ”siellä on parempi ihmisoikeustilanne kuin Suomessa”.

Kapinahengestä muistuttaa Puskuojan kämpän ulkoseinään kiinnitetty Eurekan kapinalippu. Se viittaa 1800-luvulla tapahtuneeseen mellakkaan Australian Ballaratissa, jossa kullankaivajat kapinoivat työnsä vaikeuduttua. Tilanne kärjistyi kullankaivajien ja armeijan yhteenottoon, jossa kuoli lukuisia kullankaivajia.

Nyt Lemmenjoen kullankaivajat puhuvat siitä, että seuraavaksi paikalle tulevat ulkomaiset, kuten australialaiset, kaivosyhtiöt. Lähin esimerkki löytyy Kittilästä, jossa kanadalaisen Agnico Eaglen suomalainen tytäryhtiö louhii kultaa Suurikuusikon kaivoksella. Kullankaivu suuryritysmittakaavassa on aivan erilaista toimintaa kuin irtohippujen peseminen maan pintakerroksista.

Merenluotojen kaivospiiri on 38 hehtaarin kokoinen, ja siitä jää kolmisenkymmentä hehtaaria käsittelemättä.

Kari Merenluoto katsoo, että hänellä on puolentoista miljoonan euron edestä kultaa, joskin vielä maassa.

Nyt ei olisi kannattanut lopettaa, sillä kullan arvo on hyvä: noin viisikymmentä euroa grammalta.

Kari Merenluoto huoltamassa seulaa Puskuojalla syksyllä 2018.

Merenluoto on laskenut, että kun hän aloitti kaivun koneella vuonna 1989, kymmenellä kilolla kultaa sai yhden kaivinkoneen. Nyt niitä saisi samalla määrällä kaksi. Kullan hinta on noussut ja konevoiman hieman laskenut.

Merenluoto vitsailee, että hän alkaa louhia seuraavaksi bitcoineja.

Syy konekaivun loppumiselle on se, että alue on kansallispuistoa ja että konekaivusta aiheutuu ympäristövaikutuksia, jotka eivät sovi suojellulle alueelle. Esimerkiksi kolme vuotta sitten uutisoitiin, että kaivospiireiltä valui samentunutta vettä alhaalla laaksossa virtaavaan Lemmenjokeen.

Lapissa kaivetaan irtokultaa, joka on sulatusvalmista sellaisenaan. Kaivostoiminnassa ei käytetä kemikaaleja. Vesi samentuu irtonaisesta maa-aineksesta. Samentuminen joka tapauksessa häiritsee esimerkiksi kalojen kutemista kuten myös tunturipurojen uomien muokkaaminen.

Meteli on luonnollisesti korviahuumaava, kun kiviä pudotetaan kaivinkoneen kauhasta huuhdontaränniin. Puiston toiset asukkaat eli porot säikkyvät mekkalaa ja hämmentyvät maisemien muutoksista.

Laki, jonka perusteella manööveri tehdään, on säädetty vuonna 2011. Kullankaivajilla on siis ollut yhdeksän vuotta aikaa varautua tilanteeseen, sanoo kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

”Perustuslakivaliokunta on käsitellyt tätä asiaa aikanaan monipuolisesti ja perustellut päätöksensä”, hän sanoo.

Mitä omaisuudensuojaan tulee, ei voida olettaa, että oikeudet ovat ikiaikaisia.

Kullankaivu alkoi täällä ennen kuin alueesta tuli kansallispuisto. Ensimmäiset koneet nähtiin 1950-luvun alussa. Kansallispuisto alueesta tehtiin vuonna 1956, ja sitä laajennettiin 1970- ja 80-luvuilla.

Kullanhuuhdonnan historia on jatkunut moninaisten vaiheiden kautta Lapissa yli 150 vuotta. Kultaa ovat etsineet ja löytäneet paitsi muualta tulleet myös paikalliset. Jotkut ovat löytäneet kultaa siinä määrin, että sillä on elänyt, toiset ovat jääneet onnenonkijoiksi. Sanonnan mukaan kullanhuuhtojan koulutodistuksessa seisoo kymppi uskonnosta ja nelonen matematiikasta – paitsi konekaivajilla, sillä he ovat bisnestaitoisia.

Kaivu on tuonut paljon asiakkaita myös Lemmenjoen varressa sijaitsevan Njurgulahden kylän matkailuyrittäjille.

Tältä Puskuojan seudulta Maarastuntureilta kultaa löysivät inarilaiset Ville Kangasniemi ja Hannu Mattus porotöidensä ohessa vuonna 1919. He eivät päässeet nauttimaan löydöstään, sillä jo seuraavana vuonna molemmat kuolivat Inarissa riehuneeseen espanjantautiin.

Saamelainen Hannu Mattus oli Sirkka Merenluodon isoisä.

Tarun loppu on Sirkka Merenluodosta murheellinen:

”Tänään tyttärentytär pesi rännejä sateessa ja sumussa viimeistä kertaa.”

Sirkka Merenluodolla on haikeat tunnelmat Puskuojalla vuosikymmeniä jatkuneen kullankaivuun päätteeksi.

Puskuojalta löydettyjä isomushippuja Sirkka Merenluodon kämmenellä.

Kullan koneellinen kaivu jatkuu Ivalojoen lähettyvillä ja Sodankylän puolella. Lapiollakin kaivetaan, mutta sillä menetelmällä kultaa ei löydä yhtä paljon.

Konekaivajilla on nyt kaksi vuotta aikaa ennallistaa kaivauksensa eli siirtää maa-aines takaisin siihen, mistä se on kaivettu. Tätä varten kaivajat ovat maksaneet takuusumman valtiolle. Summan saa takaisin kuitenkin vasta, kun työ on tehty. Moni ihmettelee, millä rahalla ennallistaminen on tarkoitus tehdä, kun tuotannollinen toiminta loppuu.

Muistot kulta-ajoilta ovat onnellisia ja kansainvälisiä. Kari Merenluoto kertoilee, miten kultalasteja vietiin Saksaan tehtaalle Heikki Saviharjun kanssa, joskus henkilöautolla, toisinaan asuntoautolla. Tullissa saattoi joskus jännittää.

Merenluotojen asiakkaita ovat olleet saksalaisteollisuuden lisäksi esimerkiksi keräilyrahoja ja -mitaleita myyvä Nordic Moneta ja Tankavaaran kultakylä. Kaivetun kullan arvo on ollut Merenluodoille satojatuhansia euroja.

”Kullalla on elänyt, ja tuloja on saatu”, Kari Merenluoto muotoilee.

Jotkut tulevat kaivamisella toimeen, ja eräät harvat rikastuvatkin, mutta varsinainen kullanhuuhdonnan taika piilee isojen hippujen löytymisessä.

Siitä syntyy ohikiitävä löytämisen ilo, Kari Merenluoto kertoo, ja valo syttyy hänen silmiinsä. Isoja hippuja on niin harvassa, että niiden löytäminen yllättää aina. Suurista hipuista voi pyytää paljon maailmanmarkkinahintaa korkeampaa summaa, sillä ne voivat olla keräilykappaleita.

Kari ja Sirkka Merenluodon kaivospiiristä löytyneet isomushiput nimeltä Fossiili, Bubo Bubo ja Unikeko 45.

Unohtumattomin Merenluotojen löytämä hippu on 50,4-grammainen Unikeko 45, joka tuli esiin Merenluotojen 45-vuotishääpäivänä. Sitä he eivät myy koskaan.

Merenluotoja surettaa se, että nuori polvi menettää elinkeinonsa.

”Meillä ei ole hätää, sillä pian meidät sijoitetaan vanhustenhuoltolaitoksiin, ja meille annetaan 0,7 hoitajaa”, Kari Merenluoto sanoo.

Ajoitus koneellisen kaivun lopettamiselle on kaivajien mielestä erityisen huono nyt, sillä niin sanottu ekokulta tai vihreä kulta kiinnostaa maailmalla.

Henkilökohtaisesti tilanteesta tekee hankalan myös se, että elinkeinon lisäksi Merenluotojen koti on vaakalaudalla. Tämä vuonna 1993 rakennettu kämppä on Merenluotojen työpaikka, mutta joidenkin kilometrien päässä on ollut heidän kotinsa vuodesta 1988 alkaen. Sen tulevaisuus on epävarma, sillä Metsähallitus ei välttämättä enää myönnä lupaa mökin ylläpitämiseen.

Siellä ei tarvitsisi edes saada kaivaa kultaa. “Katupöly ei haise”, Merenluoto kertoo paikasta.

Heinäkuun ensimmäisenä päivänä kello 12 Lemmenjoen kultaväki kokoontuu ruumiinvalvojaisiin Heikki Pihlajamäen legendaariselle pihapiirille Miessinmaalle. Se on alue, jonka tarunhohtoinen kullankaivaja Pihlajamäki julisti aikanaan itsenäiseksi. Itsestään hän teki alueen kuvernöörin. Tämä muutaman rakennuksen muodostama kenttä on kuvernementin pääkaupunki.

Vuonna 1989 kuollut Miessinmaan kuvernööri Heikki Pihlajamäki kämpässään helmikuussa 1988.

Kultahistoria on täynnä suuria tunteita, suuria epäonnistumisia, suuria onnistumisia, täyttä elämää ja kuolemaakin. Siitä on kirjoitettu hyllymetritolkulla. Maailman tapahtumat ovat sysänneet ihmisiä tänne. Kaikkien tuntemat kultalegendat ovat tänään läsnä, osa elävinä, osa muistoissa. Nyt historia tiivistyy ja kutistuu suruksi, kuin vainaja arkussaan.

Kuolema ei ollut yllättävä, mutta sitä pidetään ennenaikaisena.

Lapin Kullankaivajain liiton toiminnanjohtaja Kai J. Rantanen eli tunnetummin Mullisaukko aloittaa puheen.

”Hyvät kultaveljet ja -siskot! Keli on yhtä tympeä kuin syy, jonka vuoksi olemme kokoontuneet tänne. Poliittisen korrektiuden pois heittäen voisi sanoa, että perseestä.”

Mullisaukko sanoo, että tänään on aika kunnioittaa ammattikaivajien vuosikymmenien ahkeraa työtä, jota on pala palalta ajan saatossa rappeutettu ja nakerrettu.

”Neljänkymmenen vuoden sota on ohi, ja vaikka monta taistelua voitettiin, tämä viimeinen hävittiin.”

Lapin kullankaivajain liiton toiminnanjohtaja Kai Rantanen.

Koska näillä mailla arvioidaan olevan vielä tuhat kiloa kultaa, Lapin kullankaivajain liitto vaatii, että valtio maksaa Lemmenjoen kullankaivajille 50 miljoonaa euroa heti.

”Ja tässä on todellinen syy sille, että ministeri Kulmuni erosi”, Mullisaukko hymähtää, ja yleisö reagoi naurahtamalla ilottomasti.

Lapista on kaivettu kultaa vuosittain 25–40 kiloa. Siitä merkittävä osa on tullut Lemmenjoen konekaivajilta. Hippukultaa tulee vielä, mutta ilman koneita eli pelkillä lapioilla sitä ei tietenkään saa entiseen malliin. Konekaivajia ei ole kuin kourallinen, ja heistä tiettävästi vain parin kaikki ansiot ovat tulleet kullasta. Heidän merkityksensä kultakulttuurille on kuitenkin ollut suuri.

Kulta-ajan muistolle pidetään hiljainen hetki. Kari Merenluoto ottaa lakkinsa päästä ensimmäisenä ja myös laittaa sen takaisin ensimmäisenä.

”Dinosaurusten aika on ohi, ja me vähäisemmät nilviäiset ja muut selkärangattomat jäämme jatkamaan työtä”, Mullisaukko päättää.

Hiljainen hetki Miessinmaan pihapiirissä vuosikymmenten työn lopettamisen takia. Kari Merenluoto kuvassa toinen oikealta.

Sitten sana on vapaa. Kari Merenluoto pyytää kaikkia yhtymään suojeluskuntain kunniamarssiin, mutta kukaan ei tunne sanoja. ”No, ettekö te osaa”, Merenluoto kysyy ja lopettaa sitten:

”Kunnia on kuolla, ja periksi ei anneta.”

Seuraavaksi pystytetään Miessinmaan lippu puolitankoon, ja tilanteesta otetaan kuva, joka imitoi Iwo Jiman lipunnostoa. Tämän jälkeen kullankaivajat kokoontuvat hirsipöydän ääreen ottamaan valokuvaa, jossa asetelma on sama kuin Leonardo da Vincin Viimeisessä ehtoollisessa.

Ehkä kuuluisin osallistuja yleisöltään kirjavassa muistotilaisuudessa on Raimo Kanamäki, joka on kaivanut Lemmenjoella kultaa vuodesta 1983 alkaen. Sitä ennen hän kuljetti rekkaa ympäri Eurooppaa ja troolasi kalaa laivoilla.

Hän on asunut kansallispuistossa vakituisesti.

”Tämä on hieno ja rauhallinen paikka luontoihmisen elää. Kalavedet ovat lähellä. Tunturipuroista ja -lammista saa taimenta ja harjusta.”

Polttoöljytynnyreitä rahtaamassa tienvarresta tunturiin Raimo Kanamäki ja Kari Merenluoto Miessijoella helmikuussa 1988.

Raimo Kanamäen Miessijoen varrelta kaivamaa kultaa syksyllä 2018.

Eilinen oli surullinen. Kellon lyötyä 00 Kanamäki ja hänen seuralaisensa korkkasivat Suomi 100 -pullon, mutta ei isänmaan kunniaksi.

”Minun kunniakseni”, Kanamäki sanoo.

Hän olisi halunnut vielä tehdä työtä, vaikka täyttääkin syksyllä 74 vuotta.

”Harmittaa jumalattomasti.”

Kultavuosien muistot nousevat mieleen joka päivä.

Myös Kanamäen katse syttyy hehkuun, kun hän kertoo, miltä suuren hipun löytyminen tuntuu.

”Se on kuin saisi ison kalan.”

Kaivinkoneiden tarvitsema polttoaine rahdataan moottorikelkoilla kevättalvella noin 30 kilometrin matkan tienvarresta Puskuojalle. Kuva vuodelta 2017.

Työt lopetettiin kesäkuun viimeisenä päivänä.