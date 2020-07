Kotimaa | Koronavirus

”Ei täällä voi mitään etäisyyttä pitää” – HS tutustui rakennustyöläisten yhteisasuntoihin, joita on syytetty koronapesäkkeiksi

Ulkomaalaisten työntekijöiden yhteisasuntoja on epäilty osasyyksi koronaviruksen leviämiseen rakennustyömailla. Käytännössä asuinoloissa on suuria eroja. Virolainen Valdis Sildever on sopinut kämppäkaverinsa kanssa turvaväleistä, toinen HS:n haastattelema työntekijä valittelee ahtaita tiloja.