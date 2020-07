Työsuojeluviranomaisella tulisi olla mahdollisuus antaa sanktiomaksu lakia ja työehtosopimuksia rikkovalle yritykselle, sanoo Kiinteistötyönantajien toimitusjohtaja Pia Gramén. Hänen mukaansa tämä voisi auttaa ehkäisemään siivousalalla esiintyvää hyväksikäyttöä.

HS julkaisi sunnuntaina laajan artikkelin, joka käsittelee siivousalalla esiintyvää työvoiman hyväksikäyttöä. Pahimmillaan se muistuttaa ihmiskauppaa. Kyse voi olla myös esimerkiksi räikeästä alipalkkauksesta.

Lue lisää: Ibrahem näki nälkää ja nukkui päiväkodeissa, joita siivosi – Siivousfirmoissa Suomessa työskentelee ihmisiä, jotka eivät saa palkkaa, ja yritykset saavat jatkaa riistoa ilman seuraamuksia

Jutussa aluehallintoviraston tarkastaja Katja-Pia Jenu kuvaa viraston toimivaltuuksia ”täysin riittämättömiksi”. Hän esittää henkilökohtaisena näkemyksenään tilanteen parantamiseksi sanktiomaksua. Työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoi sunnuntaina kannattavansa maksua.

Myös Gramén pitää sitä kannatettavana ajatuksena.

”On tiettyjä räikeitä tapauksia, joita ei saada kuriin ilman sanktioita. Usein ne myös toimivat ennaltaehkäisevästi.”

Siivousalalla esiintyvät väärinkäytökset eivät Graménin mukaan tulleet liitolle yllätyksenä.

”On järkyttävää ja valitettavaa, että tällaista tapahtuu Suomessa. Näitä tapauksia nousee aina silloin tällöin esiin alalla.”

Gramén sanoo henkilökohtaisena näkemyksenään, että hän kannattaa sanktiomaksun lisäksi alipalkkauksen kriminalisointia yhtenä keinona torjua ongelmia.

”Meillä on kiinteistöpalvelualalla yleissitova työehtosopimus, joissa on toimialalle määritelty vähimmäispalkat. Se koskee myös siivouspalveluja ja sitä pitää noudattaa, oli työnantaja järjestäytynyt tai järjestäytymätön.”

Alipalkkaus on jo tällä hetkellä kriminalisoitu työsyrjintärikoksena, mutta syrjinnän näyttäminen toteen voi olla vaikeaa ja tapaukset eivät usein menesty poliisitutkinnassa.

Työnantajaliiton toimitusjohtaja kiinnittää huomiota myös siihen, mitä kriteereitä painotetaan hankintoja tehdessä.

”Monesti tulee vastaan kilpailutuksia, joissa poljetaan hintaa ja palvelu saadaan niin halvalla, että yritys repii sen työntekijän selkänahasta. Kyllä tilaajat voivat vaikuttaa hirveästi siihen, miltä yritykseltä palveluja ostavat”, Gramén sanoo.

”Yritykset toimivat markkinoiden ja tilaajien ehdoilla. Jos kilpailutuksissa painotetaan yksipuolisesti vain alhaista hintaa laadun kustannuksella ja halvin tarjous tulee aina valituksi, on se omiaan luomaan epätervettä kilpailua alalle.”

Kiinteistyötyönantajat ja Palvelualojen ammattiliitto Pam julkaisivat maanantaina tiedotteen, jossa järjestöt vaativat tilaajia myös pitämään huolta siitä, että ne tarkistavat sopimuskumppanin taustat.

”Toimialan tervehdyttämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yleisiin kilpailutuskäytäntöihin ja hankintaosaamiseen kiinnitetään enemmän huomiota myös julkisessa keskustelussa. Palveluita on mahdollista ostaa reilusti ja vastuullisesti”, tiedotteessa todetaan.

Gramén sanoo, että siivousalan ongelmat eivät koske koko alaa, ja alalla suurin osa on rehtejä yrityksiä. Ongelmat keskittyvät hänen mukaansa järjestäytymättömälle puolelle. Gramén sanoo, ettei halua vähätellä ongelmaa, mutta hyväksikäyttö ”rehottaa” hänen mukaansa muutamissa toimijoissa.

HS:n jutussa käsiteltiin myös lievempää, harmaalle alueelle menevää hyväksikäyttöä. Useat SOL:n siivoojat kertoivat esimerkiksi siitä, että palkasta puuttui jatkuvasti tunteja ja lisiä. ¨

Lisäksi moni siivooja kertoi siitä, että esimerkiksi hotellihuoneita oli usein mahdotonta siivota annetussa ajassa, ja heille kerrottiin, että palkkaa ei makseta ylimenevältä ajalta.

SOL:n toimitusjohtaja Juhapekka Joronen kertoi, että hänen on vaikea uskoa yhtiöstä esitettyjä väitteitä. Joronen on myös työnantajaliiton hallituksen puheenjohtaja.

Gramén sanoo, että hän ei tunne yksityiskohtia, mutta kokee että SOL:lla on hyvä maine työnantajana. Graménin mukaan hän on puhunut asiasta myös Pamin kanssa.

Pamin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo sanoo, että liitolla on ollut monia riitoja SOL:n kanssa siivoojien työehtoihin liittyen, ja niitä on edelleen vireillä.

”SOL on aiemmin ollut aivan kärjessä meidän riitajutuissamme.”

Työnantajaliitto on pyrkinyt kitkemään ongelmia omissa jäsenyrityksissään muun muassa jakamalla yrityksille tietoa ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin Heunin laatimaa opasta, jossa annetaan työnantajalle työkaluja työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi.

Lisäksi Gramén kertoo, että työnantajaliitto on yhdessä palvelualojen ammattiliiton Pamin kanssa pyrkinyt ehkäisemään alan ongelmia jo vuosia.

Hän mainitsee esimerkkinä sen, että alalla pitäisi olla pakollisena käytössä työntekijöiden veronumero. Kiinteistötyönantajien jäsenille veronumeron käyttö on pakollista liiton sääntöjen nojalla.

Veronumeron ajatus on, että sillä voidaan varmistaa, onko töissä oikea henkilö ja onko tällä työ- ja muut lupa-asiat kunnossa. Sillä torjutaan esimerkiksi harmaata taloutta ja veronkiertoa.

Siivousalalla hyväksikäytön uhrit ovat kuitenkin pääasiassa niitä työntekijöitä, joiden kuuluisikin olla töissä. Esimerkiksi Rikosuhripäivystyksen siivousalalla työskennelleiden asiakkaiden joukossa ei ole ketään, joka olisi työskennellyt jonkun toisen nimellä.

HOK-Elannon siivouspäällikkö Aino Aho sanoo, että hyväksikäyttö siivousalalla on laaja ilmiö. Hänen mielestään työsuojeluviranomaiselle tulisi antaa valtuudet määrätä lakeja ja työehtosopimuksia rikkoville yrityksille sanktiomaksu.

”Ei se auta mitään, että annetaan ohjeita. Se yleensä auttaa yrityksiä ymmärtämään, jos alkaa tulla taloudellisia sanktioita.”

Ahon mukaan yritysten itse tulee myös olla aidosti kiinnostuneita torjumaan hyväksikäyttöä, koska se on liiketoiminnan kannaltakin järkevää.

Kaiken tulee lähteä siitä, että siivoojat koetaan osaksi työyhteisöä, Aho sanoo. Hän itse käy kouluttamassa HOK-Elannon toimipaikkojen päälliköitä ja vastuuhenkilöitä ja kertoo kysyvänsä yleensä, tietävätkö he, mikä heidän kaupassaan työskentelevän siivoojan nimi on.

”Siivoojat tekevät työtä siellä samassa työpaikassa. He eivät ole mitään ulkopuolisia hahmoja, vaan heidät pitää ottaa työpaikalle mukaan työkavereina. Silloin siivoojien ja työntekijöiden välit ovat sellaiset, että jos siivoojilla on jotain huolta, he uskaltavat puhua. Monet maahanmuuttajataustaiset siivoojat ovat todella arkoja puhumaan mistään, vaikka olisi minkälaisia ongelmia.”

Siivousalalla yksi riskitekijä ovat hankintojen ketjutukset. HOK-Elanto kielsi alihankintaketjutuksen seitsemän vuotta sitten, jotta se voisi ehkäistä ongelmaa paremmin.

Päätös tehtiin, koska siivousyritykset ketjuttivat palveluitaan niin paljon, että HOK-Elannon oli vaikea pysyä perässä, mikä yritys lopulta sen tiloja siivoaa. Siivousta tekevistä yrityksistä nousi esiin kaikenlaisia epäkohtia, yritysten taloudellisesta tilanteesta siivoojien kohteluun.

HOK-Elannolla on tällä hetkellä noin 300 kauppaa, ravintolaa ja muuta tilaa, joita siivoaa yhteensä noin viisitoista yritystä. Suuri osa on sellaisia, joiden kanssa HOK-Elannolla on ollut sopimus monen vuoden ajan.

”Me tiedämme ja tunnemme nämä yritykset.”

Aho sanoo, että silti myös HOK-Elannolla ilmenee joskus ongelmia siivoojien tilanteissa.

”Meidän pitää seurata tilannetta koko ajan, olla tarkka ja tarttua. Jos vähänkään jostain toimipaikasta kuuluu esimerkiksi, että joku siivooja on kertonut marketin päällikölle, että hänestä hänen palkkansa ei ole oikein, niin se on huomattava ja siihen on reagoitava.”

Ahon mukaan HOK-Elanto ei myöskään tyydy lakisääteiseen tilaajavastuuraporttiin, vaan tarkistaa säännöllisesti siivouspalveluja myyvien yritysten taloudellisen tilanteen.

HOK-Elanto käyttää sopimuksia, joissa sille annetaan laajat valtuudet pyytää selvityksiä yrityksiltä ja joissa yrityksille asetetaan velvoitteita työntekijöiden kohteluun liittyen. Esimerkiksi rikostutkinta voi olla syy purkaa sopimus.

”Tietenkin monet näistä asioista ovat vain paperilla, siksi täytyy olla valveilla. Koska riski kaikenlaisesta hyväksikäytöstä on olemassa, niin viime vuonna aloin haastattelemaan siivoojiamme. Kiersin läpi kaikkien siivousyritystemme kohteita ja juttelin siivoojien kanssa.”

K-ryhmän työsuhdejohtajan Petteri Huovisen mukaan siivousalaa koskeva hyväksikäyttö otetaan hyvin vakavasti konsernissa.

K-ryhmä on päättänyt, että se tarkastaa HS:n jutussa mainittujen, K-ryhmän marketeissa ja liikkeissä siivoavien yritysten toiminnan.

”Emme missään tapauksessa hyväksy henkilöstöön kohdistuvia väärinkäytöksiä yhteistyöyrityksissämme, ja olemme eilen käynnistäneet sisäisen selvityksen artikkelissa esille nostetuista asioista”, Huovinen kirjoittaa sähköpostissa.

Huovisen mukaan ”siivoojat ovat osa meidän porukkaamme ja tiivis osa kauppojen työyhteisöjä”.

Huovinen sanoo, että K-ryhmä pyrkii puuttumaan ongelmiin muun muassa seuraamalla, täyttävätkö siivousyritykset tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa. Lisäksi konsernilla on Huovisen mukaan käytössä luottamuksellinen yhteydenottokanava, johon kuka tahansa voi tehdä nimettömän ilmoituksen ongelmista.

”Kauppiaat tietenkin tarkkailevat tilannetta omissa kaupoissaan luontevasti myös päivittäisen kanssakäymisen kautta”, Huovinen kirjoittaa.

”Olemme tarkistaneet HS:n jutussa mainituilta kaupoilta, että he ovat osaltaan tarkistaneet sopimusvaiheessa tilaajavastuuseen liittyvät asiat siivouskumppaneidensa kanssa ja velvoitteiden täyttämistä myös seurataan. Luotamme lähtökohtaisesti viranomaisvalvontaan ja tuemme sitä.”

Huovisen mukaan K-ryhmässä pohditaan, miten konserni voisi ”entisestään parantaa väärinkäytöksille alttiina oleviin ihmisiin kohdistuvien vakavien väärinkäytösten tunnistamista”.

”Käytännössä kysymys on myös siitä, mitä kautta me – tai mikä tahansa muu yritys tai organisaatio – voisi varmistua siitä, että palveluntarjoaja noudattaa lakeja sekä kohtelee työntekijöitään kuten pitää”, Huovinen sanoo.

”Kuten HS:n artikkelistakin käy ilmi, työntekijän ja työnantajan välistä todellista kanssakäymistä ja velvoitteiden hoitamista on käytännössä hyvin vaikea valvoa, elleivät mahdolliset epäkohdat selviä miltään viralliselta taholta tai tule ilmi suoraan palvelutoimittajan työntekijöiden kautta.”

Huovisen mukaan K-ryhmän kaupoissa on myös päätetty yhteistyösopimuksia, kun epäkohtia on tullut esiin. Näin on toimittu, jos epäselvyydet ovat olleet vakavia eikä niistä ole saatu riittävän hyviä ja uskottavia selvityksiä palveluntoimittajalta. Tällaisia tapauksia ei ole lähiaikoina ollut.

”Lisäkeinoja ongelmiin puuttumiseen kuitenkin tarvitaan, kuten juttukin osoittaa.”

K-ryhmässä alihankintojen ketjutuksia ei ole kielletty. Huovisen mukaan kauppiaalla pitää kuitenkin olla nimitasolla tieto siitä, ketkä kaupassa kulloinkin työskentelevät. Työntekijät pitää myös aina esitellä liikkeen yhteyshenkilölle.