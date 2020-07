Tallink Siljan alus Silja Europa liikennöi Tallinnaan. Kesä-heinäkuun vaihteessa laivan risteilyllä useita matkustajia on mahdollisesti altistunut koronavirukselle.

Terveysviranomaisten tietoon on tullut useita tapauksia, joissa matkustajalaivalla matkustaneilla ihmisillä on todettu matkan jälkeen koronavirustartunta, kertoo tiedotteessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n johtavan asiantuntijan Jussi Sanen mukaan THL:n tiedossa on useita tällaisia tapauksia, mutta pääsääntöisesti niissä tartunnan saanut on välttänyt laivalla liikkumista ja ihmisjoukkoja. Siksi heidän vähäisiä lähikontaktejaan on voitu jäljittää ja altistuneet tunnistaa.

Riskipaikat altistua koronavirukselle ovat suurilta osin samat kuin maissa, muistuttaa Sane.

”Pandemian alussa uutisoitiin risteilyistä, joissa koronavirus oli levinnyt laajasti. Nämä olivat kuitenkin lähinnä risteilyitä, jotka kestivät kauan, jopa viikon tai viikkoja. Ne ovat aika eri asia kuin tällaiset lyhyet risteilyt esimerkiksi Helsingin ja Tallinnan välillä. Olosuhteet koronavirukselle levitä ovat paljon paremmat pidemmillä risteilyillä”, Sane sanoo.

THL tiedotti maanantaina tapauksesta, jossa isompi joukko matkustajia on saattanut altistua koronavirukselle Tallink Siljan risteilyllä.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo, että laivoissa noudatetaan hyvin samanlaisia turvallisuusmääräyksiä kuin maissakin.

”Jo terminaalissa muistutetaan turvaväleistä kuulutuksin ja lattiassa olevin tarroin, ja käsidesipisteitä on.”

Kuulutuksia turvaväleistä on laivaan noustessa ja sieltä poistuessa. Nöjdin mukaan matkustajia kehotetaan odottamaan aulan sijaan esimerkiksi hytissään, ettei ruuhkaa laivasta poistuessa pääse syntymään. Matkustajien määrää risteilyillä on rajoitettu. Nöjdin mukaan THL:n tiedottamalla ristelyllä olisi normaalitilanteessa ollut tilaa noin 3 000 matkustajalle, mutta nyt matkustajia oli tuosta noin 30 prosenttia.

”Mutta on myös asiakkaasta itsestään kiinni, meneekö hän aulaan odottamaan. Varsinkin kun matkustajia on vähemmän, ruuhkat purkautuvat nopeasti, eli hirveän kauan ei tarvitse odotella laivasta pääsyä”, Nöjd sanoo.

Nöjdin mukaan myös henkilökunta ohjeistaa matkustajia turvaväleistä.

Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen arvioi, että kriittisimpiä paikkoja altistumiselle ovat laivaan meneminen ja sieltä poistuminen.

”Siinä vaaditaan malttia matkustajilta. Ketään ei satamaan jätetä”, Keronen sanoo.

Perusvastuu on Kerosen mukaan matkustajalla. Kerosen mukaan Helsingin satamassa on tehty järjestelyitä, joiden avulla matkustajat pystyvät noudattamaan turvavälejä.

Eckerö Line on päättänyt Kerosen mukaan, että koko kesänä laivayhtiön risteilyillä ei ole normaalia viihderavintolatoimintaa, eli esimerkiksi yökerhoissa ei pääse tanssimaan.

”Sellaista on, että saa istua ja kuunnella esiintyjää.”

Tallink Siljan laivojen diskot ovat kiinni, mutta yökerhot, joissa on esiintyjä ja joissa ihmiset pysyvät pöytien ääressä, ovat auki. Buffet-pöytien osalta toimitaan Nöjdin mukaan samoin kuin maissa. Ravintolat saivat kesäkuun lopussa mahdollisuuden taas tarjota buffet-ruokailua.

Myös Eckerö Linellä matkustajamääriä on rajattu.

”Enimmillään matkustajia on ollut puolet normaalista, mutta usein matkustajia on noin 20–30 prosenttia kapasiteetista”, kertoo Keronen.

Kerosen mukaan Eckerö Linen tietoon ei ole tullut, että yhtiön risteilyillä matkanneilla olisi todettu koronavirustartunta matkan jälkeen.

Risteilyn matkustajalla, josta THL tiedotti maanantaina, todettiin matkan jälkeen koronavirustartunta, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkäri Asko Järvinen.

Silja Europan Tallinnan-risteilyllä 30. kesäkuuta–1. heinäkuuta lieväoireinen ihminen oli oleskellut THL:n mukaan pidempiä aikoja laivan yleisissä tiloissa. Koska kyseinen henkilö on liikkunut paljon yleisissä tiloissa, hänen kontaktejaan on vaikea jäljittää. Muut laivalla olleet ovat siksi saattaneet altistua koronavirukselle, tiedotteessa kerrotaan.

Risteily lähti Helsingistä tiistaina 30.6. kello 18.30. Paluumatkalle laiva lähti Tallinnasta keskiviikkona 1.7. kello 12.30. THL suosittelee, että risteilyllä olleet tarkkailisivat mahdollisia koronaviruksen oireita ja ottaisivat yhteyttä terveydenhuoltoon, jos niitä ilmenee.

Ylen mukaan kaksi perhettä, jotka olivat kyseisellä risteilyllä, on asetettu karanteeniin altistumisen takia. Ylen haastatteleman Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarisen mukaan kyseiset perheet ovat olleet lähikontaktissa tartunnan saaneen ihmisen kanssa.

Kyseisellä risteilyllä voi vierailla Tallinnassa neljän tunnin ajan. Jos matkustaja kertoo koronavirusoireista matkan aikana, hänet Tallink Siljan Nöjdin mukaan eristetään omaan hyttiin ja ohjataan seuraavassa satamassa terveydenhuoltoon.

Husin ylilääkärin Asko Järvisen mukaan muissakin kunnissa kuin Helsingissä on todettu koronavirustartunta ihmisellä, joka on palannut risteilyltä. Näissä tapauksissa ihmisen kontaktit on kuitenkin pystytty jäljittämään.

Jussi Sanen mukaan THL halusi tiedottaa tapauksesta myös siksi, että ihmiset yleisesti muistaisivat noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuussuosituksia. Sanen mukaan laivayhtiöitä on ohjeistettu koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.