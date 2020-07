Korkeakoulujen opiskelijavalintojen tulokset selviävät ensi viikolla keskiviikkoon eli 15. heinäkuuta mennessä. Tulokset julkaistaan netissä Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-palvelussa.

Opiskelupaikka on monille suuri elämänmuutos, joten valintoja odotetaan malttamattomina, ja niistä halutaan tietoa keinolla millä hyvänsä. Sosiaalisessa mediassa liikkuu paljon huhuja ja spekulaatiota siitä, miten tuloksista voisi saada tietoa ennen kuin ne on virallisesti julkaistu.

”Saamme jonkin verran kyselyitä Opintopolun toiminnasta, mutta vielä enemmän niitä osoitetaan varmaan korkeakouluille”, kertoo Opetushallituksen erityisasiantuntija Merja Väistö.

Tulokset päätyvät julkaistavaksi Opintopolkuun korkeakoulujen kautta kahdessa vaiheessa, Väistö kertoo. Ensin korkeakoulut syöttävät pääsykokeiden tulokset Opintopolkuun, joka laskee, ketkä saavat hakukriteereiden mukaan opiskelupaikan.

Sen jälkeen korkeakoulut tarkistavat tulokset ja vasta sitten julkaisevat ne. Julkaisu tehdään manuaalisesti eli tulokset julkaisee ihminen korkeakoulun valitsemaan aikaan. Tulosten julkaisun ajankohta riippuu siis siitä, milloin ihmisiä on töissä korkeakouluissa.

Julkaisun jälkeen tulokset päivittyvät Opintopolkuun välittömästi ja näkyvät siellä yhtä aikaa kaikille hakijoille.

Väistön mukaan korkeakoulut saattavat jonkin verran koordinoida julkaisua eri alojen sisällä esimerkiksi siten, että kaikki saman alan koulutusta järjestävät tahot julkaisevat tulokset samoihin aikoihin.

Saatujen paikkojen lisäksi Opintopolussa näkyy, mihin kohteisiin hakija on varasijalla eli saamassa paikan, jos joku paikan saaneista ei ota sitä vastaan. Jos hakija on esimerkiksi varasijalla kolme, hän saa opiskelupaikan, jos kolme paikan saanutta hakijaa ei vastaanota sitä.

Varasijatilanne päivittyy automaattisesti yleensä kerran päivässä aamupäivällä. Väistö kertoo, että joskus päivitys tehdään myös kaksi kertaa päivässä.

Sosiaalisessa mediassa monet jakavat vinkkejä siitä, miten Opintopolku-palvelusta voisi saada tietoa valinnan tilasta ennen kuin virallinen tieto on päivittynyt sivulle. Monet pitävät silmällä esimerkiksi sivun lähdekoodiksi kutsuttua näkymää, ja olettavat sen antavan haun tilanteesta tietoa, jota ei ole vielä julkaistu.

Opetushallitus on Väistön mukaan tietoinen lähdekoodista liikkuvista huhuista. Hän kertoo, ettei näkymä paljasta julkaisemattomia tietoja.

”Olemme tarkistaneet asian ja sen ei pitäisi näyttää mitään merkittäviä tietoja, jotka eivät olisi julkisia. Sieltä urkkimalla ei saa selville esimerkiksi, onko saanut opiskelupaikan, vaan tieto näkyy Opintopolussa vasta kun korkeakoulu on julkaissut sen”, Väistö sanoo.

”Kyseessä ei ole lähdekoodi vaan rajapintavastaus, joka tuo tietoa käyttäjän selaimelle, jotta se osaisi näyttää tämän tiedon käyttäjäystävällisessä muodossa.”

”Lähdekoodista” eli rajapinnalta monet seuraavat erityisesti tietoa omasta jonosijastaan eli siitä, kuinka monenneksi paras on ollut kaikista hakijoista. Väistö kertoo, että jonosijakin on julkinen vasta tuloksen julkaisemisen jälkeen. Se ei myöskään kerro siitä, saako paikan, koska jonosijassa ei oteta huomioon hakijoiden hakutoivejärjestystä.

Voi käydä esimerkiksi niin, että ensimmäisellä jonosijalla oleva hakija eli kohteeseen parhaat pisteet saanut hakija ei ole laittanut kyseistä hakukohdetta ensimmäiseksi hakutoiveekseen ja saa paikan ylemmältä toiveeltaan. Hän pysyy jonon ensimmäisenä, mutta ei kilpaile hakukohteen paikoista enää muiden samassa jonossa olevien kanssa, koska hänellä on jo toinen opiskelupaikka.

Virheellisiä huhuja aiheuttavaa näkymää ei kuitenkaan voi Väistön mukaan poistaa tai piilottaa, sillä se poistaisi myös tulosten näkymisen sivulta.

Aiempina vuosina Opintopolun toiminnassa on ollut häiriöitä, joista on voinut arvioida omien tuloksien tilannetta ennen kuin tulokset ovat olleet julkisia.

”Opiskelijavalinnan tila saattoi ensin kertoa alempien hakukohteiden kohdalla, että hakija on hyväksytty kyseiseen kohteeseen, mutta ylempien kohteiden tuloksia odotetaan. Sitten tila saattoi vaihtua takaisin alkuperäiseen opiskelijavalinta kesken -tilaan. Tästä muutoksesta pystyi silloin päättelemään, että on luultavasti tullut valituksi ylempään hakukohteeseen. Nyt tämä vika on kuitenkin korjattu”, Väistö kertoo.

Tänä vuonna hakijat ovat pitäneet silmällä palkkia, johon tulevat näkyviin pisterajat, joilla ensikertalais- ja pääsykoejonoista on päästy sisään. Monet ovat tulkinneet palkin ilmestymisen merkiksi siitä, että tulokset saatetaan julkaista pian.

”Palkki saattaa tarkoittaa, että tulosten tarkistusprosessi etenee ja ollaan askeleen lähempänä maalia. Siitä ei kuitenkaan voi päätellä valitettavasti mitään tuloksista tai niiden julkaisuajankohdasta”, Väistö kertoo.

Opintopolun kanssa kikkailu voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta Väistön mukaan kenenkään ei tarvitse olla tekninen nero saadakseen tiedon opiskelupaikastaan.

Tulos ei myöskään voi mennä hakijalta ohi, vaikka Opintopolkua ei päivittäisi, sillä palvelu lähettää vastaanotettavissa olevasta paikasta automaattisesti sähköpostin. Sähköposteja lähetetään arkipäivinä kello 8 ja kello 20.

Sähköpostin saa kuitenkin vain vastaanotettavana olevasta paikasta eli ei esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että saa paikan muulta kuin ensimmäiseltä hakukohteelta ja ensimmäisen hakukohteen tuloksia vielä odotetaan.

Tällaisista tilanteista on Väistön mukaan tullut Opetushallitukseen kyselyitä viime päivinä. Monet ovat kysyneet, miksi eivät voi ottaa vastaan esimerkiksi toiseksi mieluisimmasta hakukohteestaan saamaansa paikkaa, kun ovat vielä varasijalla ensimmäiseen.

”Tämä johtuu siitä, että varasijojen osalta pitää odottaa 15. heinäkuuta asti, kunnes kaikki opiskelijavalinnan tulokset ovat valmiina. Alempien hakukohteiden paikat voi ottaa vastaan vasta siinä vaiheessa, kun tieto ylempien hakukohteiden tuloksista on tiedossa.”

Jos kaikkien tulosten selvittyä saa opiskelupaikan alemmalta toiveelta ja jää varasijalle ylemmissä toiveissa, voi valita ottaako suoraan alemmasta kohteesta tarjotun paikan vastaan vai ottaako sen vastaan sillä ehdolla, että ei saa paikkaa ylemmistä hakukohteista.

Tärkein neuvo Väistöltä hakijoille on, että paniikinkin keskellä kannattaa yrittää olla kärsivällinen. Kaikki tulokset tulevat kyllä.

”Tiedän, että tämä on kurja neuvo. Spekuloiminen ja epävarma tieto eivät kuitenkaan auta ketään. Onneksi kaikki tulokset varmistuvat viimeistään hieman yli viikon sisällä, monet varmasti jo tällä viikolla.”

Jos tuloksia kuitenkin haluaa päivittää monesti päivässä, Väistö suosittelee käymään vilkaisemassa kerran aamupäivällä ja kerran iltapäivällä. Hänen mukaansa sivun innokkaalla päivittämisellä ei silti ole sivuston kannalta haittaakaan.

”Mistään muusta kuin julkaistuista tuloksista ei kuitenkaan voi varmasti päätellä, mikä valinnan tilanne on”, Väistö kertoo.