Muurahaiset ovat kesäaikaan monen pihamaan ja puutarhan riesa. Muurahaismyrkkyjä kannattaa kuitenkin käyttää harkiten, sillä ne tappavat myös pölyttäjiä ja muita hyönteisiä, tiedottaa turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Monet torjunta-aineet eivät myöskään häviä ympäristöstä, vaan leviävät sateen mukana luontoon. Tämä on herättänyt huolta erityisesti mehiläisistä ja muista kasvien pölytykselle tärkeistä hyönteisistä.

”Hyönteismyrkkyjen vaikutustapa on sellainen, että ne on lähtökohtaisesti vaarallisia kaikille hyönteisille. Myös esimerkiksi pyretriini on mehiläisille vaarallinen, vaikka sitä markkinoidaan usein luonnontuotteena”, sanoo Tukesin ylitarkastaja Oskari Hanninen.

Suurin osa Suomen muurahaislajeista ei aiheuta varsinaista haittaa ihmisille, eläimille tai rakennuksille. Ekosysteemille muurahaisista on päinvastoin monenlaista hyötyä.

Tukes kehottaakin harkitsemaan, milloin torjunta-aineiden käyttö on todella tarpeen.

”Varsinaisesti haitallisia ovat vain hevos- ja faaraomuurahaiset, ja nekin nimenomaan sisällä. Hevosmuurahainen ulkona ei ole lähtökohtaisesti mitenkään haitallinen”, Hanninen sanoo.

Kuluttajille myytävien hyönteismyrkkyjen sääntely on kiristymässä. Vuoden 2022 jälkeen ulkokäyttöön hyväksytään vain sellaisia aineita, jotka torjuvat haitallisiksi luokiteltuja lajeja.

Vuoden 2022 jälkeen ulkokäyttöön hyväksytään vain aineita, jotka torjuvat haitallisiksi luokiteltuja lajeja.

”Kun muiden valmisteiden luvat umpeutuvat, niitä ei enää tulla uusimaan ja ne poistuvat sitä kautta markkinoilta”, Hanninen sanoo.

Tällä hetkellä kemiallisesti tai biologisesti vaikuttavien muurahaismyrkkyjen pakkauksissa on oltava Vaarallista mehiläisille -merkintä, ellei niiden vaarattomuudesta ole tutkittua tietoa.

Mehiläisille vaarallisiin tuotteisiin on myös merkittävä kielto käyttää niitä kukkivien kasvien ja mehiläispesien lähellä, jos aine voi kulkeutua käytössä näihin paikkoihin. Jos kuluttajakäyttöön tarkoitetussa tuotteessa on sokeria tai muita pölyttäjiä houkuttelevia aineita, sitä saa käyttää ulkona vain syöttilaatikossa.

Sisäkäyttöön tarkoitettuja muurahaismyrkkyjä saa jatkossakin myydä myös kuluttajille.

”Jos keittiössä juoksentelee mauriaisia, niin niitä saa toki torjuttua kaupasta ostettavilla valmisteilla”, Hanninen sanoo.

Hän lisää, että muurahaisia voi koettaa torjua myös kotikonstein.

”Jos pyrkii vaikkapa tappamaan kuningattaren kaatamalla kiehuvaa vettä muurahaispesään. Tällaisia menetelmiä voi tietysti käyttää.”