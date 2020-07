Seksuaalirikokset

Raiskausta koskevan pykälän uudistaminen etenee. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että jatkossa olennaista olisi suostumuksen puute eikä väkivalta tai sen uhka, kuten nykyisin.

Asiaa koskeva ehdotus luovutettiin tiistaina oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r).

Uudistus toteutettaisiin niin, että raiskauksen tunnusmerkistössä olennaista olisi yhdyntä sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti.

Myös muita seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä olisi tarkoitus muuttaa vastaavalla tavalla. Keskeistä olisi siis jatkossa uhrin vapaaehtoisuuden puuttuminen.

Alle 16-vuotiaisiin kohdistuvat seksuaalirikoksesta erotettaisiin kokonaan aikuisia koskevasta sääntelystä. Tarkoituksena on vahvistaa lasten koskemattomuuden suojaa.

Lakiin tulisi uusi 12 vuoden ikäraja, jota nuorempiin kohdistuvat seksuaaliset teot rangaistaisiin lapsenraiskauksina tai seksuaalisena kajoamisena lapseen.

Lapsen vapaaehtoisuutta ei tällöin arvioitaisi.

Minimirangaistuksia näistä rikoksista kovenisivat. Lapsenraiskauksen vähimmäisrangaistukseksi tulisi kaksi vuotta, kun nykyisin näistä teoista on miniminä yksi vuosi vankeutta.

Kokonaan uutena säännöksenä lakiin tulisi seksuaalisen kuvan luvan levittäminen. Nykyisin tällaiset aikuisia koskevat kuvat tulevat rangaistaviksi kunnianloukkauksina tai yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä.

Rangaistuksen uudesta rikoksesta voisi saada, jos levittää seksuaalisen kuvan tai videon ilman kuvassa esiintyvän henkilön lupaa.

Teosta voitaisiin tuomita sakkoa tai korkeintaan kaksi vuotta vankeutta.

Toinen uusi rikosnimike olisi seksuaalinen kajoaminen. Se korvaisi nykyisen pakottamisen seksuaaliseen tekoon ja koskisi muita vakavia tekoja kuin sukupuoliyhteyttä.

Rangaistusasteikko näistä rikoksista kovenisi. Sakkomahdollisuus poistuisi kokonaan, ja enimmäisrangaistus nousisi kolmesta vuodesta neljään vuoteen.

Työryhmän mukaan vapaaehtoisuuden käsite vastaa yleiskieltä.

”Kysymys on siitä, haluaako henkilö osallistua toimintaan vai ei. Säännöksissä ei edellytettäisi, että vapaaehtoisuus tai sen puute on ilmaistu jollain määrätyllä tavalla. Vapaaehtoisuus tai sen puuttuminen voi ilmetä esimerkiksi sanallisen ilmaisun, eleiden tai muun toiminnan perusteella”, uudistusta luonnehditaan oikeusministeriön tiedotteessa.

Uhrin ei tarvitse ilmaista sanoin tai teoin sitä, että hän ei suostu yhdyntään.

”Teon kohde voi myös olla esimerkiksi täysin passiivinen, koska on pelkotilassa, voimakkaasti päihtynyt tai nukkumassa, jolloin hänellä ei ole mahdollisuutta muodostaa tai ilmaista tahtoaan. Tällöinkin sukupuoliyhteyteen ryhtyminen olisi raiskaus.”

Toisen kanssa ei siis ole oikeutta ryhtyä yhdyntään tai kohdistaa häneen muutakaan seksuaalista tekoa, kun hän ei ole ilmaissut tahtoaan.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson arvioi, että me too -liike on vaikuttanut yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttumiseen.

”On ollut äärimmäisen tärkeää, koska sen kautta monet naiset ja tytöt ovat uskaltaneet kertoa omista, kammottavista kokemuksistaan. Yksi ongelmista on se, että moni jättää rikosilmoituksen tekemättä.”

Uudistuksen arvioidaankin lisäävän rikosilmoitusten määrää.

Ylijohtaja Ari-Pekka Koivisto oikeusministeriöstä muistutti, että edellisen kerran seksuaalirikoksia koskevaa lukua uudistettiin 1990-luvun lopussa. Sen jälkeen lukuun on tehty useita muutoksia.

”Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus laittaa seksuaalirikollisuutta koskeva luku vastaamaan tämän päivän käsityksiä.”

Uudistukselle alkoi olla suurta painetta.

Jo vuonna 2003 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on linjannut, että kaikki tahdonvastaiset yhdynnät on tulkittava raiskauksiksi. Raiskauksessa ei ole olennaista se, kuinka paljon uhri vastusti rikosta, vaan uhrin suostumuksen puuttuminen, EIT painotti Bulgariaa koskevassa päätöksessään.

Ruotsi uudisti raiskaussäännöstään pari vuotta sitten.

Uudistusta on vaadittu myös kesäkuussa 2019 eduskunnalle luovutetulla kansalaisaloitteella. Aloite keräsi yli 55 000 allekirjoitusta.

Eduskunnassa aloite herätti kiivasta väittelyä.

Oikeusministeriön ehdotus lähtee nyt lausuntokierrokselle. Tarkoitus olisi antaa hallituksen esitys eduskunnalle keväällä 2021.

Uutinen päivittyy.