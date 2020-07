Laivayhtiö Viking Line on päättänyt, että se ei enää myy ruotsalaisille mini- ja päiväristeilyjä Tukholman ja Turun väliselle reitille, kertoo tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.

Aiemmin kesällä näin on tehty, jolloin suomalaiset ja ruotsalaiset matkustajat ovat saattaneet kohdata samalla ruotsinlaivalla.

Tiistaina näiden risteilyjen myynti ruotsalaisille lopetettiin.

”Tämä on ollut suositus viranomaisilta”, Boijer-Svahnström sanoo.

Hän painottaa, ettei päätöksen tarkoitus ole syrjiä ruotsalaisia.

”Kyse ei ole asettelusta ruotsalaiset vastaan suomalaiset, vaan siitä, että haluamme ohjata eri maiden risteilyasiakkaat eri lähtöihin tartuntavaaran takia. Tiedämme, että Tukholman alueella tartuntavaara on aika paljon isompi kuin Suomessa”, Boijer-Svahnström sanoo.

Hän kertoo, että tarkoituksena on rauhoittaa tilannetta, sillä osa suomalaisista matkustajista on ollut Ruotsin tartuntatilanteesta peloissaan.

Päätöksen on tarkoitus olla voimassa, kunnes koronavirustilanne on rauhoittunut ja tartuntariski vähentynyt.

Viking Line myy ruotsalaisille yhä risteilyjä Viking Cinderella -laivalle. Laivalla on kaksi reittiä: Tukholmasta Ahvenanmaalle tai erikoisristeily Tukholmasta Visbyhyn. Ahvenanmaan risteilyllä laivasta ei nousta maihin.

Reittimatkoille ruotsalaisten pääsyä ei voi vieläkään estää, kertoo Boijer-Svahnström.

Turun ja Tukholman välillä kulkee tällä hetkellä kaksi Viking Linen laivaa: Viking Grace ja Amorella.

Ruotsalaisia reittimatkoilla on Boijer-Svahnströmin arvion mukaan ”jonkin verran”. Hänen mukaansa kyseiset ruotsalaiset eivät kuitenkaan ole ”hupiristeilijöitä” vaan esimerkiksi työmatkalaisia tai muusta viranomaisten hyväksyttävästä syystä matkustavia.

”Jos [ruotsalaisella] on syy matkustaa, emme voi estää hänen pääsyään reittimatkalle. Pitää muistaa, että Ruotsissa asuu myös suomalaisia, joilla on Suomen kansalaisuus, ja se antaa heille mahdollisuuden matkustaa.”

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) tiedotti maanantaina, että terveysviranomaisten tietoon on tullut useita tapauksia, joissa matkustajalaivalla matkustaneilla ihmisillä on todettu matkan jälkeen koronavirustartunta.

THL:n mukaan pääsääntöisesti näissä tapauksissa sairastuneet ovat välttäneet laivalla liikkumista ja ihmisjoukkoja. Näin heidän lähikontaktinsa ovat jääneet vähäisiksi tai altistuneet on ollut mahdollista tunnistaa, tavoittaa ja asettaa karanteeniin.

Poikkeuksen on tehnyt kuun vaihteen Tallink Siljan Tallinnan risteily, jossa isompi joukko matkustajia on saattanut altistua koronavirukselle. Syynä oli lieväoireisen ihmisen pidempiaikainen oleskelu laivan yleisissä tiloissa.

Myös Viking Linen tiedossa on kesän ajalta yksi tämäntyyppinen tapaus, jossa oireettomana laivalla olleella henkilöllä todettiin koronainfektio matkan jälkeen.

”Olimme heti yhteydessä THL:ään. Hän oli liikkunut laivalla hyvin rajoitetusti, ja lähikontakteihin otettiin yhteyttä”, Boijer-Svahnström kertoo.

Maanantain uutinen Tallinnan-risteilyllä tapahtuneesta korona-altistuksesta ei ole johtanut ainakaan suureen määrään peruutuksia, kerrotaan isoimmista laivayhtiöistä.

Monet Tallink Siljan ja Viking Linen asiakkaat ovat kuitenkin ottaneet yhtiöihin innokkaasti yhteyttä korona-asioista.

”Kyselyjä on eilisen tiedotteen jälkeen tullut aika paljon, vaikka tällä kertaa ei ollutkaan kyse meidän laivastamme. Kysellään, millaisia turvatoimet ovat”, Viking Linen tiedotusjohtaja Boijer-Svahnström kertoi tiistaina ennen puoltapäivää.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjdin mukaan THL:n tiedotteen jälkeen on saatu ”joitain yksittäisiä” peruutuksia, mutta niiden syistä ei ole tietoa.

”Eilen huomattiin selvästi, että tämä on aiheuttanut kyselyitä somessa ja myös puhelinpalvelussa”, Nöjd sanoo.

”Mutta ei voida sanoa, että ihmiset olisivat tämän vuoksi ruvenneet perumaan matkojaan. Sellaista tietoa tai käsitystä meillä ei ole. On ihan normaalia, että joitain peruutuksia tulee.”

Viking Linen Boijer-Svahnström ei aamupäivällä tiennyt mahdollisten peruutusten määrää, mutta hänen arvionsa mukaan niitä on tullut joiltakin asiakkailta.

”Tiedämme, että tällaisilla tiedotuksilla on vaikutusta. Varmasti joitakin peruutuksia on tullut, koska ihmiset kyllä pelästyvät, mutta myös uusia varauksia on saatu [maanantai-iltapäivän jälkeen]”, Boijer-Svahnström sanoo.