Tiistaina puolenpäivän jälkeen Helsingin Länsiterminaalissa on ajankohtaan nähden hiljaista. Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöivän Tallink Star -laivan lähtöä odottelee siellä täällä muutama perhe ja joitakin pariskuntia sekä kaveriporukoita.

Naantalilaiset Heikki Anttila ja Jaana Minkkinen vaikuttavat tyytyväisiltä nähdessään ympärillä muitakin ihmisiä. Takana on jo yksi vesiperä, kun viime viikonlopuksi varattu kesälomamatka peruttiin viime hetkellä.

Naantalista Tallinnaan lomalle lähteneet Heikki Anttila ja Jaana Minkkinen olivat pakanneet mukaan vaihtovaatteiden lisäksi käsidesiä, puhdistusliinoja ja kumihanskoja.

”Meidän piti lähteä Gdanskiin viikonloppuna, mutta Turun lentokenttä oli ihan tyhjä, eikä lento lopulta lähtenytkään”, sanoo Minkkinen.

Kun suunnitelma lentomatkasta peruuntui, päättivät Minkkinen ja Anttila varata matkan Tallinnaan. Nyt ympärillä on muitakin matkustajia ja satama-altaassa näkyy oikea laiva. Kaikki merkit näyttävät siltä, että tämä matka myös toteutuu.

Sataman Superalko-myymälässä kuului tiistaina iltapäivällä lähinnä suomea. Sisäänkäynnin yhteyteen oli asetettu myyntiin 5 litran kanistereita käsidesiä 19,90 euron hintaan.

Maanantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi, että terveysviranomaisten tietoon on tullut useita tapauksia, joissa matkustajalaivalla matkustaneilla ihmisillä on todettu matkan jälkeen koronavirustartunta.

Yksi altistustilanteista on saattanut tapahtua Silja Europan Tallinnan-risteilyllä kesäkuun 30. päivän ja heinäkuun 1. päivän välisenä aikana. THL:n mukaan lieväoireinen ihminen oli oleskellut pidempiä aikoja laivan yleisissä tiloissa.

Noin kymmenen minuuttia ennen maihinnousua Tallinnaan laivan seitsemännen kerroksen aula alkoi täyttyä ihmisistä. Tavallista useampi näytti ilmestyvän aulaan tai siihen johtavaan portaikkoon norkoilemaan vasta hiukan ennen ovien avaamista.

Anttila ja Minkkinen ovat kuulleet tapauksesta, mutta se ei saanut heitä perumaan matkaansa. Mukaan matkalaukkuun on tosin pakattu vaihtovaatteiden lisäksi käsidesiä, puhdistusliinoja ja kumihanskoja. Suuriin yleisötapahtumiin ei tee mieli matkalla hakeutua.

”Vähän sillä mielellä tässä ollaan, että sen koronan voi saada muualtakin”, Minkkinen sanoo.

Kotipaikkakunnalta Naantalista ei ole pitkä matka Turun satamaan, josta pääsisi risteilylle myös Tukholman suuntaan, mutta se vaihtoehto ei tuntunut Minkkisestä ja Anttilasta luontevalta Ruotsin koronavirustilanteen vuoksi.

Tiistaina laivayhtiö Viking Line ilmoitti, ettei se enää myy ruotsalaisille mini- ja päiväristeilyjä Tukholman ja Turun väliselle reitille.

Perheineen kesälomamatkalle lähtenyt Katariina Ventilä kertoo, että suunniteltu kiertomatka Euroopassa jäi koronaviruksen vuoksi väliin. Uutiset korona-altistumisista eivät saaneet perhettä enää perumaan matkaa etelänaapuriin.

”Varoituskyltit ja -tarrat muistuttavat viruksen olemassaolosta ja saavat olemaan varuillaan”, Ventilä sanoo.

Katariina Ventilän (oik.) perheen Euroopan-kiertomatka peruuntui koronaviruksen vuoksi, mutta loma etelänaapurissakin ilahdutti Ventilää ja tämän tyttäriä Lottaa ja Annaa.

Viruksen vuoksi perhe toimii matkalla hiukan eri tavoin kuin normaalisti: noutopöydän sijaan lounas nautitaan mieluummin valmiiksi pakattuna, matkalla liikutaan omalla autolla julkisten sijaan ja lomakohteet valikoidaan aiempaa tarkemmin.

”Olisimme voineet valita pidemmänkin laivareitin, mutta silloin olisi pitänyt olla laivalla yötä. Mahdollisten altistumistilanteiden kannalta se mietitytti”, Ventilä sanoo.

Ruokailu noutopöydässä on taas mahdollista.

Ruokailu noutopöydässä on taas mahdollista, mutta pieniä muutoksia normaaliin on havaittavissa. Henkilökunta vaikuttaa pyyhkivän pintoja tavallista tiheämmin ja aterimien vieressä on tarjolla kertakäyttöhanskoja.

Yksikään asiakas ei tosin näy käyttävän hanskoja. Miksi?

”Käsiä desinfioidaan muutenkin joka paikassa”, perustelee Timo Toivanen.

”Suolistaessa käytetään joskus hanskoja, mutta en koe, että se on täällä tarpeen”, lisää Veijo Penttinen.

Metsästysretkelle Viroon matkalla oleva seurue viittaa pitkin ruokailualuetta ripoteltuihin desinfiointilaitteisiin. Henkilökunta myös ohjeistaa asiakkaita hanakasti desinfioimaan kätensä. Jos ruokailija rientää tarttumaan ottimiin puhdistamatta käsiään, henkilökunta huomauttaa asiasta.

Vaikka buffetin kalapöydän tuoksu sekoittuukin pistävään puhdistusaineen tuoksuun, seurue iloitsee mahdollisuudesta päästä noutopöytään. Vielä muutama viikko sitten samalla reitillä ruoka tarjottiin annosteltuna ja osa ravintolasalin tuoleista oli merkattu teipeillä pois käytöstä, Jarmo Karjalainen muistelee.

”Me ollaan niin kovia syömään, ettei tätä olisi voinut jättää väliin”, Penttinen sanoo ja naurahtaa.

Penttinen kertoo tarkistaneensa, olivatko THL:n maanantaina raportoimat altistumiset tapahtuneet samalla laivalla kuin jolla heidän oli määrä matkustaa. Matkasuunnitelmiin ne eivät kuitenkaan vaikuttaneet.

”Aika vähän ollaan tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Olemme liikkeellä autolla, emmekä aio jäädä Tallinnaan pyörimään”, Toivanen lisää.

Ravintolasalissa oli tiistaina kahden maissa väljää.

Turvavälit toisiin on helppo pitää, sillä liikkeellä on vähän ihmisiä.

”Jos vanhat merkit pitävät paikkaansa, niin sumpussa ollaan kyllä siinä vaiheessa, kun odotetaan pääsyä pois laivasta”, Penttinen sanoo.

Penttinen on oikeassa: noin kymmenen minuuttia ennen maihinnousua laivan seitsemännen kerroksen aula alkaa täyttyä ihmisistä. Tavallista useampi näyttää ilmestyvän aulaan tai siihen johtavaan portaikkoon norkoilemaan vasta hiukan ennen kuin ovet avataan.

Pidäthän riittävän turvavälin muihin matkustajiin, kehottaa kyltti seinässä kolmella kielellä. Se jää vähitellen piiloon aulaan kerääntyvän väkijoukon taakse.