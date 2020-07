Kotimaa | Saimaannorppa

Saimaalta on löytynyt runsaasti norpille vaarallisia katiskoja: ”Suunta on kääntynyt taas huonompaan”

Useampi kuin joka kymmenes katiska on ollut säännösten vastainen, kertoo kalastuksenvalvoja Sami Kurenniemi. Hänen mukaansa kesän mökkibuumi on saattanut houkutella vesille kielloista tietämättömiä kalastajia, mutta mukana on myös ”tietoista ja välinpitämätöntä” toimintaa.