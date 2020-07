Toimittaja Saska Saarikoski, 56, on nimitetty Helsingin Sanomien pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esimieheksi 10. elokuuta 2020 lukien.

Saska Saarikoski

Saarikoski siirtyy tehtävään HS:n feature­toimituksesta, jossa hän on työskennellyt Kuukausi­liitteen toimittajana. Saarikoski on valmistunut Sanoman toimittaja­koulusta 1986. Hän on myös opiskellut Helsingin yliopistossa poliittista historiaa.

Saarikoski on aiemmin toiminut päätoimittajana Ylioppilaslehdessä ja Ydin-lehdessä sekä toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Helsingin Sanomissa hän on työskennellyt vuodesta 1998 sunnuntaiosastolla, kulttuuritoimituksen esimiehenä sekä Kuukausiliitteessä. HS:n toimittajana Yhdysvalloissa hän työskenteli vuodet 2014–2018.

Vuosina 2011–2012 Saarikoski oli HS-säätiön stipendiaattina Oxfordin yliopistossa Britanniassa.

Bonnierin Vuoden journalisti -palkinnon Saska Saarikoski voitti 2013. Svenska folkskolans vänner -yhdistyksen Brobyggarpris-palkinnon suomenruotsalaisuuden ymmärryksen lisäämisestä Suomessa hän sai 2014.

Saarikoski on julkaissut kymmenen kirjaa, muun muassa Sanojen alamainen (2012) Dettmann ja johtamisen taito (2015) sekä Trump – mies kuin Amerikka (2016) Laura Saarikosken kanssa. Syksyllä häneltä on ilmestymässä koronapäiväkirja Poikkeustilassa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaisiin aiheisiin. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa. Pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esimies työskentelee vastaavan päätoimittajan suorassa alaisuudessa.

Pääkirjoitusten ohella esimies ohjaa ja näkökulmittaa lehden mielipideosaston työtä.

Esimiehenä vuodesta 2012 toiminut Matti Kalliokoski aloittaa elokuussa Suomen Kuvalehden vastaavana päätoimittajana.