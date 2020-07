Moni suomalainen matkailuyrittäjä kaipaa juuri nyt saksalaisia matkailijoita enemmän kuin koskaan. Saksasta tulee perinteisesti Suomeen paljon turisteja.

Hallitus neuvottelee keskiviikkona matkailurajoitusten purkamisesta. Todennäköistä on, että hallitus päättää tänään, että muun muassa saksalaisten matkustamista Suomeen helpotetaan maanantaista 13. heinäkuuta alkaen.

Saksalaisia odotetaan esimerkiksi Lapissa.

Vuonna 2019 Lapin majoitustilaston kärkipäätä pitivät saksalaiset, britit ja ranskalaiset, sanoo markkinointitoimisto House of Laplandin matkailun ohjelmapäällikkö Salla-Mari Koistinen.

Koronaviruspandemian takia alkukesä on sujunut Lapissa ilman turisteja Keski-Euroopasta.

Sirkassa toimivan, Polar Lights Tours -yrityksen toimitusjohtaja Päivi Hiukka toivoo, että saksalaisia saapuisi vielä Lappiin kesän viettoon.

”Toivoisin, että esimerkiksi saksalaisia turisteja tulisi Lappiin, mutta jotenkin epäilen. Tämä kesä sujuu varmasti kotimaissa, mutta kyllä täällä odottavaisissa tunnelmissa silti ollaan. Talvelle on tullut jo lisää varauksia, saksalaiset ovat tärkeä ryhmä niin kesällä kuin talvella”, Hiukka sanoo.

”Jos saksalaiset lähtevät pohjoiseen päin asuntoautoilla, niin matkaankin kuluu jonkin aikaa. Vielä tilanne ei ole sen suhteen selkeä, että olisiko heitä tulossa tänne.”

Kesäkuun puolivälistä lähtien Suomeen on voinut saapua ilman erityistä syytä Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Tulijoille ei ole enää suositeltu kahden viikon karanteenia.

Nyt rajoja ja karanteenivaatimuksia on tarkoitus poistaa isommalta ryhmältä. Rajoja ja karanteenivaatimuksia on tarkoitus poistaa sillä perusteella, että kyseisen valtion alueella koronaviruksen ilmaantuvuus on vähemmän kuin kahdeksan 100 000 henkilöä kohti.

”Tautitilanteen maassa pitää olla rauhallinen, että rajoja avataan”, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd) toimittajille keskiviikkonailtapäivänä.

Lue lisää: Pääministeri Marin: Päätöksiä rajojen suhteen tulossa tänään – Grafiikka näyttää maat, jotka täyttävät ilmoitetut kriteerit

Tämänhetkisen tilanteen perusteella hallituksen asettaman raja-arvon alittavat Schengen-maista Saksa, Italia, Itävalta, Kreikka, Sveitsi, Slovakia, Slovenia, Unkari ja Liechtenstein ja Schengen-alueen ulkopuolisista EU-maista Kroatia, Kypros ja Irlanti.

Saksalaiset ovat näistä maista suurin Suomessa matkaileva ihmisryhmä.

House of Laplandista kerrotaan, että saksalaiset toivat Suomeen matkailutuloa noin 728 euroa matkailijaa kohden vuonna 2019.

”Kyseinen luku on laskettu siten, että vuoden 2019 maakohtainen matkailutulo on jaettu kyseisestä maasta saapuneiden matkailijoiden määrällä. Tämä luku kattaa siis koko Suomen, ei pelkästään Lappia”, ohjelmapäällikkö Salla-Mari Koistinen sanoo.

Muonio ja Rovaniemi sekä Inari-Saariselkä ovat alkuvuonna olleet merkittävimmät kohteet saapuneiden saksalaisten matkailijoiden osalta, Koistinen kertoo.

”Erityisesti Muonion osalta saksalaiset ovat olleet merkittävä osa matkailijoista tammi-maaliskuussa ennen koronaviruspandemiaa.”

Hiukan mukaan Sirkassa ja lähialueilla on tällä hetkellä kiirettä kotimaan matkailijoiden vuoksi.

”Tällä hetkellä täällä on suomalaisia matkailijoita. Kesällä järjestämme esimerkiksi hevosvaelluksia, ja ne ovat olleet suosittuja. Ranskasta oli tulossa ryhmä nyt heinäkuussa, mutta lentoyhteydet ovat vielä huonot.”

Hiukka sanoo, että matkailun tilanne on normalisoitunut hieman kevään äkkipysähdyksen jälkeen.

”Suomalaisten varaukset kesälle ovat kyllä olleet valopilkku, hauska nähdä vähän erilaista asiakaskuntaa kuin normaalisti ja oikein mukava meno meillä täällä on.”

Santa’s Hotels -hotelliketjun kehitysjohtaja Susanne Hulbekkmo sanoo, että yrityksessä lähdetään siitä, että nyt mennään kotimaan matkailijoiden voimin talveen asti. Tällä hetkellä ketjun hotelleissa ei odoteta ulkomaalaisia vieraita.

”Lähtökohta ja odotusarvo on se, että jos saisimme talvisesongille enemmän liikennettä ulkomailta. Siihen olemme varautuneet”, Hulbekkmo sanoo.

”Tällä hetkellä kohteissamme ei ole muita kansainvälisiä asiakkaita kuin norjalaisia. Heitä on paljon erityisesti Rovaniemellä ja Saariselällä. Myös pohjoisnorjalaisia tuntuu innostavan lähimatkailu.”

Rovaniemen ja Saariselän lisäksi ketjulla on hotellit Luostolla, Kilpisjärvellä ja Kalajoella. Kotimaan matkailu näkyy vahvimmin tällä hetkellä Kilpisjärvellä, Hulbekkmo sanoo.

”Ihmiset tuntuvat kaipaavan mökkimajoituksia ja suomalaiset hakeutuvat tällä hetkellä luontoon. Kilpisjärvi ja Saariselkä ovat myös ohikulkumatkalla kun ylitetään rajaa Norjaan.”

Kilpisjärvellä matkailijoita innostaa erityisesti vaeltaminen, Hulbekkmo kertoo.

”Saana-tunturin ympäristön reitit ja Norjan puolella piipahtaminen ovat suosiossa. Suomalaiset suosivat näin pandemian keskellä myös väljyyttä.”

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolot ovat vauhdittaneet kotimaanmatkailun suosiota. Lähes 70 prosenttia suomalaisista aikoo matkailla tänä kesänä kotimaassa, kertoo Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistyksen kesäkuussa teettämä kysely.

Santaparkin toimitusjohtaja Ilkka Länkinen sanoo, että tilanne on nyt parempi kuin keväällä.

”Ihmiset ovat varovaisia, hygieniasta ja turvaväleistä kysytään tarkasti. Mutta kyllä tilanne toki kevääseen verrattuna on parantunut.”

Länkinen ei usko, että kesäkuukausina olisi luvassa suurta turistiryntäystä Keski-Euroopasta.

”Turistit Keski-Euroopasta puuttuvat tällä hetkellä Lapista täysin. Nyt on kysymys siitä, että milloin vieraiden luottamus palautuu. Meidän varausjärjestelmämme mukaan maaliskuussa 2021 olisimme ehkä takaisin normaalissa. Toki tilanteeseen silloin vaikuttaa se, että milloin saamme globaalisti rokotteen.”

Länkinen iloitsee siitä, että raja Norjaan päin on auki ja ihmisiä liikkuu edes takaisin.

”Onneksi paljon on nyt kotimaisia matkailijoita liikkeellä ja raja Norjaan on auki, se on Lapille huikea etu. Moni matkaaja tulee ja menee näiden meidän paikkojen kautta.”