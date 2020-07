Hallitus on päättänyt keventää koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettuja matkustusrajoituksia. Maanantaina matkustaminen helpottuu Suomen ja 28 maan välillä.

Euroopassa matkustaminen sallitaan 17 maahan. Vapaan liikkuvuuden Schengen-alueelta maihin kuuluvat Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein ja Sveitsi. Schengen-alueen ulkopuolelta sallittujen maiden listalle pääsevät Kypros, Irlanti, Andorra, San Marino ja Vatikaani.

Näihin maihin matkustaminen on sallittua rajoituksetta.

Lisäksi hallitus keventää matkustusrajoituksia 11 Euroopan ulkopuoliseen maahan. Nämä maat ovat Algeria, Australia, Georgia, Japani, Uusi-Seelanti, Ruanda, Etelä-Korea, Thaimaa, Tunisia, Uruguay ja Kiina.

Näihin maihin sallitaan työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Ulkorajavalvonnasta voidaan luopua kokonaan näiden maiden osalta 27. heinäkuuta alkaen, jos maiden tautitilanne sallii sen.

Suomalaisten matkailijoiden ei tarvitse listan maista saavuttuaan asettua kahden viikon karanteeniin.

Hallituksen päätös ei kuitenkaan tarkoita, että suomalaiset välttämättä pääsisivät nyt vapaasti matkustamaan listan maihin. Jokainen maa päättää itse rajoituksistaan, ja esimerkiksi Japani on kieltänyt saapumisen kaikista Euroopan maista.

Rajoitukset Ruotsin suuntaan jatkuvat ennallaan. Ruotsista voi kuitenkin matkustaa Suomeen muun muassa omaisuuden tai seurustelusuhteen takia.

Hallituksen linjauksen mukaan jatkossa rajat voidaan avata maihin, joissa on ollut enintään kahdeksan uutta koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta 100 000 henkilöä kohti edellisen 14 vuorokauden aikana. Suositus on sama niin sisä- kuin ulkorajoillakin.

Rajapäätöksiä tarkastellaan seuraavan kerran kahden viikon kuluttua. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) muistuttaa, että hallitus suosittelee edelleen ihmisiä välttämään tarpeetonta matkustamista maihin, joihin kohdistuu rajavalvontaa.

”Henkilökohtaisesti suosittelen kotimaanmatkailua”, Ohisalo sanoo.

Henkilön, joka matkustaa maahan, johon kohdistuu rajavalvontaa, on asetuttava Suomeen palattuaan kahden viikon karanteeniin.

EU suositti ulkorajojen avaamista jäsenvaltioilleen 1. heinäkuuta alkaen. Suomi noudattaa rajojen suhteen Ohisalon sanoin ”korosteisen varovaista linjaa”.

Työmatkaliikenteen sallimiselle Euroopan ulkopuolisista maista on ollut painetta, sillä mustikkasato kypsyy parhaillaan metsissä. Perinteisesti Suomeen on tullut marjanpoimijoita Thaimaasta, mutta nyt on epäselvää, päästääkö Thaimaa poimijoitaan saapumaan Suomeen.

”Thaimaalla itsellään on pallo sen suhteen, millä ehdoilla he päästävät työntekijöitä Suomeen”, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoo.

Haaviston mukaan Thaimaa on kieltänyt työntekijöiden lähettämisen niihin maihin, joissa koronavirusta on todettu Thaimaata enemmän. Jos Thaimaa päästää poimijoita Suomeen, on suomalaisten työnantajien vastuulla tarjota terveyspalveluja työntekijöille. Työntekijöille on myös taattava tarpeeksi väljä majoitus.

Jo aiemmin Suomi on luopunut sisärajavalvonnasta Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan kohdalla.