Hallitus höllensi matkustusrajoituksia keskiviikon neuvottelussaan. Ennakko-odotusten mukaan Suomeen matkustaminen vapautettiin muun muassa Saksasta, Italiasta ja Kreikasta.

Aiemmin Schengen-alueen sisärajavalvonnasta on luovuttu Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan kohdalla. Näistä maista saa nyt tulla Suomeen ilman erityistä syytä tai karanteenikehotusta, eikä tarpeetonta matkustamista niihin enää suositella välttämään.

Hallitus linjasi kesäkuun lopulla, että listalle voitaisiin 13. heinäkuuta alkaen lisätä myös ne EU- ja Schengen-alueen maat, joissa on kahden viikon aikana todettu enintään kahdeksan uutta koronavirustapausta 100 000 henkilöä kohti.

Keskiviikon neuvotteluissa päätettiin myös, että sisärajavalvonnan poistamista ja maahantulon rajoitusten purkamista voidaan harkita myös niiden maiden osalta, joissa tartuntoja on todettu vastaavassa ajassa kymmenen 100 000 henkilöä kohti.

Rajoituksia voidaan tarvittaessa palauttaa, jos epidemiatilanne pahenee merkittävästi jossakin maassa.

Alta voit katsoa listan maista, joissa uusia koronatartuntoja on viimeisten 14 päivän aikana ollut alle kahdeksan 100 000 asukasta kohti.

Hallituksen päätökset tarkoittavat sitä, että myöskään listalle pääsevistä maista saapuvia suomalaisia ei enää kehoteta omaehtoiseen karanteeniin. Listalle pääsevien maiden osalta myös purettiin suositus tarpeettoman matkustamisen välttämisestä.

HS selvitti koronatilanteeseen liittyviä rajoituksia eri matkailumaissa, joissa tartuntatilannetta koskeva ehto täyttyy. Suurin osa ottaa suomalaismatkailijat vastaan ilman karanteenikehotusta, mutta monissa on esimerkiksi kasvomaskien käyttöön tai palveluiden aukioloon liittyviä määräyksiä.

Tiedot ovat peräisin ulkoministeriöltä ja lähetystöistä.

Saksa

Suomalaiset voivat matkustaa Saksaan vapaasti. Kasvomaskeja ja turvavälejä koskevat määräykset ovat edelleen voimassa.

Lehdistö- ja kulttuurineuvos Tanja Huutonen Berliinin-suurlähetystöstä kertoo, että turistit ovat pitkälti kadonneet pääkaupungin katukuvasta, mutta esimerkiksi ravintolat ovat auki turvaväleillä, ja terasseilla näkyy jo paljon väkeä.

”En yhtään epäröisi lähteä Suomesta Berliiniin lomalle. Toki maski pitää olla, eikä täällä missään yökerhoissa bailailla”, Huutonen kertoo.

Julkisessa liikenteessä ja kaupoissa on käytettävä suun ja nenän peittävää suojainta, joka voi olla myös esimerkiksi kangasmaski tai huivi. Myös joillain lentokentillä on maskipakko. Toisiin ihmisiin on pidettävä vähintään puolentoista metrin etäisyys.

Esimerkiksi Berliinissä turvavälien tai maskipakon rikkomisesta on mahdollista määrätä jopa 500 euron sakko. Osavaltioilla voi olla myös omia rajoituksiaan.

”Maan sisällä on paljon eroja”, Huutonen kertoo.

Suurtapahtumat, joissa turvaväli- ja hygieniasääntöjä ei voida noudattaa, on kielletty lokakuun loppuun asti. Myös Berliinin yökerhot ovat Huutosen mukaan kiinni.

Esimerkiksi ravintolat, elokuvateatterit ja maauimalat ovat auki. Erityisjärjestelyihin on hyvä varautua: asiakkailta saatetaan Huutosen mukaan pyytää henkilötiedot, ja esimerkiksi käynti maauimalassa on varattava etukäteen.

Kreikka

Kreikan rajat ovat avoinna suomalaisille. Viranomaisille täytyy ilmoittautua verkkolomakkeella viimeistään 48 tuntia ennen maahantuloa, ja satunnaisia koronatestejä saatetaan tehdä.

Varsinainen turistikausi ei vielä ole käynnissä, mutta esimerkiksi ravintolat ja uimarannat ovat auki, kertoo konsulipalveluvirkailija Merja Riikonen Ateenan-lähetystöstä. Turvavälejä on noudatettava.

”Jos ajatellaan turisteja, niin kyllä täällä aina löytää ruokapaikan ja voi käydä katsomassa nähtävyyksiä. Museot ovat avautuneet tämän kuun aikana, mutta pidetään kontrollia, ettei niitä täytetä ihan viimeiseen saakka”, Riikonen kertoo.

Majoitus kannattaa silti varata etukäteen. Kaikki hotellit eivät ole vielä auki, ja osa aikoo Riikosen mukaan pitää ovensa kiinni koko kesäkauden.

Lähes kaikki suuret yleisötapahtumat on peruttu, mutta pienempiä konsertteja on Riikosen mukaan jo alettu järjestää turvavälit huomioiden.

Kasvomaskit ovat pakollisia julkisessa liikenteessä, hisseissä, takseissa, sairaaloissa, lääkärikeskuksissa ja lääkärissä. Maskipakon rikkomisesta voi saada 150 euron sakot.

”En ole kuullut, että kenellekään olisi määrätty sakkoja, mutta kovasti siitä huomautellaan”, Riikonen kertoo.

Italia

Italiaan voi matkustaa Suomesta vapaasti. Ulkoasiainsihteeri Teemu Laakkonen Rooman-lähetystöstä kertoo, että tilanne on hyvin samanlainen kuin kesäkuun lopulla.

Muun muassa kaupat, baarit, kahvilat, museot, kampaamot, teatterit ja uima-altaat ovat auki.

”Täällä Roomassa suurin osa ravintoloista on pääsääntöisesti auki, mutta osa on suljettuna. Varmaan turismin väheneminen on siihen selkeä syy”, Laakkonen kertoo.

Kasvomaskia on käytettävä julkisessa liikenteessä ja yleisissä sisätiloissa. Kauppaliikkeissä on käytettävä myös hansikkaita.

Joukkokokoukset on kielletty, ravintoloihin ja kampaamoihin on varattava aika etukäteen ja takseissa saa olla korkeintaan kaksi asiakasta kerrallaan. Yökerhot avataan heinäkuun 14. päivänä, tosin tanssilattioillakin tulisi taata kahden metrin turvaväli.

”Siinä on tietty haaste, mutta näin se on säädetty.”

Joillakin alueilla on myös omia sääntöjä, jotka voivat muuttua tautitilanteen mukaan. Pohjois-Italian Lombardiassa, maskia on ainakin heinäkuun puoleenväliin asti käytettävä aina ulkona liikkuessa.

Unkari

Suomalaiset saavat matkustaa Unkariin vapaasti ja ilman karanteenia. Kasvosuojan käyttö on pakollista julkisessa liikenteessä, muissa julkisissa sisätiloissa ja esimerkiksi toreilla.

Alankomaat

Suomessa asuvat suomalaiset saavat matkustaa Alankomaihin. Majoitus on varattava etukäteen, ja lentomatkustajien on täytettävä terveystietoja koskeva kaavake.

Ihmisiä kehotetaan pitämään puolentoista metrin turvavälejä ja välttämään ruuhkia. Turhaa julkisen liikenteen käyttöä ei suositella, mutta jos julkisilla haluaa matkustaa, yli 12-vuotiaiden on käytettävä kasvomaskia. Maskeja vaaditaan myös taksissa, ja matkat on varattava etukäteen.

Ravintoloissa kaikille on oltava oma asiakaspaikka, ja pöytävarausta voidaan vaatia etukäteen. Museot ja nähtävyydet ovat auki. Yökerhot ovat kiinni.

Slovakia

Slovakia on avannut rajansa Suomesta tuleville. Kasvomaskeja on käytettävä sisätiloissa, ulkona niiden käyttö on vapaaehtoista.

Muun muassa majoitusliikkeet, uima-altaat, ostoskeskukset, teatterit, ravintolat ja yökerhot, parturit ja kauneushoitolat sekä museot ja turistikohteet ovat auki. Esimerkiksi kauppojen sallittua asiakasmäärää rajoitetaan edelleen, ja yrittäjiä velvoitetaan monissa paikoissa varmistamaan mahdollisuus kahden metrin turvaväleihin.

Alle tuhannen hengen joukkotapahtumat on sallittu.

Irlanti

Irlanti suosittelee edelleen kahden viikon karanteenia kaikille maahan tuleville. Maahan saapujien on annettava yhteystietonsa ja ilmoitettava olinpaikkansa karanteenin ajan. Itse karanteeni on tosin luonteeltaan vahva suositus, jonka rikkomisesta ei lain mukaan rangaista.

Julkista liikennettä ja palveluita on osin rajoitettu. Esimerkiksi ne pubit, jotka eivät tarjoa ruokaa, eivät saa vielä olla auki. Kasvomaskeja tulee käyttää julkisissa liikennevälineissä, ja niitä suositellaan myös muissa ahtaissa paikoissa.

Kypros

Suomalaiset saavat matkustaa Kyprokselle ilman karanteenia tai koronatestiä. Maahan saapuvien matkailijoiden on täytettävä etukäteen saapumiseen oikeuttavat tiedot.

Kasvomaskit eivät ole pakollisia, mutta niitä suositellaan muun muassa ruokakaupassa, kampaajalla, parturissa ja kauneushoitolassa.

Muun muassa yleiset uimarannat ja -altaat, ostoskeskukset, ravintolat ja kuntosalit ovat auki. Teatterit ja -elokuvateatterit ovat kiinni lukuun ottamatta ulkoilmateattereita. Festivaaleja ja konsertteja ei toistaiseksi järjestetä.