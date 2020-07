Koronavirus teki historiallisen ison loven VR:n matkamääriin. Kesäkuun lopussa matkamäärät olivat noin puolet viime vuodesta. Matkustajaliikenteen matkamäärät laskivat keväällä kauko- ja lähiliikenteessä lähes 90 prosenttia.

Junatarjonta laski koronaviruksen myötä pahimmillaan noin 55 prosenttiin. Sittemmin matkamääriä on onnistuttu nostamaan, ja tällä hetkellä VR ajaa tällä hetkellä noin 85 prosenttia suunnitelluista reiteistä.

Elokuun alusta huomioidaan lomalta palaajat ja alkava työmatkustaminen, ja 10. elokuuta alkaen matkoista tullaan ajamaan noin 90 prosenttia.

Matkamäärien dramaattinen pudotus osui keskelle VR:n nousukautta. Viimeisen kolmen vuoden ajalta matkamäärissä on ollut yli kymmenen prosentin vuosittainen kasvu.

VR vakuuttaa, että vaikka koronaviruskriisi on iskenyt sen talouteen lujaa, kriisin vaikutukset eivät tule näkymään junamatkustajille millään tavoin.

”Tavallinen junamatkustaja ei enää huomaa ensimmäisen puolen vuoden tappioitamme mitenkään. Olemme nyt hyvin lähellä normaalia junatarjontaa”, Rolf Jansson sanoo.

Sen sijaan VR:n työntekijöitä joudutaan vielä pitämään lomautettuna. Pahimmillaan noin 6000 työntekijästä lomautettuna oli keväällä noin tuhat. Rajoitusten purkamisen myötä ajetaan lähes täyttä liikennettä, joten valtaosa lomautetuista on saanut kutsun takaisin töihin. Viime viikkoina lomautettuja on noin 300–400.

Jansson ei osaa tarkkaan arvioida, milloin VR operoi jälleen täydellä henkilökunnalla. Ilmassa on kolme kysymysmerkkiä, jotka vaikuttavat VR:n mahdolliseen lomautustarpeeseen tulevaisuudessa.

”Yksi on koko talouskehityksen eteneminen. Toinen on se, kuinka nopeasti pääsemme irti koronan vaikutuksista matkustajaliikenteeseen. Kolmantena vaikuttaa se, kuinka nopeasti pääsemme taas kasvuun kiinni”, Jansson sanoo.

Janssonin mukaan tämän kevään matkamäärien lasku onkin täysin ainutlaatuista, eikä historiasta löydy sille vertailukohtaa. Viimeksi samankaltaisia vaikutuksia yhtiön talouteen oli vuoden 2008 talouskriisillä. Silloin tappiot koskivat kuitenkin lähinnä tavaraliikennettä, johon koronapandemia ei ole tähän mennessä juuri vaikuttanut.

Huhti-kesäkuun ajalta VR teki konsernitasolla tappiota lähes 30 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun osalta tappiot ovat yhteensä 19,5 miljoonaa euroa.

”Jos lukua verrataan vaikka viime vuoden vastaavaan, joka oli 54,7 miljoonaa euroa plussalla, niin onhan siinä valtava ero”, Jansson sanoo.

Heinäkuusta odotetaan parempaa tulosta kuin huhti-kesäkuulta, mutta ei kuitenkaan lähellekään normaalia. Kuluvan kuun ensimmäisen viikon matkamäärät ovat noin 40 prosenttia viime vuoden luvuista. Jansson kuitenkin pitää trendiä myönteisenä, sillä matkamäärät ovat viisinkertaistuneet maaliskuun pohjakosketuksesta.

Jansson toteaa, että VR:n taloustilanne on hyvä ja koronaviruksen aiheuttamat tappiot voidaan kuitata yhtiön taseesta. Tammi-kesäkuun ajalta rahavarat hupenivat 75 miljoonaa euroa. Seuraaville vuosille on tiedossa investointitarpeita noin 200 miljoonan euron edestä per vuosi.

”Tämä tietää sitä, että joudumme hankkimaan lisää vierasta pääomaa, se on selvä”, Jansson sanoo.

Tämä tarkoittaa lainan hakemista pankeilta tai leasing-kaluston hankkimista. Janssonin mukaan VR:n hyvä luottoluokitus ja valtionomisteisuus helpottavat rahoituksen saamista huomattavasti. VR ei tarvitse Jonssonin mukaan valtion apua selvitäkseen koronaviruksen aiheuttamista tappioista.

”Meidän ei tarvitse rahoittaa tappioita, vaan tarve syntyy tulevien investointien rahoittamisesta. Valtion ei tarvitse missään nimessä pääomittaa VR:ää”, Jansson tähdentää.

Hän kuitenkin lisää, että koronaepidema vaikuttaa yhtiön osingonmaksukykyyn