Suomalaisten kannattaa jälleen kerran varoa huijausviestejä, joita lähetellään viralliselta kuulostavien tahojen nimissä.

Viime päivien huijausviesteissä lähettäjän on muun muassa uskoteltu olevan Posti. Viestissä vastaanottajalle on kerrottu, ettei tämän lähettämää pakettia voitu toimittaa vastaanottajalle ja että paketti on parhaillaan jakelukeskuksessa. Ongelman ratkaisemiseksi viestissä pyydetään painamaan linkkiä, joka on johdattanut ainakin wedeliversupport.com-nimiselle sivustolle.

Kuvakaappaus huijaustekstiviestistä.

Sivustolla avautuu näkymä, jossa on hyödynnetty Postilta tuttua oranssia väriä. Yläpalkissa oleva linkki väittää sisältävänsä tietoa Postin varautumisesta koronaviruksen leviämiseen.

Uhria pyydetään maksamaan euron suuruinen postitusmaksu, minkä jälkeen paketti voitaisiin toimittaa. Kaikkiaan sivusto on ulkoasultaan ja kieleltään äkkiseltään melko uskottava.

Postin turvallisuuspäällikkö Heikki Horn kertoo, että paras keino havaita huijaus on itse viestin tarkoitus. Posti ei koskaan pyydä tekstiviestillä asiakasta kirjautumaan sisään verkkopankkitunnuksilla tai maksamaan maksua.

”Tätä olemme yrittäneet korostaa tiedottamisessa, mikä on tehokkain keinomme huijausten torjumiseen. Tiedon saaminen ihmisille on todella tärkeää”, Horn toteaa.

Posti tekee Hornin mukaan jatkuvasti yhteistyötä poliisin kanssa huijausten kitkemiseksi. Tehtävä on kuitenkin vaikea, erityisesti kun huijausviestit ovat kehittyneet yhä aidomman näköisiksi. Viestit sisältävät enää harvoin lapsellisen helppoja kielioppivirheitä, ja ne voivat jopa tulla puhelimeen samannäköiseen viestiketjuun ja ikään kuin samalta lähettäjältä kuin Postin aidot saapumisilmoitusviestit.

Horn kertoo, että erilaiset huijausviestit ovat lisääntyneet huomattavasti kevään aikana. Kun samanaikaisesti verkon kautta tehtävien tilausten määrä on kasvanut, on ongelmasta tullut yhä hankalampi.

”Tilanne on todella ikävä, sillä tekstiviesti-infot ovat käteviä sekä meidän että asiakkaiden kannalta”, Horn sanoo.

Huijausviestejä on lähetetty myös esimerkiksi Tullin nimissä.

Keskenään hyvin samankaltaisia, mahdollisesti samojen tekijöiden toteuttamia huijauksia on putkahdellut esiin tiuhaan viime vuoden puolelta lähtien, kertoo Helsingin poliisin rikostarkastaja Jukkapekka Risu.

Risun mukaan kyseessä on tilausansa-tyyppinen huijaus, joita on toteutettu Postin ja Tullin lisäksi ainakin Finnkinon nimissä. Uhrilta laskutetaan ensin sivustolla pyydetty euro, ja myöhemmin tätä seuraa yllättäen maksimissaan 80–100 euron maksuerä.

”Uhreja on satoja, mutta yksittäisen uhrin kohdalla vahingot jäävät pieniksi kortit sulkemalla”, Risu kertoo.

Huijaus pohjautuukin osittain sille, että ihmiset nielevät herkemmin pienet tappionsa, eikä asia etene pidemmälle.

Huijatuksi joutuneiden tulee aina ottaa yhteyttä ensin omaan pankkiin ja tehdä sen jälkeen rikosilmoitus.

Huijausten tiheys, uhrien suuri määrä sekä mitättömät kulut tekevät tilausansoista huijaajille kannattavia. Poliisin rooliksi jää lähinnä sivustojen sulkeminen sitä mukaan kun niistä ilmaantuu tietoja.

Sulkemisen helppous riippuu Risun mukaan palveluntarjoajista: jotkut niistä toimivat nopeasti päivässä, joidenkin kanssa sivustojen sulkeminen on hitaampaa ja työläämpää.

Palvelut toimivat ulkomailla verkossa vaihtelevista sijainneista täysin anonyymisti, eikä niiden seuranta ole tuottanut johtolankoja.

”Kyseessä ei varmasti ole pelkästään suomalainen ilmiö”, Risu toteaa.

Aiemmin viikolla esiin nousi hyvin toisenlainen huijaus, jossa epäillyt rikolliset saivat nostettua yli 30 uhrin henkilötiedoilla ja pankkitunnuksilla viikonlopun aikana 20 000 euron edestä pikalainoja.

”Tunnusten kalastelu on uhrien kannalta vaarallisempaa kuin tilausansat”, Risu toteaa.

Lainarahat on siirretty suomalaiselle pankkitilille ja nostettu pankkiautomaateista Virossa. Kuluvan vuoden aikana useampaan kertaan toteutetulla huijauksella on ryövätty suomalaisten tileiltä jo lähes 250 000 euroa.

Lue lisää: Tekaistu Postin saapumisilmoitus ohjaa huijaussivustolle – uhrien nimissä nostettu lähes 250 000 euron edestä pikalainoja