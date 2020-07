Jarrad Tuokko (vas.), Juulia Tuokko, Stella Tuokko, Janina Höglund ja Pasi Viksten olivat perjantaina käymässä Muumimaailmassa pääkaupunkiseudulta. Siskokset Juulia ja Janina olivat käyneet muumimaailmassa jo yli 20 vuotta takaperin, ja he halusivat tarjota saman kokemuksen kaksivuotiaalle Stellalle. Seurue kokee kotimaanmatkailun turvalliseksi.

Kotimaan matkailubuumi ei kohtele kaikkia tasapuolisesti. Mittavista turvatoimista, siivousjärjestelyistä ja markkinoinnista huolimatta joidenkin huvipuistojen ja kylpylöiden kävijämäärät ovat romahtaneet jopa alle puoleen normaalista.

Vaikka suomalaisia matkailijoita on ollut etenkin leirintäalueilla ja vuokramökeillä paikoin jopa ruuhkiksi asti, osa yrityksistä pelkää, etteivät kotimaiset kävijät riitä kattamaan ulkomaisten matkailijoiden puutetta.

Matkustusrajoitusten asteittainen purkaminenkaan tuskin tuo Suomeen suurta turistiryntäystä ulkomailta enää loppukesästä, sillä Suomelle tärkeimmistä matkailumaista neljä on edelleen kiinni, sanoi matkailu- ja ravintolapalveluiden työnantajaliitto Maran toimitusjohtaja Timo Lappi torstaina.

Lappi viittasi neljällä tärkeällä matkailumaalla Ruotsiin, Britanniaan, Venäjään ja Kiinaan.

Moni yrittäjä odottaa, että loppukesä ja syksy paikkaavat kevään ja alkukesän lovea kassavirtaan, mutta kaikki eivät ole yhtä optimistisia.

Esimerkiksi Särkänniemessä on varauduttu siihen, että vuodesta tulee taloudellisesti karmea. Leppävirtalaisessa kylpylähotellissa syksyä odotetaan pelonsekaisin tuntein.

Myös säällä on vaikutusta siihen, mihin matkailijat suuntaavat kotimaassa: kylpylähotellit hyötyvät viileästä ja sateisesta säästä, mutta huvipuistokävijät ja telttailijat saattavat jäädä kaatosateella kotiin.

Yli 70 prosenttia hotelleista kertoo menettäneensä kesäkuussa vähintään puolet liikevaihdostaan. HS kirjoitti aiheesta tällä viikolla.

Teemapuistot

Tavallisena kesänä Muumimaailman asiakkaista yli viidesosa olisi ulkomaalaisia – pääasiassa ruotsalaisia, venäläisiä ja japanilaisia. Nyt heitä ei näy.

”Kesäkuussa kävijöitä oli vajaa 70 prosenttia vähemmän kuin tavallisena kesänä”, kertoo Muumimaailman toimitusjohtaja Tomi Lohikoski.

Käsienpesumahdollisuuksia on lisätty ja käsien desinfiointipisteitä on eri puolilla puistoa. Kävijämääriä on tänä kesänä rajoitettu ja lippuja myydään vain ennakkoon.

”Kysyntä on suhteessa normaaliin niin pieni, ettei ole ollut vaaraa, että raja tulisi täyteen. Toiset ihmiset ovat olleet huolissaan siitä, mahtuuko varmasti joukkoon ja toinen puoli siitä, onko kävijämääriä varmasti rajoitettu. Molemmille voi sanoa kyllä”, Lohikoski sanoo.

Muumimaailman toimitusjohtaja Tomi Lohikoski toivoo, että suomalaiset matkailisivat nyt kotimaassa. Muumimaailman kesän kävijämäärä on ollut lähes 70 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Ulkomaisia kävijöitä ei juuri ole.

Ähtärin eläinpuiston kevätkausi oli kurja. Tavallisesti toukokuussa koululaisryhmistä täyttyvä puisto oli tyhjillään, sillä puisto oli suljettuna kaksi ja puoli kuukautta kesäkuun alkuun asti. Nyt tunnelin päässä näkyy valoa, kertoo toimitusjohtaja Arja Väliaho.

”Kesäkuu alkoi varovasti, mutta lopulta kesäkuun tulos nousi viime kesän tasolle. Heinäkuussa kävijämäärä on ollut kasvussa, ja tuntuu, että kotimaanmatkailijat ovat löytäneet eläinpuiston.”

Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Ähtärin eläinpuiston kävijöistä valtaosa on tavallisestikin kotimaisia.

”Sää on meille hyvin tärkeä, pilvipoutaa toivottaisiin. Liika paahde ei ole hyvä, jotta eläimet pysyisivät virkeinä, mutta sadekaan ei ole hyvä.”

Väliaho toivoo, että kevään koululaisryhmien puutetta saadaan paikattua syksyllä.

Nallikarin leirintäalue Oulussa on varattu heinäkuussa lähes loppuun. Monella leirintäalueella alkukesä on ylittänyt odotukset. Kesäkuussa sää suosi karavaanareita ja telttailijoita.

Huvipuistot

Kouvolan Tykkimäen huvipuisto avattiin asiakkaille 10. kesäkuuta. Toimitusjohtaja Sakari Pasanen kertoo, että alkukesän aikana kävijöitä on ollut noin puolet verrattuna samaan aikaan viime vuonna.

Huvipuiston kävijämäärää on rajoitettu reiluun 5 000 kävijään kerralla. Se näyttää riittävän: esimerkiksi keskiviikkona illansuussa Pasanen arvioi päivän saldoksi jäävän parisen tuhatta kävijää.

”Nyt on näkynyt selkeää piristymistä, kun suomalaiset ovat lomalla ja liikkuvat. Meidän tehtäväksemme jää pitää huolta turvallisuudesta ja hygieniasta”, Pasanen sanoo.

Tänä vuonna Tykkimäen huvipuistoalueelle ei pääse ostamatta ranneketta, mikä ei ole ilahduttanut kaikkia. Toisaalta rannekkeen hintaa on tänä kesänä alennettu.

”Asiakasmääriä lähdettiin rajoittamaan ja alkukaudesta raja oli 2 000 kävijää kerrallaan. Emme voineet mitenkään ennakoida, paljonko asiakkaita tulee, ja niinpä päätimme varata huvipuiston huvittelijoille”, Pasanen sanoo.

Jari-Pekka, Henna ja Oona Laitinen lähtivät kesälomamatkalle neljävuotiaan Oonan tekemän kesän toivelistan saattelemana. Muumimaailma oli listan kärkisijoilla, ja perhe koki, että sinne oli turvallista matkustaa. Perhe aikoi jatkaa matkaansa vielä Turkuun Caribian kylpylään.

Särkänniemen huvipuisto Tampereella avattiin 13. kesäkuuta. Toistaiseksi kävijöitä on ollut noin kolmasosa tavallisesta. Huvipuistossa on käytössä ilmoittautumisjärjestelmä, jolla liput voi varata etukäteen.

”Joka päivä on lippuja jäänyt myytäväksi myös portille, eikä tähän asti kukaan ole jäänyt ulkopuolelle”, sanoo toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

Käsien desinfiointipisteitä on 140 ympäri puistoa. Usein kosketettavat pinnat on käsitelty esimerkiksi sairaaloissa käytettävällä nanokatalyysi­pinnoitteella, joka valmistajan mukaan desinfioi itsensä, kun siihen kohdistuu valoa.

Seppälän mukaan käsittely oli hintava. Hänen mukaansa huvipuistossa varauduttiin tosin tänä vuonna muutenkin siihen, että vuodesta tulee ”taloudellisesti karmea”.

”Taloudellisesti olisi kaikkein paras pitää ovet kiinni. Tämänhetkisillä kävijämäärillä ollaan varmaan niillä rajoilla, saadaanko tuloilla katettua muuttuvat kulut.”

Seppälän mukaan puisto kuitenkin avattiin, sillä sen ajateltiin tuovan iloa lapsiperheiden ja muiden kävijöiden kesään. Puisto on myös tärkeä työllistäjä alueellaan, ja työntekijöissä on paljon nuoria.

Naantalin Muumimaailman kävijöistä viidesosa on ulkomaalaisia, pääasiassa venäläisiä, ruotsalaisia ja japanilaisia. Tänä kesänä heitä ei ole näkynyt, ja kotimaanmatkailijoiden on toivottu paikkaavan puutetta.

Kylpylähotellit

Holiday Clubilla on seitsemän kylpylähotellia ja useita loma-asuntoja eri puolilla maata. Kylpylähotellit olivat huhti- ja toukokuun kokonaan suljettuina, kertoo palveluliiketoiminnan johtaja Marko Hiltunen.

”Ennen juhannusta oli vähän hiljaisempaa, mutta juhannuksen jälkeen hotellien varausaste on noussut lähes viime vuoden tasolle.”

Loma-asuntoihin on tullut heinäkuulle ennakkovarauksia jopa viime vuotta enemmän.

”Pohjoisin hotellimme Saariselällä avattiin vasta juhannuksena ja siellä myynti on lähtenyt liikkeelle verkkaisemmin. Kuusamossa tilanne on ollut hyvä. Nyt heinäkuussa näkyy, että ihmiset ovat lähteneet myös pohjoiseen”, Hiltunen sanoo.

Tavallisesti 15–20 prosenttia Holiday Clubin asiakkaista on ulkomaalaisia. Heistä valtaosa on venäläisiä.

Vaikka loppukesä näyttää kohtuullisen hyvältä, syksyn asiakasmäärät ovat vielä kysymysmerkki.

”Luotamme siihen, että syksyllä kotimaiset asiakkaat reissaavat vielä Suomessa. Jos koronavirustilanne pysyy aisoissa, yritykset alkavat vähitellen pitää kokouksia kohteissamme.”

Pohjois-Savon Leppävirralla sijaitsevan kylpylähotellin Vesileppiksen kesäasiakkaista tyypillisesti yli puolet on ulkomaalaisia. Heidän poissaolonsa on näkynyt: kesäkuun lopussa yleisölle auenneessa Vesileppiksessä on ollut asiakkaita alle puolet normaalista.

”Ulkomaalaiset vierailijat ovat usein isoja ryhmiä, jotka viipyvät pitkään. Tätä vajetta ei pystytä palkkaamaan yksittäisillä kävijöillä”, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Rossi.

Vesileppiksen yhteydessä toimii myös vapaa-aikakeskus. Koronaviruksen myötä toimintaa on pitänyt suunnitella uudestaan niin, ettei ryhmäkoko kasva liian suureksi. Turvaväleistä muistutetaan kylpylässä ja ravintolassa, ja hiihtoareenan hissiin pääsee kerralla rajoitettu määrä ihmisiä.

Varaustilanne näyttää koulujen alkuun asti kohtuulliselta ja näkyvissä on hyviäkin merkkejä, mutta Rossi kertoo odottavansa syksyä pelonsekaisin tuntein.

”Olisi ehkä naiivia kuvitella, että syksyllä kaikki olisi kuten alkuvuodesta. Meillä on kohtuullisen iso yksikkö ja isot kulut, eikä ole järkeä raahata kohtuuttoman pitkään puolivaloilla.”

Porvoossa sijaitsevassa Haikon kartanossa kestitään tavallisesti majoitus- ja kylpylävieraiden lisäksi myös häitä, kongresseja ja kokouksia. Kongressit ja kokoukset ovat siirtyneet syksylle ja alkukesän häätilavaraukset loppukesälle.

”Vapaa-ajan matkustus lähti käyntiin hitaasti, mutta heinäkuussa kysyntä on ylittänyt odotukset”, sanoo toimitusjohtaja Juha Mähönen.

Mähösen mukaan viime päivien melko viileä ja sateinen sää on kylpylän liiketoiminnalle suotuisa.

”Sadesää usein laukaisee ihmisissä halun lähteä kylpylään. Oikein aurinkoisella säällä ihmiset taas hakeutuvat rannoille. Jos on oikein huono keli, ihmiset eivät lähde mihinkään.”

Koronavirus näkyy Haikon kartanossa edelleen. Kylpylään otetaan korkeintaan 75 prosenttia normaalimäärästä asiakkaita, eikä pukeutumistiloissa ole käytössä vierekkäisiä kaappeja. Siivousta on tehostettu.

Myös tulevaisuuteen Mähönen suhtautuu kohtalaisen luottavaisesti. Hän uskoo, että syksyllä kartanon avarat tilat ja ulkotilat ovat etu, kun yritykset valitsevat kokouspaikkojaan.

”Vahvuuksiamme on myös sijainti pääkaupunkiseudun lähellä. Vapaa-ajan kysynnän uskon pysyvän vahvana niin kauan, kun ulkomaanmatkustuksessa on rajoituksia.”

Matkailuautojen kysyntä on tänä kesänä kasvanut, kertoo Suomen leirintäalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Saukkonen. Monella leirintäalueella meni alkukesästä hyvin, sillä sää suosi karavaanareita ja telttailijoita.

Muu majoitus

Vuokramökkejä ja loma-asuntoja välittävän Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola kertoo, että mökkeilyn suosio näkyy yrityksen varausmäärissä. Kesäkuussa varauksia oli 50 prosenttia enemmän kuin tavallisesti.

”Kun matkustusrajoitukset alkoivat helpottua ja Uudenmaan raja avattiin, lähti liikkeelle melkoinen mökkeilybuumi. Normaalisti suomalaisten mökkeilykausi alkaa juhannuksesta, mutta nyt oli vilkasta kesäkuun alusta lähtien.”

Uutta on Olkkolan mukaan se, että kun valtaosa perinteisistä Järvi-Suomen kohteista on varattu loppuun, on yhä useampi varannut mökin yhä kauempaa pohjoisesta. Ihmisten kaipuu veden äärelle näkyy myös länsirannikon mökkien suosiossa.

Tyypillisenä kesänä kolmannes Lomarenkaan varauksista tulee ulkomaalaisilta. Suomalaisten mökkeilyinto on kuitenkin onnistunut paikkaamaan ulkomaisten varausten vajetta. Heinäkuulle varauksia on tehty 30 prosenttia normaalia enemmän.

”Kun heinäkuu on muutenkin ollut hyvä varauskuukausi, siellä ei juuri kasvunvaraa ole. Siihen nähden kasvu on huimaa.”

Vaikka Oulun Nallikarin leirintäalueella on tänä vuonna poikkeuksellisen vähän ulkomaalaisia, norjalaiset matkailijat ovat löytäneet alueen hyvin. Norjan Altasta Oulun Nallikariin lomalle tulleet Lasse Johansen (vas.), Natalie Beckmann ja Liam Beckmann lomailisivat normaalisti Ruotsin Luulajassa. Ruotsin koronavirustilanteen vuoksi he päättivät matkailla tänä kesänä Oulussa.

Alkukesä on ollut telttailijoille ja karavaanareille suotuisa.

”Se, mitä keväällä menetettiin, on nyt alkukesästä kurottu umpeen”, arvioi Suomen leirintäalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Saukkonen.

Saukkosen mukaan etenkin vuokrattavien matkailuautojen kysyntä on ollut suurta.

Oulun Nallikarin lomakylän toimitusjohtajan Sirpa Walterin mukaan lomakylän heinäkuu näyttää hyvältä: mökkien ja huviloiden 350 sänkypaikkaa sekä 200 karavaanipaikkaa on varattu lähes loppuun.

”Kesäkuu meni pääosin kotimaisilla matkailijoilla. Nyt suurin piirtein puolet kävijöistä on kotimaisia ja puolet ulkomaisia, pääasiassa norjalaisia.”

Tavallisesti ulkomaisia matkustajia on tullut muualtakin, mutta tänä vuonna kotimaan matkustajat ovat paikanneet tilannetta hyvin. Moni suomalainen pysähtyy leirintäalueella matkalla Lappiin tai pois sieltä. Nallikarissa yöpyy runsaasti myös lappilaisia ja kainuulaisia matkailijoita.

Oulun Nallikarin leirintäalueen toimitusjohtaja Sirpa Walter uskoo, että yksi syy leirintäalueen suosioon on sen sijainti. Alue toimii pysähdyspaikkana Lapin-matkailijoille. Nurmijärveläiset Hanna ja Arto Mannonen olivat perjantaina pysäköineet asuntovaununsa leirintäalueelle matkallaan kotiin Lapista.

Walter ei usko, että hiljainen matkailukevät tekee kovin suurta lovea yrityksen koko vuoden tulokseen.

”Keväällä meillä majoittui jonkin verran työkseen matkustavia, kun moni hotelli oli suljettu. Myös alkuvuosi oli hyvä ja samoin kesä näyttää hyvältä.”

Porissa sijaitsevan Yyterin leirintäalueen päällikkö Sanna Liira kertoo, että kesäkuussa leirintäalue oli monena päivänä myyty loppuun.

”Kesäkuu ylitti odotukset. Mökkejä on varattu meillä aina paljon, mutta kesäkuussa telttailijoita oli paljon, todennäköisesti helteiden takia. Nyt tilanne alkaa normalisoitua, kun sää on ollut epävakaista.”

Leena Ahola (vas.), Merja Suomalainen, Kasperi Mäkelä, Aino Ajo, Ilona Ajo ja Pekka Ahola viettivät perjantaina lomapäivää Nallikarin leirintäalueella. Leena ja Pekka Ahola vaihtoivat tänä kesänä matkakohteensa Viron Pärnusta Suomen Lappiin. Visiitti Oulun Nallikarissa oli lapsenlapsi Ainon toive.