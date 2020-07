Onnettomuudet

Lumijoella Pohjois-Pohjanmaalla tapahtui lauantaina alkuillasta onnettomuus, jossa olivat osallisina henkilöauto ja rekka. Oulun poliisi tiedotti viestipalvelu Twitterissä, että Oulusta on tilattu rekka tyhjentämään onnettomuusrekan lasti, jonka ei poliisin senhetkisten tietojen mukaan kuitenkaan pitäisi sisältää vaarallisia aineita.

Mahdollisista henkilövahingoista ei ollut vielä alkuillasta tietoa.

Poliisin mukaan onnettomuus on tapahtunut valtatiellä 8. Tie on suljettuna liikenteeltä, ja liikenteelle on järjestetty kiertotie. Traffic Management Finlandin liikennetilannekartan mukaan tilanteen arvioidaan kestävän useita tunteja.

Hätäkeskukseen tuli ilmoitus tieliikenneonnettomuudesta hieman seitsemän jälkeen lauantai-iltana.