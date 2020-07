Viikate, myrkkyä ja kukinnon polttaminen. Jättiputken torjuminen on hurjan kuuloinen prosessi, mutta hurja on itse kasvikin.

Jättiputki on haitallinen vieraslaji, joka kasvaa kookkaaksi. Rehevällä kasvupaikalla se voi yltää jopa 4–5 metrin mittaan. Kasvin lehdet varjostavat maata, jossa ei kasva lähes juuri muuta kasvillisuutta – jättiputki on niin vahva ja sitkeä, että se tukahduttaa muut kasvit tieltään.

Jättiputkea hävitettiin perjantaina Kouvolassa, Ummeljoen alueella noin yhdeksän hehtaarin alueelta.

Maan omistava yritys on ulkoistanut jättiputken hävittämisen Nopest-tuholaishallinnalle. Työntekijä Jari Kullberg katkoo putkia viikatteella.

”Viikatteen käyttäminen on poikkeuksellista. Normaalisti jättiputkien kimppuun päästään jo huhti–toukokuussa, silloin kasvit olisivat olleet pieniä, vain polven tai vyötärön korkuisia”, hän kertoo puhelimessa.

Tässä tapauksessa kasvien kimppuun käyminen venyi hänen mukaansa lupa-asioiden takia.

Katkaistuun kasviin ruiskutetaan myrkkyä. Kasveja voi tuhota myös ruiskuttamalla myrkkyä lehdille tai kaivamalla kasvin juurineen maasta.

Kun jättiputken katkoo viikatteella, kasvinestettä roiskahtaa ja pisaroita lentelee ympäriinsä. ”On siinä aina vaara, että nestettä lentää päin. Huonolla tuurilla saattaa saada palovammoja, mutta hyvin peitettynä ei järkyttävää vaaraa ole”, sanoo Jari Kullberg.

Jättiputki on haitallinen vieraslaji kahdesta syystä. Se leviää tehokkaasti ja tukahduttaa samalla muut lajit alleen, joten se heikentää luonnon monimuotoisuutta.

Lisäksi jättiputken kasvineste voi aiheuttaa auringon valon kanssa reagoidessaan iholle vakavia, palovamman kaltaisia iho-oireita. Kasvi voi myös aiheuttaa hengenahdistusta ja allergisia oireita.

Tämä terveydellinen haitta tekee jättiputkesta Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijan Miia Jaunin mukaan ”ultimaattisen pahiksen haitallisten vieraskasvien joukossa”.

Haitallisia vieraslajeja ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda EU:n alueelle. Niitä ei saa pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, välittää, myydä eikä luovuttaa.

Jättiputken varsi voi olla halkaisijaltaan jopa 10 senttimetriä.

Nopestin osakas Petri Metsälä kertoo, että jättiputken tuhoaminen vaatii ennen kaikkea huolellisuutta ja sitkeyttä.

”Jättiputki on äärettömän vaikea hävittää. Pahimmillaan kasvia torjutaan samalla alueella 10 vuotta.”

Jättiputkia on kolmea eri lajia: kaukasian-, persian- ja armenianjättiputkia. Lajien torjuntakeinot ovat samat.

Koska jättiputket lisääntyvät siementen avulla, on kasvit tuhottava ennen kuin ne ehtivät edes kypsyttää siemenensä ja varistaa ne.

”Yhdessä kasvissa voi olla siemeniä jopa 80 000, joten yksikin jäänyt kasvi pidentää torjunta-aikaa alueella”, Metsälä sanoo.

Tanja Sinisalo siirtää jättiputken katkaistun kukinnon jätesäkkiin. Katkaistuun runkoon ruiskutetaan myrkkyä.

Kerätyt kukinnot joko haudataan tai poltetaan.

Jättiputki, kuten monet muutkin haitalliset vieraslajit, on tuotu Suomeen ensin koristekasviksi. Niiden leviävyyttä ja sitkeyttä ei ole aina ajateltu etukäteen. Ennen koristeeksi istutettu kasvi on nyt riesa.

Kaakkois-Suomessa Kouvolassa putkea on laajoilla alueilla. Nopestin tiedossa on 250 jättiputkikohdetta. Osa kohteista on yksittäisiä kasveja ja osa laajoja kasvustoja.

Tanja Sinisalo ja Jari Kullberg jättiputkien keskellä.

Jättiputket ovat levinneet Suomessa kattavasti eri puolille maata. Venäjällä kasvia on paljon.

”Lisäksi itärajan toisella puolella Karjalassa on todella laajoja jättiputkimetsiä”, sanoo Luken Jauni sanoo.

Jaunin arvion mukaan lakisääteiset rajoitukset alkavat pikkuhiljaa hidastaa jättiputken leviämistä Suomessa.

”Ihmiset ovat tietoisia, ettei esimerkiksi jättiputkea saa siirtää puutarhasta toiseen. Ihmiset myös ilmoittavat havainnoistaan hyvin vieraslajiportaaliin ja muun muassa kunnille, jotka ovat lähteneet torjuntatöihin.”

Mutta onko haitallisista vieraslajeista mahdollista päästä täysin eroon? Jaunin mukaan se riippuu lajista.

Tanja Sinisalo kurottaa kohti valtavan jättiputken kukintoa.

”Haitallisten vieras­lajien hallinta­suunnitelman mukaan jättiputkista on tavoitteena päästä kokonaan eroon, ja uskon sen olevan mahdollista, vaikkakin haastavaa”, Jauni sanoo.

Sen sijaan esimerkiksi komealupiini on niin laajalle levinnyt, että siitä kokonaan eroon pääseminen voi olla Jaunin mukaan jo hyvin haastavaa. Kasvin kohdalla on tärkeää, ettei sitä levitetä enää enempää. Kasvia hävitetään erityisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmilta alueilta.

Suomessa on myös haitallisia vieraslajeja, joista on Jaunin mukaan mahdollista päästä eroon nopeastikin. Tällainen kasvi on esimerkiksi kosteikoissa esiintyvä keltamajavankaali, jota havaitaan satunnaisesti Etelä-Suomessa.