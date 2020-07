Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella on todettu yhteensä yhdeksän koronavirustartuntaa maatalouden kausityöntekijöillä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallintojohtaja Veli Penttilä kertoo, että tartunnoista ensimmäinen todettiin torstaina tai perjantaina. Tämän jälkeen löydettiin muut tartunnat.

”Viikonlopun aikana on selvinnyt, että tartunnan saaneita on ollut näinkin paljon suhteutettuna viime viikkojen valtakunnallisiin tartuntamääriin.”

Yhtymän mukaan todetut tartunnat ovat hallinnassa.

Yhdeksän tartunnan saanutta ovat olleet Penttilän mukaan saman työnantajan palveluksessa ja majoittuneet työpaikan tiloissa.

Penttilä ei kommentoi tartunnan saaneiden työntekijöiden kansalaisuutta eikä työnantajan nimeä tässä vaiheessa.

”Kun aiemmin on ollut tapauksia vaikkapa rakennustyömailla, emme niistäkään ole kertoneet kansalaisuuksia tai työnantajaa, olemme sillä tavalla pyrkineet suojaamaan ihmisten yksityisyyttä.”

Penttilä ei kommentoi myöskään sitä, mitä maatalouden kausitöitä tartunnan saaneet ovat tehneet.

Penttilä korostaa sitä, että tartunnan saaneet eivät ole olleet tekemisissä ”muun väestön kanssa”. Asia on hänen mukaansa varmistettu käymällä tartunnan saaneiden kontaktit ja mahdolliset altistumiset läpi.

”Tartunnan saaneet eivät ole olleet tekemisissä työpaikan ulkopuolisten ihmisten kanssa.”

Tartuntojen yhteydessä on selvitetty myös altistumisia.

Tulosaluejohtaja Kimmo Kuosmanen kertoo, että altistuneita tilalla on ollut ”varmuudella 10, mutta myös tähän päälle noin 70 ihmisen altistuminen on mahdollista”.

”Kaikki ovat nyt varmuuden vuoksi karanteenissa”, Kuosmanen kertoo.

Kuosmanen kertoo, että hyvinvointiyhtymä jatkaa selvitystyötä. Kuosmasen mukaan varmasti altistuneet on kartoitettu, mutta neljä työntekijää on vielä puhuttamatta.

Hän ei ota kantaa altistuneiden kansalaisuuteen.

Kuosmasen mukaan on mahdollista, että altistumisia on tapahtunut majoitustiloissa tai työmatkoilla. Altistuneista 10, jotka ovat ”varmasti altistuneita” ovat yöpyneet samoissa majoitustiloissa niiden yhdeksän työntekijän kanssa, joilla on todettu tartunta.

Tartunnat eivät Penttilän mukaan vielä näkyneet Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tänään raportoimissa tartuntaluvuissa.

THL raportoi aiemmin sunnuntaina, että Suomessa on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä koronavirustartuntoja on todettu Suomessa 7 294.

Varmistettuja koronavirustartuntoja on Päijät-Hämeessä yhteensä 125. Tehohoidossa on yksi potilas koronaviruksen takia.

Suomeen saapui yhteensä noin 5 000 ulkomaalaista kausityöntekijää

Maatiloilla on kärsitty tänä keväänä ja kesänä suuresta työntekijäpulasta.

Jo huhtikuussa kävi selväksi, että koronavirus on vaikeuttanut ulkomaalaisten kausityöntekijöiden pääsyä maahan ja aiheuttanut työntekijäpulaa muun muassa maatiloilla. Huhtikuun alussa maanviljelijät pelkäsivät, että edes istutustöitä ei saada käyntiin.

Ensin hallitus teki päätöksen 1 500 pääsemisestä Suomeen. Toukokuun alussa hallitus päätti, että Suomeen voidaan tuoda 3 000 kausityöläistä lisää, pääosin Ukrainasta.

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut kausityöntekijöiden saapumista Suomeen. Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio arvioi, että yhteensä Suomeen saatiin noin 5 000 ulkomaalaista kausityöntekijää. Heistä noin 3 000 on tuotu Ukrainasta. Suomeen on tullut työntekijöitä myös Baltian maista, Romaniasta ja Bulgariasta.

Työntekijöitä on tuotu maahan tilaus- eli charter-lennoilla. Lisäksi Suomeen on tullut työntekijöitä jonkin verran muita reittejä.

”Viimeinen charter-lento saapui Suomeen 4. heinäkuuta”, Husu-Kallio sanoo.

Tilauslennoilla saapuneet työntekijät on haettu lentokentältä, he eivät ole saaneet käyttää julkisia kulkuvälineitä. Saavuttuaan työpaikalleen, heidät on asetettu siellä viikon karanteeniin.

”Työtä voi tehdä, mutta kontaktit muihin eivät ole mahdollisia.”

Työpaikalla kuuluu noudattaa turvavälejä ja hyvää hygieniaa. Husu-Kallio kertoo, että ”yhdessä matkustavia porukoita” saa majoittaa samoihin tiloihin. Hän painottaa, että nämä ohjeet on annettu työntekijöille kirjallisena ja jokaisen on toimittava niiden mukaan.

Suomeen saatujen työntekijöiden määrä on vain murto-osa tavallisesta. Normaalivuosina Suomen viljelyksillä ja maatiloilla työskentelee satokaudella noin 16 000 ulkomaalaista kausityöntekijää.

Silti Husu-Kallio toivoo, ettei ulkomaalaista työvoimaa tulisi tänä vuonna Ukrainasta Suomeen enää enempää.

”He, joita täällä nyt on, työskentelevät satokauden täällä. Tiloilla on myös suomalaisia työntekijöitä. Myös muut suomalaiset voivat auttaa maatiloja esimerkiksi poimimalla puutarhamarjoja itselleen.”