Ilvesten määrä kasvaa Suomessa, Pohjois-Karjalassa tavallista enemmän havaintoja

Ilvesten metsästyskuolleisuus on vähentynyt, mikä on auttanut kantaa uuteen kasvuun. Myös jäniskannan kasvulla on osuutensa asiaan.