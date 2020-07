Senegalin väkimäärä on muutamassa vuosikymmenessä kasvanut Suomea pienemmästä kolminkertaiseksi Suomeen verrattuna, ja kasvu on jatkumassa voimakkaana. Kuvassa tyypillinen liikenneruuhka Senegalin pääkaupungissa Dakarissa.

Lähes puolet suomalaisista uskoo, että koronavirusepidemia on luonnon oma tapa vähentää liikakansoitusta ja huolehtia ympäristön ja ilmaston kantokyvystä. Tämä selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) tekemästä arvo- ja asennetutkimuksesta.

Kyselyyn vastasi yli 2 000 suomalaista. Heistä lähes puolet, 49 prosenttia, ajatteli näin. 20 prosenttia vastaajista ei halunnut ottaa väitteeseen kantaa ja 30 prosenttia vastaajista oli eri mieltä väitteen kanssa.

Kyselyn aineisto kerättiin maalis–huhtikuun vaihteessa eli aikaan, jolloin koronavirusepidemia jylläsi Suomessa huomattavasti nykyistä aggressiivisemmin.

Kyselyssä etenkin naiset ja perussuomalaisten kannattajat yhtyivät väitteeseen. Naisvastaajista 55 prosenttia oli väitteen kanssa samaa mieltä. Perussuomalaisten kannattajista väitettä tuki 63 prosenttia. Vähiten tukea väite sai kristillisdemokraattien kannattajissa. Heistä väitteen kanssa oli samaa mieltä 27 prosenttia vastaajista.

Vihreiden kannattajat olivat eniten huolestuneita ilmastonmuutoksesta. Heistä 45 prosenttia näki koronaviruspandemian olevan luonnon tapa huolehtia itse kantokyvystään.

Koulutustausta näkyi väitteen saamassa tuessa niin, että kaikkein vähiten sitä kannattivat akateemisesti koulutetut.

”Mielenkiintoiseksi jakauman tekee se, että se ei vaikuttaisi selittyvän suoraviivaisesti sillä, kuinka vakavaksi ilmastouhka koetaan. Perussuomalaisten äänestäjät erottuvat myös ryhmänä, joka on vähiten huolestunut ilmastonmuutoksesta. Tälle joukolle ihmisen toiminnan ulkopuolelta tuleva ratkaisu voi olla houkuttelevampi ilmastonmuutoksen torjumiseksi kuin omat toimet”, sanoo toimituspäällikkö Sami Metelinen Evan tiedotteessa.

Hän on kirjoittanut suomalaisten asenteista Evan Luonnon vastaisku -nimisen arvion.

Evan asennetutkimuksen mukaan 69 prosenttia suomalaisista pitää ilmastonmuutosta aikamme suurimpana uhkana, jonka torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa. Toista mieltä on 17 prosenttia. Suomalaisten ilmastonmuutoksesta kokema uhka on liudentunut viime vuodesta kuusi prosenttiyksikköä.

Vuonna 2019 ilmastonmuutosta piti aikamme suurimpana uhkana, jonka torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä toimiin kaikissa maissa, 75 prosenttia suomalaisista.

Evan Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.