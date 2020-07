Helsingin hovioikeus kumosi tiistaina osan Johan Bäckmanin syytteistä ja lievensi hänen rangaistustaan MV-lehteä koskevassa jutussa.

MV-lehden ja Uber Uutisten toimintaa koskevassa oikeudenkäynnissä oli syytettyinä MV-lehden perustaja Ilja Janitskin, Johan Bäckman ja eräs kolmas henkilö.

Janitskin kuoli helmikuussa kesken oikeudenkäynnin, joten hänen osaltaan asian käsittely raukesi hovioikeudessa.

Hovioikeus tuomitsi Johan Bäckmanin ainoastaan yllytyksestä törkeään kunnianloukkaukseen. Tuomio tuli siitä, että Bäckman toimitti Janitskinille julkaistavaksi aineistoa Ylen toimittaja Jessikka Arosta.

Bäckmanin toimittama aineisto koski Aron yksityiselämää. Se julkaistiin mitä ilmeisimmin vahingoittamistarkoituksessa, hovioikeus päätteli.

”Asianomistajaa on halvennettu tavalla, joka on aiheuttanut suurta kärsimystä. Teko on ollut julkaisujen laatu ja levittämistapa huomioon ottaen myös kokonaisuutena arvostellen törkeä”, hovioikeus totesi tuomiossa.

Sen sijaan Bäckmanin syytteet vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta hylättiin. Jessikka Aro oli asianomistajana myös näissä syytteissä.

Hovioikeus päätteli käräjäoikeuden aiemmasta tuomiosta poiketen, että yhteydenotot sosiaalisessa mediassa täyttäneet vainoamisen tunnusmerkkejä.

Bäckman sai rangaistukseksi kolme kuukautta ehdollista vankeutta. Käräjillä hänet oli tuomittu kaikista kolmesta rikoksesta yhdeksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen.

Janitskinin ja Bäckmanin lisäksi käräjätuomiosta valitti hovioikeuteen 55-vuotias nainen, joka oli tuurannut Janitskinia MV-lehden johdossa.

Hovioikeus tuomitsi hänet muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 70 päiväksi ehdolliseen vankeuteen.

Edesmennyt Ilja Janitskin tuomittiin käräjillä yhdeksi vuodeksi ja kymmeneksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen.

Janitskinin tuomio tuli 16 eri rikoksesta kuten kolmesta törkeästä kunnianloukkauksesta, kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, tekijänoikeusrikoksista sekä salassapitorikoksista.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on yksi oikeudenkäynnin asianomistajista.

