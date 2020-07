Veikkauksen rahapeliautomaatit avataan jälleen tänään keskiviikkona muun muassa kaupoissa, kioskeissa, liikenneasemilla ja ravintoloissa. Koronaviruspandemia sulki peliautomaatit maaliskuun puolessa välissä. Erityiset pelipaikat, kuten Casino Helsinki ja Pelaamo-tilat, avattiin rajoitetuin asiakasmäärin jo kesäkuun lopulla.

Veikkauksen mukaan automaateilla tullaan huomioimaan koronaviruksen terveysriskit. Pelipaikoilla noudatetaan turvavälejä, huolehditaan tehostetusti hygieniasta ja lattioihin liimataan turvaväleistä muistuttavia tarroja.

Mutta miten pelikoneiden puuttuminen on vaikuttanut ongelmapelaajien arkeen?

Rahapeliongelmasta kärsiviä auttavan Sosped-säätiön tekemän kyselyn mukaan valtaosa ongelmapelaajista on vähentänyt pelaamista. Suljetut pelikoneet helpottivat merkittävästi pelaamisen hallintaa. Vain pieni osa pelaamisesta siirtyi toisiin uhkapeleihin.

Ongelmapelaajat kokivat myös, että he pystyivät asioimaan kaupassa ilman pakonomaista tarvetta pelata. Vastauksissa toistui yleisesti toive siitä, että pelikoneet suljettaisiin pysyvästi.

Samanlaisia tuloksia on saatu myös muissa kyselyissä. Huomionarvoista on, että pelaaminen ei merkittävästi ole siirtynyt kauppojen käytäviltä verkkoon.

Yleisillä paikoilla olevat pelikoneet ovat viime vuosina saaneet kovaa kritiikkiä. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) totesi viime vuonna olevansa valmis harkitsemaan pelikoneiden siirtämistä yleisiltä paikoilta erillisiin tiloihin.

Veikkauksen suunnittelu- ja kehitysjohtaja Marko Peltokorpi toteaa, että pelikoneiden sijoittelu on puhtaasti yhteiskunnallinen ja poliittinen ratkaisu, eikä yhtiö siksi kommentoi mahdollisia pelisaleja.

”Ratkaisu on viime kädessä poliittinen päätös, johon lainsäädännön on otettava kantaa”, Peltokorpi sanoo.

Pelikoneilla huolehditaan hygieniasta ja turvavälistä muun muassa käsidesien ja pienten pleksien avulla.

Veikkaus vastasi saamaansa kritiikkiin viime vuoden lopulla. Se kertoi vähentävänsä huomattavasti yleisillä paikoilla olevien pelikoneiden määrää tämän vuoden aikana.

Aluksi vähennettävien pelikoneiden määräksi kerrottiin 3 500, mutta sittemmin Veikkaus yli kaksinkertaisti luvun. Tämän vuoden alussa koneita oli vielä noin 18 500, mutta Veikkaus on luvannut, että niitä tulee olemaan joulukuussa enää reilut 10 000.

”Veikkaus on tässä petrannut”, sanoo pelihaittoja tutkinut tutkijatohtori Virve Marionneau Helsingin yliopistosta.

”Pelikoneiden vähentämistä ei olisi uskonut vielä pari vuotta sitten.”

Suomi sijoittuu 10 000 pelikoneellaan Euroopan keskikastiin, kun koneiden määrä suhteutetaan maan asukaslukuun. Marionneau muistuttaa, että vaikka pelikoneiden kokonaismäärä on vähentynyt, pelipaikkoja on edelleen lähes yhtä paljon.

”Tutkimusten mukaan nimenomaan pelipaikkojen määrän pitäisi vähentyä, jos halutaan merkittäviä vaikutuksia”, Marionneau toteaa.

Tällä hetkellä Veikkauksella on noin 6 000 pelipaikkaa. Veikkauksen mukaan useista sadoista myyntipaikoista poistuu pelikoneiden vähentämisen myötä viimeinenkin automaatti.

”Painopisteet vähennyksissä tulevat kohdistumaan sinne, missä kysyntä ja automaattimäärä on ollut suurinta”, Peltokorpi sanoo.

Pelihaittojen vähentämisen kannalta merkittävin uudistus on pakollinen tunnistautuminen, joka tulee pelikoneisiin ensi vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Nyt kesällä peliautomaattien aukiolot muuttuvat. Paluun tekevät koneet avautuvat kello 11, ja ne sulkeutuvat viimeistään aamuyöllä neljältä. Kaikkiin Veikkauksen automaatteihin tulee myös erikseen aikamuistuttaja. Se ilmoittaa varttitunnin välein pelaamiseen käytetystä ajasta.

Muihin Pohjoismaihin verrattuna uudistukset tulevat kuitenkin jälkijunassa. Esimerkiksi Norjassa tunnistautuminen tuli pakolliseksi jo vuonna 2007. Ruotsissa pelikoneet hävisivät julkisilta paikoilta jo 1970-luvulla.

Yleisillä paikoilla olevat pelikoneet aukeavat keskiviikosta lähtien kello 11 ja sulkeutuvat viimeistään neljältä aamuyöstä.

Pelikoneiden kokonaismäärä putoaa yli 40 prosenttia, mutta Suomen ongelmat peliautomaattien suhteen eivät liity niinkään automaattien määrään. Pulmallista on niiden saatavuus.

Esimerkiksi Tanskassa on jo nyt enemmän pelikoneita kuin Suomessa. Ne on kuitenkin sijoitettu pelisaleihin ja ravintoloihin, joten niitä ei pääse pelaamaan yhtä helposti kuin täällä.

”On aivan aivan poikkeuksellista, että pelikoneita on markettien auloissa ja vielä näin suuressa määrin”, pelihaittoja tutkinut Virve Marionneau sanoo.

Suuri ongelma on myös se, minne pelikoneet on Suomessa sijoitettu. HS selvitti toissa vuonna, että Helsingissä pelikoneita sijaitsee runsaasti alueilla, joilla asuu paljon sosioekonomisesti haavoittuvia ihmisiä, kuten työttömiä ja huonotuloisia. Samanlaisia tutkimustuloksia on tullut muualtakin Euroopasta. Marionneaun tiedon mukaan tilanteeseen ei ole tullut muutosta viimeisen parin vuoden aikana.

Tutkimuksissa on todettu, että rahapeliautomaatit ovat olleet absoluuttisesti eniten pelaajille haittoja aiheuttava pelimuoto. Tieto voitosta ja tappiosta tulee välittömästi, mikä herättää pelihimon eri tavalla kuin esimerkiksi lottoaminen, jossa tietoa voitosta saa odottaa. Tämä houkuttaa jatkuvaan pelaamiseen.

Vuonna 2019 suomalaiset hävisivät kauppoihin, kioskeihin ja kuppiloihin sijoitettuihin pelikoneisiin 554 miljoonaa euroa. Keskimäärin pelikoneisiin siis hävittiin yhteensä yli 1,5 miljoonaa euroa vuoden jokaisena päivänä. Pelikoneet ovat Veikkauksen tuottoisin pelimuoto.

Veikkaus jakaa häviöistä leijonanosan suomalaisille järjestöille sekä tukee ja mahdollistaa monia kulttuuri- ja urheilutapahtumia. Tämä on kuitenkin usein tulonsiirtoa sosioekonomisesti heikommalta ihmisryhmältä parempiosaisille.

”Veikkauksen rahoista hyötyvät ovat usein aivan eri väestöryhmiä kuin ne, jotka ovat hävinneet rahat. Esimerkiksi oopperasta ja muusta korkeakulttuurista pääsevät harvoin nauttimaan ne, jotka ovat hävinneet rahansa peleihin”, Marionneau sanoo.

Pelikoneet ovat tuottoisia paitsi Veikkaukselle, myös niille kaupoille, kioskeille ja kuppiloille, joissa niitä pelataan. Vuonna 2019 Veikkaus jakoi yli 159 miljoonaa euroa myyntipalkkioina yrityksille. Pelikoneiden osuus summasta oli yli 83 miljoonaa euroa. Moni maaseudun pienyrittäjä pääsee nipin napin plussan puolelle pelikoneista saamillaan tuloilla.

Koronviruksen takia pelikoneiden myyntipalkkiot ovat menneet jäihin. Yrittäjien menetyksiä on kompensoitu niin sanotulla huolenpitokorvauksella, mutta Marko Peltokorven mukaan se ei ole kattanut yrittäjien menettämiä tuottoja.

”Viimeisen neljän kuukauden aikana myyntikumppaneille on maksettu lähes 30 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna”, Peltokorpi sanoo.

Entä mikä on pelikoneiden tulevaisuus?

”Pelikoneiden vähennykset ovat tuntuvia ja varmasti asiakkaille näkyviä”, Peltokorpi sanoo.

Virve Marionneaun mukaan julkinen paine siirtää pelikoneet pois näkyviltä paikoilta kasvaa jatkuvasti. Tänä vuonna tehdyssä väestötutkimuksessa ensimmäistä kertaa yli puolet vastaajista halusi, että pelikoneet siirrettäisiin erillisiin saleihin.

Marionneau ei usko, että pelikoneille tulee valtavaa väentungosta, vaikka ne avataankin uudelleen.

”Alkaisi olla aika siirtyä samalle linjalle kuin monet muut eurooppalaiset maat ja siirtää koneet pelisaleihin.”