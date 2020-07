Osa Kreikkaan suuntaavista pakettimatkoista on jo myyty loppuun tältä kesältä. Kuvassa ihmisiä rannalla Kreetan Rethymnonilla vuonna 2018.

Höllentyneet matkustusrajoitukset ovat innostaneet suomalaisia varaamaan matkoja ulkomaille. Osa Kreikkaan suuntaavista pakettimatkoista on jo myyty loppuun, matkatoimistoista kerrotaan.

Aurinkomatkojen piti alun perin aloittaa matkat Etelä-Euroopan lomakohteisiin elokuun alussa, mutta nopeasti kasvaneen kysynnän vuoksi yritys on lisännyt heinäkuulle kolme lentoa Kreikkaan, kertoo Aurinkomatkojen ja Finnairin viestinnän asiantuntija Mari Kanerva.

”Nyt on havaittavissa patoutunutta kysyntää. Heinäkuun ensimmäisistä lennoista kaksi on myyty jo loppuun, myös kolmas täyttyy hyvää vauhtia.”

Kanervan mukaan Kreikan kohteet ovat myyneet hyvin, ja kysyntä on paljon tavallista suurempaa. Esimerkiksi Rodoksen matkatarjonta on kaksinkertaistettu.

Kreikan lisäksi Aurinkomatkojen kohteet ovat tänä kesänä Espanjan Aurinkorannikolla, Mallorcalla, Kroatiassa, Turkissa ja syyskuun puolesta välistä alkaen myös Madeiralla. Muihin maihin kuin Kreikkaan matkoja järjestetään elokuun alusta alkaen.

Matkanjärjestäjä TUI järjestää Suomesta matkoja vain Kreikkaan tänä kesänä. Kohteina ovat Rodos ja Kreeta, joihin ensimmäiset lähdöt ovat tällä viikolla. Syksyllä valikoimaan tulee lisäksi Kypros. TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo samansuuntaisista havainnoista kuin Aurinkomatkojen Kanerva.

”Rodos ja Kreeta ovat menneet tosi hyvin, ensimmäiset lähdöt on myyty loppuun”, Aaltonen sanoo.

Molemmat matkanjärjestäjät ovat peruneet kaikki Italian-matkat tältä kesältä.

Tjäreborgin tuotepäällikkö Jessica Virtanen kertoo, että myös Tjäreborg järjestää tänä kesänä matkoja Kreikan Rodokselle ja Kreetalle sekä Kyprokselle.

”Kreikka on turvallinen ykkössuosikki”, Virtanen sanoo.

Virtasen mukaan matkoja saa vielä varattua, mutta paikkoja ei ole kovin paljoa jäljellä. Elokuun matkoista on Tjäreborg on myynyt yli puolet.

Tjäreborgin myymillä omatoimimatkoilla Riika ja Vilna ovat lisänneet suosiotaan. Sen sijaan Euroopan isoimpiin kaupunkeihin ei ole vielä tunkua, Virtanen sanoo.

Pakettimatkojen hinnat ovat tällä hetkellä samansuuntaisia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, matkatoimistoista kerrotaan.

Tarjontaa on kuitenkin vähemmän.

”Tuskin samalla tapaa on äkkilähtötarjouksia kuin muina vuosina. Kysyntää on nyt hyvin, tarjonta sen sijaan on pienempää”, Aurinkomatkojen Kanerva arvioi.

Tjäreborgin Virtanen sanoo, että hinnat ovat nyt ”aika normaalit”.

”Ei ole kovia korotuksia tai ihmeellisiä alennuksia. Elokuulle saa matkoja edullisemmin. Siellä viikon matkan hinta lähtee noin 350 eurosta.”

Tavallisesta poikkeava kysyntä heijastuu myös ensi kesään. Kanerva kertoo, että ensi kesän matkojen kysyntä on aiempaa kovempaa.

Myös joulun alle on jo varattu matkoja niin Aurinkomatkojen, TUI:n kuin Tjäreborginkin kautta. Näinä ajankohtina on saatavilla enemmän matkakohteita kuin tänä kesänä.

Matkatoimistojen täytyy seurata sekä Suomen että kohdemaiden viranomaisten ohjeistuksia, jotka saattavat muuttua nopeastikin. Virtanen kertoo, että nopeasti muuttuvat tilanteet ja myöhään tulevat ohjeistukset ovat vaikeuttaneet suunnitelmien tekoa.

Matkatoimistot ovat ottaneet käyttöön joitakin tavallisuudesta poikkeavia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Aurinkomatkojen pakettimatkojen lennot lennetään Finnairin koneilla. Lennoilla matkustajilta edellytetään nenän ja suun peittävän suojaimen käyttöä koko lennon ajan. Matkustamo­henkilökuntakin käyttää kasvosuojaimia lennon aikana. Myös TUI:n lennoilla on pakko käyttää kasvomaskia.

Matkatoimistoista kerrotaan, että kohdemaiden hotelleissa on tehostettu siivousta ja esimerkiksi rannoilla on otettu käyttöön turvavälit.

Aurinkomatkojen Kanerva muistuttaa, että maakohtaiset käytännöt voivat vielä muuttua.

Kreikan omien ohjeistusten mukaan kasvomaskin käyttö on pakollista esimerkiksi julkisessa liikenteessä, ja Kreikkaan matkustavien täytyy nykyisten ohjeiden mukaan täyttää henkilötietolomake vuorokautta ennen saapumista kohteeseen.

Uudet matkustusrajoitukset astuivat voimaan maanantaina 13. heinäkuuta. Maanantaina rajoituksista luovuttiin Hollannin, Belgian, Italian, Itävallan, Kreikan, Maltan, Saksan, Slovenian, Slovakian, Unkarin, Sveitsin ja Liechtensteinin kohdalla. Maat ovat Schengen-maita.

Schengen-maiden ulkopuolelta rajoituksia poistetaan Irlannin, Kyproksen, Andorran, San Marinon ja Vatikaanin osalta.

Lisäksi matkustusrajoitukset kevenevät joidenkin Euroopan ulkopuolisten maiden kohdalla. Näitä maita ovat Algeria, Australia, Georgia, Japani, Uusi-Seelanti, Ruanda, Etelä-Korea, Thaimaa, Tunisia, Uruguay ja Kiina. Niistä sallitaan työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Jo aikaisemmin Suomesta on voinut matkustaa taas Norjaan, Tanskaan, Islantiin ja Baltian maihin eli Viroon, Latviaan ja Liettuaan.

Suomalaiset pääsevät matkustamaan näihin maihin vapaasti, eikä takaisin tullessa tarvitse jäädä kahden viikon karanteeniin.