Alkon juomamyynti kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 13,5 prosenttia viime vuodesta. Tammi–kesäkuussa suomalaiset ostivat Alkosta 5,2 miljoonaa litraa enemmän alkoholijuomia kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna.

Eniten on kasvanut roseeviinin suosio. Sitä myytiin alkuvuonna 47 prosenttia enemmän kuin alkuvuonna 2019.

Roseeviinien myynti on kasvanut Suomessa jo joitakin vuosia, kertoo Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen sähköpostitse.

”Suomessa roseesta on tullut ympäri vuoden nautittava viini, jota yhdistellään myös ruokaan aiempaa rohkeammin. Rosee on monikäyttöinen, ja se käy hyvin yhteen niin kalan, vaalean lihan kuin kesäisten salaattien kanssa. Taustalla vaikuttaa kansainvälinen trendi, jossa paitsi roseiden myös valkoviinien ja kuohuviinien kysyntä on kasvanut”, Pennanen sanoo.

Roseen lisäksi myös valkoviiniä ja punaviiniä myytiin Alkossa alkuvuonna viime vuotta enemmän. Myös väkevien myynti kasvoi.

Kesäkuussa myös kuohuviinien myynti kääntyi kasvuun. Vielä tammi–toukokuussa kuohuviinien myynti oli viime vuotta jäljessä. Syyksi arveltiin sitä, että vappua ja valmistujaisjuhlia vietettiin keväällä poikkeuksellisen pienimuotoisesti.

Koronavirus­epidemialla on ollut osuutensa Alkon ennätykselliseen alkuvuoteen. Alkot ja päivittäistavarakaupat olivat auki, kun ravintoloiden oluthanat suljettiin ja matkustus ulkomaille tyrehtyi.

Suomalaisten juomasta alkoholista noin 15 prosenttia on viime vuosina tuotu ulkomailta, pääosin Virosta. Ravintola-anniskelun osuus kulutuksesta on ollut noin 10 prosenttia. Näin jopa neljännes alkoholijuomien tarjonnasta katosi, kun poikkeusolot alkoivat maaliskuussa.

Alkon ja päivittäistavarakaupan kasvanut myynti ei riitä korvaamaan ravintoloissa kulutetun ja ulkomailta tuodun alkoholin määrän dramaattista vähenemistä, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Thomas Karlsson toukokuussa.

”Alkoholin kokonaiskulutus tänä vuonna laskee, ja se voi laskea merkittävästikin”, Karlsson sanoi tuolloin.

Kesäkuussa matkustusta ja ravintolatoimintaa koskevia rajoituksia alettiin purkaa, mutta Alkon kesäkuun myyntitilastoissa muutos ei vielä juuri näy.

”Heinä- ja elokuun myyntitilastot kertovat tästä tarkemmin. Todennäköisesti ravintoloiden rajoitteiden purkaminen, matkustamisen mahdollistuminen ulkomaille sekä kotimaan matkailun kasvava suosio vaikuttavat Alkon asiakasmääriin ja litramyyntiin”, Pennanen arvioi.