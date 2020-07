Tutkimukset

Tupakan ja sähkötupakan markkinointi on Suomessa kiellettyä, mutta sosiaalisessa mediassa mainontaa on vaikea suitsia.

Tämä käy ilmi Aalto-yliopiston tuoreesta tutkimuksesta, jossa tutkijat analysoivat tekoälyn avulla yli puoli miljoonaa Instagram-kuvapalvelussa aihetunnisteella vaping merkittyä julkaisua. Sanalla viitataan yleensä sähkötupakointiin.

Tekoälyn havaitsemista sadoistatuhansista kesä-lokakuussa 2019 julkaistuista sähkötupakkajulkaisuista yli 60 prosenttia oli peräisin yritystileiltä.

Monissa tekstiä sisältäneissä kuvajulkaisuissa oli usein myös yrityksen logo ja erilaisia sähkötupakkatuotteita. Havainnot viittaavat siihen, että useimmat kuvista olivat erilaisia tarjouksia ja mainoksia.

Tutkimuksen tehneen Aalto-yliopiston tutkijatohtorin Aqdas Malikin mielestä voi sanoa, että yritysten mainokset on suunnattu nimenomaan nuorille. Instagram on erityisesti nuorten suosima sosiaalisen median palvelu, ja maailmanlaajuisesti sen käyttäjistä yli kolmasosa on alle 25-vuotiaita. Palvelun ikäraja on 13 vuotta.

”Mutta tietenkin myös alle 13-vuotiaat pystyvät luomaan tilin Instagramiin”, Malik sanoo.

Sähkötupakkaa käyttävät Suomessa vuosina 2012–2014 tehdyn tutkimuksen mukaan lähinnä tupakoitsijat. Sen käyttö on vähäistä ihmisten parissa, jotka eivät tupakoi. Tampereen yliopistossa vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan alaikäisten keskuudessa sähkötupakointi jäi usein vain kokeiluun.

Sähkötupakointia mainostetaan usein myös tupakoitsijoille keinona tupakoinnin lopettamiseen. Malikin mukaan nyt tutkitut kuvat ja erityisesti mainokset eivät kuitenkaan markkinoineet sähkötupakkaa tupakoitsijoille.

”Sähkötupakkaa mainostetaan tupakoitsijoille eri alustoilla”, Malik sanoo.

Yli 40 prosenttia kaikista kerätyistä kuvista käsitteli nesteitä tai makutiivisteitä, jotka muodostavat sähkötupakan höyryn.

Erityisesti erilaisten makutiivisteiden markkinointi kertoo Malikin mukaan siitä, että Instagramissa mainostavat yritykset mainostavat tuotteitaan nimenomaan nuorille. Malikin mukaan eri maut houkuttavat erityisesti nuoria kokeilemaan sähkötupakkaa.

Erimakuisia tiivisteitä löytyy satoja aina mangosta ja mustikasta hattaraan ja kauramaitoon. Makutiivisteitä voi myös sekoitella keskenään.

Yhdysvallat kielsi vuoden alussa useita maustettuja sähkötupakoita, jotka ovat suosittuja erityisesti nuorten keskuudessa. Tupakan ja mentolin makuisia nesteitä kielto ei koske. Kielto ei koske myöskään laitteita, joissa on nesteellä täytettävä säiliö, koska näitä suosivat lähinnä aikuiset.

Ennen kieltoa New Yorkin ja Kalifornian osavaltiot haastoivat sähkötupakkayhtiö Juul Labsin oikeuteen. Osavaltioiden mukaan yhtiö mainosti tuotteitaan teini-ikäisille. Juul Labs oli jo ennen oikeustoimia keskeyttänyt mintunmakuisen tuotteen myymisen, koska se oli erityisen suosittu nuorten keskuudessa.

Malikin mukaan on todennäköistä, että Yhdysvalloissa kohtaamansa vastustuksen vuoksi yritykset alkavat mainostaa ja markkinoida tuotteitaan yhä enemmän Euroopassa ja Aasiassa.

Aalto-yliopiston tutkimuksen aineistosta noin kymmenesosa oli kuvia, jotka esittivät joko julkaisijaa itseään tai muita ihmisiä käyttämässä sähkösavukkeita. Kuvissa esiintyi myös paljon malleja ja julkisuuden henkilöitä.

Tutkijoiden mukaan kuvista suuri osa antoi myönteisen vaikutelman sähkötupakan roolista nuorten kulttuurissa ja sähkötupakoinnin vaikutuksesta käyttäjänsä viehätysvoimaan.

Tutkimus julkaistiin International Journal of Medical Informatics -lehdessä.

Sähkötupakan kokeilu ja käyttö on viimeisen vuosikymmenen aikana yleistynyt Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sähkösavukkeiden pitkäaikaisen käytön terveysvaikutuksia ei vielä tunneta.

Sähkösavukkeissa on vähemmän haitallisia aineita kuin tupakassa ja tupakansavussa, mutta myös sähkösavukkeiden sisältämä nikotiini aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Sähkötupakkaa voi tosin käyttää ilmankin nikotiinia.

Viime syksynä Yhdysvalloissa havaittiin, että sähkötupakointiin liitetyt keuhkovauriot olivat yleistyneet etenkin nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Vaurioiden arveltiin johtuvan e-vitamiiniöljystä, jota sekoitetaan laittomiin kannabisnesteisiin.

THL sai syksyllä yhteydenoton sähkötupakan mahdollisesti aiheuttamista keuhko-oireista. Yhteydenottajan mukaan oireet olivat samankaltaisia kuin yhdysvaltalaisissa tapauksissa. Oireet olivat Iltalehden mukaan ilmaantuneet vuosia sitten, ja sittemmin helpottaneet.

Sähkötupakka höyrystää nestettä niin, että sitä voi hengittää. E-vitamiinia käytetään esimerkiksi joissain ruoissa ja kosmetiikassa, mutta se ei sovi hengitettäväksi. Tutkijoiden mukaan e-vitamiiniöljy saattaa hengitettäessä esimerkiksi tarttua keuhkokudoksiin. E-vitamiiniöljyn koostumus on samankaltainen kuin tetrahydrokannabinolin (THC), eli kannabiksen päihdyttävän ainesosan koostumus. Siksi öljyä käytetään esimerkiksi laimentamaan THC:tä sisältää nestettä.