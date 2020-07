Onnettomuudet

Kulunut vuorokausi on ollut yksi Suomen tieliikenteen synkimmistä päivistä. Viimeisen 24 tunnin aikana on kuollut ainakin seitsemän ihmistä. Määrä on Suomessa poikkeuksellisen suuri.

HS:n selvityksen mukaan vuosina 2005–2018 ainoastaan yhtenä päivänä on kuollut yhtä monta ihmistä. Selvitys perustuu Väyläviraston avoimeen dataan.

Keskiviikon ja torstain välisenä yönä ainakin neljä ihmistä kuoli liikenneonnettomuuksissa eri puolilla maata.

Torniossa mieskuljettaja törmäsi henkilöautolla betonipilareihin ja menehtyi välittömästi törmäyksen seurauksena.

Parkanossa seitsemän ihmistä loukkaantui ja kaksi kuoli kuorma-auton ja kahden henkilöauton kolarissa.

Yksi kuoli Karkkilassa, kun henkilöauto ajautui vastaantulevien kaistalle ja osui rekkaan. Satakunnan Kokemäellä kuoli kaksi ihmistä moottoripyörän ja polkupyörän kolarissa. Lahdessa keski-ikäinen mies kuoli moottoripyöräonnettomuudessa.

Liikenneturvan mukaan liikenneonnettomuuksissa kuoli 209 ihmistä vuoden 2019 aikana. Vuonna 2018 vastaava luku oli 239 ja vuonna 2017 238.

Tieliikenteessä on kuluvan vuoden tammi-toukokuun välisenä kuollut 82 ihmistä. Vuonna 2020 tammikuun ensimmäisestä päivästä toukokuun viimeiseen on 152 päivää. Jos tieliikenteessä tapahtuneet kuolemat jaetaan näille päiville, luku on 0,5.

Seitsemän tieliikenteessä tapahtunutta kuolemaa vuorokauden aikana on siis 14-kertainen määrä tähän nähden.

Vakavasti loukkaantuneiden määrä ei ole ollut yhtä selkeässä laskussa kuin kuolemien määrä.

Vuonna 2018 tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantui vakavasti 458. Lisäksi 471 on virallisen tilaston ulkopuolella, vain hoitoilmoitusaineistossa. Yhteensä vakavasti loukkaantuneita oli siis 956.

Sen sijaan vuonna 2017 vakavasti loukkaantuneita oli 409, ja lisäksi virallisen tilaston ulkopuolella 420. Vakavasti loukkaantuneita oli vuonna 2017 yli sata vähemmän kuin vuonna 2018.

Tieliikennekuolemien määrä on yleisesti ottaen vähentynyt jo pitkään. 2000-luvun alussa kuolleiden määrä oli noin 400 vuodessa. Määrä on siis liki puolittunut 20 vuodessa.

Vielä 1970-luvun alussa vuoden aikana liikenteessä kuoli yli tuhat ihmistä eli keskimäärin kolme vuorokaudessa.

Tilastokeskus on kertonut, että suhteutettuna ajettuihin kilometreihin liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä on pudonnut neljännekseen vuodesta 1980.

Myönteistä kehitystä selittää teiden, katujen ja koko liikenneympäristön paraneminen. Autot ovat nykyään turvallisempia, ja myös ihmisten asenteet ovat muuttuneet.

Suomen historian vakavin liikenneonnettomuus sattui Konginkankaalla maaliskuussa 2004. Tuolloin Helsingistä Rukalle matkalla ollut tilausbussi törmäsi vastaantulevan rekan perävaunuun. Törmäyksessä kuoli 23 henkilöä. Suurin osa heistä oli nuoria.