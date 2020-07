Pisa-tutkimuksia on tehty parikymmentä vuotta.

Kaksi seuraavaa Pisa-tutkimusta siirtyy vuodella eteenpäin koronavirusepidemian takia.

OECD-jäsenmaat ovat päättäneet, että seuraava tutkimus tehdään ensi vuoden sijasta vuonna 2022. Tutkimuksen tulokset julkistetaan vuonna 2023. Sitä seuraavan tutkimuksen tulokset julkistetaan vastaavasti vuoden 2025 sijasta vuonna 2026.

”Meidän oli tarkoitus järjestää tämän vuoden keväällä esikoe, ja esimerkiksi Ruotsi ehti järjestää esikokeen. Nyt Suomen esikoe siirtyi ensi kevääseen ja varsinainen koe kaikissa maissa vuoteen 2022”, sanoo Pisa-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitokselta.

Esikokeen perustella valitaan lopullisessa kokeessa käytettävät tehtävät.

Pisa on OECD-maiden yhteinen tutkimusohjelma, jossa selvitetään, miten 15-vuotiaat hallitsevat tulevaisuutensa kannalta keskeisiä taitoja. Kolmen vuoden välein tehtävässä tutkimuksessa selvitetään samalla opiskelutaitoja ja -asenteita.

”Kokeeseen lisätään nyt covid-pandemiaosio, jossa selvitetään sitä, miten pandemiaa huomioitiin eri maiden kouluissa. Muuten tehtävät säilyvät aivan samanlaisina”, Ahonen kertoo

Edellinen Pisa-tutkimus toteutettiin toissa vuonna, ja sen tulokset julkaistiin viime vuonna. Tutkimuksen painopiste vaihtelee tutkimuskerroittain, ja viime kerralla tutkimus painottui lukutaitoon.

Tutkimustulosten mukaan suomalaisten 15-vuotiaiden lukutaito on OECD-maiden kärkeä. Keskiarvoilla mitattuna ja muihin eurooppalaisiin maihin verrattuna suomalaiset 15-vuotiaat menestyivät hyvin. Euroopassa ainoastaan virolaiset saivat paremmat pisteet lukutaidossa, mutta ero oli pieni.

Suomalaisten nuorten lukutaito on kuitenkin heikentynyt. Ensimmäisessä Pisa-tutkimuksessa suomalaiset olivat ykkössijalla. Vuoden 2015 tuloksissa sijoitus oli neljäs ja vuoden 2018 tuloksissa seitsemäs.

Tuoreimpien tulosten mukaan 13,5 prosenttia nuorista on heikkoja lukijoita. Heidän määränsä on kasvanut merkittävästi. Vuoden 2006 tuloksissa heikkoja lukijoita oli 8,1 prosenttia.

Tutkijoiden mukaan syynä lukutaidon tulosten notkahduksen on se, että Suomessa aina kunniassa olleet lukeminen ja koulu ovat menettäneet arvostustaan. Suomalaisten tuloksissa on alkanut näkyä myös kotitaustan yhteys taitoihin. Yli 60 prosenttia pojista ilmoitti lukevansa vain jos on pakko.

”Yhdenvertainen oikeus oppia on edellytys sille, että jokaisella tämän päivän nuorella on mahdollisuus olla mukana rakentamassa tulevaa yhteiskuntaa. Meillä ei ole missään olosuhteissa varaa tinkiä koulutuksen laadusta ja tasa-arvosta”, painotti opetusministeri Li Andersson (vas) Pisa-tulosten julkistamisen yhteydessä.

Myös matematiikan taidot pysyivät viime tutkimuksessa samana kuin vuoden 2015 tutkimuksessa. Luonnontieteissä suomalaisnuorten tulokset heikkenivät jonkin verran. Luonnontieteiden tulokset ovat heikentyneet suomalaisnuorilla tasaisesti vuodesta 2006.

Toissa vuoden Pisa-tutkimukseen osallistui noin 600 000 nuorta 79 maasta ja talousalueelta. Suomesta tutkimukseen osallistui yli 200 koulua ja noin 8 000 oppilasta.