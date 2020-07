Lilluttelualtaassa on mukava viilentyä ja lueskella vaikkapa ruohonleikkuun jälkeen. ”Altaaseen kannattaa valita halpa pokkari”, Heli Hänninen-Snellman vinkkaa.

Koronakevät sai suomalaiset sulkeutumaan koteihinsa, mutta moni ei jäänyt toimettomaksi. HS kurkistaa heinäkuun lauantaisin pihoihin ja puutarhoihin, jotka on kevään aikana ahkeroitu uuteen uskoon.

Keski-Sipoon viljapelloilta ei heinäkuisena päivänä puutu aurinkoenergiaa, ja osansa paisteesta saa myös viereinen Heli Hänninen-Snellmanin pihamaa. Iltapäivän paahteessa vähän pienempikin porotus riittäisi.

Hänninen-Snellman, 64, on vasta etsiskelemässä isoa päivänvarjoa terassilleen, mutta helpotus lämpöisiin tunnelmiin olisi silti lähellä: pellon laidalla nököttää uudenkarhea ulkoallas.

”Helteiden aikana kävin tuolla monta kertaa päivässä”, Hänninen-Snellman kertoo.

Hän on asunut omakotitalossaan parikymmentä vuotta, mutta tänä keväänä hän halusi laittaa pihaa toden teolla uuteen uskoon. Taustalla on iso elämänmuutos. Vastikään eläkepäivänsä aloittanut Hänninen-Snellman jäi leskeksi huhtikuussa kesken koronakevään.

”Mottoni tässä touhussa on ollut ehkä se, että tästä on nyt otettava irti se mitä on otettavissa. Kun olosuhteet ovat olleet mitä ovat”, hän kertoo.

Heli Hänninen-Snellman jäi eläkkeelle viime syksynä. Ensimmäisen kevään vapaarouvana oli tarkoitus olla aivan toisenlainen.

Ensin koronaepidemia tyhjensi kalenterin jumpista, taideharrastuksista ja Hänninen-Snellmanin vetämän kielikahvilan kokoontumisista. Sitten puoliso kaatui postinhakumatkalla, ilmeisesti sairauskohtauksen vuoksi. Hän ei enää toipunut.

Pihan uudistaminen on ollut myös surutyötä ja auttanut viemään ajatuksia muualle.

”Ajattelin, että minähän tulen hulluksi, jos vain kykin yksinäni tässä takapihalla”, Hänninen-Snellman kertoo.

”Kun on jotakin puuhaa, ei tule koko ajan mieleen, mitä kaikkea tehtiin ennen miehen kanssa.”

Hänninen-Snellman ei pidä itseään varsinaisena viherpeukalona, mutta somistaa mielellään terassia yrteillä ja koristekasveilla. ”Sain aralian lahjaksi työkavereilta, kun poikani syntyi 25 vuotta sitten.”

Myös ulkomaanmatkat ovat tänä kesänä jääneet väliin, vaikka aiemmin Hänninen-Snellman on matkaillut ahkerasti. Siksi hän halusi uudistaa pihaa monenlaista tekemistä ja oleilua varten.

Sitä paitsi yksin elämisessä on hyviäkin puolia. Enää ei tarvitse tehdä kompromisseja kodin ostoksista ja uudistuksista.

”Mieheni aina sanoi, että joo, katsotaan nyt. Nyt ei ole ketään, jolta kysyä mielipidettä. Jos haluan vaikka kaasugrillin, niin menen ja ostan.”

Ensimmäinen uudistus oli terassin lattialautojen vaihto. Sen Hänninen-Snellman teetti ammattilaisella.

Etupihan vaja päätettiin uusia talkooporukalla, johon on kuulunut myös veljen perhe sekä aikuinen poika kumppaneineen. Takapihan puolelle on altaan lisäksi ilmestynyt kaasugrilli, uusia kalusteita ja tikkataulu.

Kauempana osa pihasta on jätetty niittykasvien ja pölyttäjien valtakunnaksi. Sieltä kuuluu sirkkojen siritystä.

”Huomasin, että sinne tuli päivänkakkaraa, harakankelloa, niittyleinikkiä ja puna-apilaa. Ajattelin, että antaa vain niiden kasvaa.”

Välillä terassille liihottelee myös perhosia ja yksi sudenkorentokin, mutta hyttyset eivät Hänninen-Snellmanin mukaan ole iso vaiva.

Ruokapöydän ääreen on kerääntynyt myös sukua ja ystäviä. Tänä vuonna Hänninen-Snellman hankki uusia pihatuoleja ja kaasugrillin.

”Tulkaa tekin uimaan”, Hänninen-Snellman huikkaa naapuripihalle.

Tänä kesänä pientaloasujia ja mökkiläisiä ei ole liiemmin tarvinnut houkutella polskutteluun: koronakevät ja kuuma alkukesä ovat vauhdittaneet erilaisten piha-altaiden ja vesiliikuntavälineiden kauppaa.

Esimerkiksi S-ryhmä tiedotti kesäkuun lopulla, että sen marketeissa oli myyty yli kuusinkertainen määrä uima- ja porealtaita edelliskesään verrattuna.

Hänninen-Snellmanin pikkuallas sopii uimarenkaan päällä köllöttelyyn ja dekkarin lukemiseen – tai vaikkapa drinkistä nautiskeluun. Se toimittaa myös järvimaiseman virkaa, sillä Sipoon Nikkilässä pellot ovat järviä tavallisempi näky.

Altaassa on pumppu ja klooriannostelija, joten vettä ei tarvitse erikseen vaihtaa. Suurin vaiva on kenties veteen eksyvien ötököiden poistamisessa.

Hintakin oli Hänninen-Snellmanin mukaan kohtuullinen.

”Tuntuu, että halvimmat hankinnat ovat olleet onnistuneimpia. Tässä on ollut hyvä hinta-elämänlaatusuhde.”

Naapurien lisäksi kylässä on käynyt sukulaisia ja ystäviä. Hänninen-Snellman ei keväälläkään halunnut eristäytyä muista, vaan hän on kokenut tapaamiset turvallisiksi, ”kun pitää turvavälit ja pesee käsiä”.

Juhannuksen hän vietti poikkeuksellisesti kotona. Silloinkin kylässä oli pari ystävää.

”Tarjoan täällä allasdrinkkejä. Vieraat istuvat altaassa ja saavat sinne valitsemansa drinkit”, Hänninen-Snellman kuvailee.

Baarikaappi on jo aiemmin tuunattu appivanhempien autotallista löytyneestä muuttolaatikosta, jossa aikoinaan kuljetettiin kristallikruunua. Jos haluaa pyöräyttää vaikkapa mojito-juoman, mintunlehdet voi repiä suoraan terassin yrttiruukuista.

Vanha muuttolaatikko sai jo aiemmin uuden elämän kylmäkaappina.

Hänninen-Snellmanin bravuuri on vaalean rommin ja lime-greippilimonadin sekoitus appelsiinin ja limen paloilla.

”Se on ollut kesän hitti. Ja kaikkea saa myös virgin-versiona.”

Entä mikä voisi olla seuraava projekti?

Ainakin sen ison päivänvarjon ostaminen. Suurempien uudistusten aika on kenties myöhemmin: Hänninen-Snellman on pohtinut viitisentoista vuotta sitten remontoidun kodinhoitohuoneen palauttamista saunakäyttöön.

Kovin kauaskantoisia suunnitelmia hän on tosin varovainen tekemään.

”Nyt mennään vuodenaika kerrallaan. Koronakevään jälkeen on parempi, ettei tee liikoja suunnitelmia.”