Luonnonsuojelu

Parin tunnin ajomatkan päästä Helsingistä on luonnon helmi, josta saattaa tulla maailman ensimmäinen tiedekansallispuisto.

Tuo alue sijaitsee Kanta-Hämeessä Hämeenlinnassa ja sen nimi on Evo.

Toteutuessaan puisto olisi 6 200 hehtaaria. Se olisi Etelä-Suomen suurin metsäkansallispuisto.

Puisto perustettaisiin valtion omistamalle maalle, aivan kuten muutkin kansallispuistot. Tiedekansallispuistoksi esitetyt alueet ovat tällä hetkellä retkeily- ja luonnonsuojelualuetta sekä suojelumetsää.

Esityksen alullepanijat ovat Greenpeace ja Helsingin yliopisto. Sen ovat allekirjoittaneet muun muassa Suomen WWF, Museovirasto ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Greenpeace on ehdottanut aluetta ensimmäisen kerran kansallispuistoksi jo 20 vuotta sitten.

Greenpeace Lahden vapaaehtoinen Hanna Rosti kertoo, että samalla järjestö on vastustanut Metsähallituksen retkeilyalueella tekemiä hakkuita. Itse hän on viimeisen neljän vuoden ajan sekä käynyt alueella että keskustellut sähköpostitse alueen suojelusta.

Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2011 tehdyn arvion mukaan Kotisten alueen alkuperäisen aarnialueen männikön vanhimman puuston ikä lähentelee 300 vuotta.

Metsähallitus uusi ympäristöohjeistuksensa kesäkuussa 2018. Uuden ohjeistuksen mukaan avohakkuita ei saa enää tehdä retkeilyalueilla. Muutoksen jälkeen retkeilyalueilla on voinut tehdä korkeintaan alle hehtaarin kokoisia pienalauudistuksia tai luonnonhoidollisia toimenpiteitä, kuten kulotusta.

Greenpeacelle tämä ei riitä.

”Meiltä on kysytty, miksi haluatte alueesta kansallispuiston, että miksei retkeilyalue riitä? Syy on se, että retkeilyalueilla tehdään hakkuita. Etelä-Suomessa on tarve lisäsuojelulle”, sanoo Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki.

Yksi alueista, joka olisi myös osa uutta tiedekansallispuistoa, on vuonna 1955 suojeltu Kotisten aarnialue. Rosti kutsuu sitä ”Evon sydämeksi”.

Sydämessä sijaitsevat muun muassa Valkea-Kotisen lampi ja Lapinkallio. Rosti ja Paulomäki vievät meidät niiden luo.

Polkuja ja vanhoja pitkospuita on vain osassa suojelualuetta. Rostin ja Paulomäen laatima reitti läheiseltä autotieltä kohti lampea kulkee tiheään kasvaneiden kuusien välistä ja kaatuneiden, lahojen puiden yli.

Suojalualueesta näkee, miltä metsä näyttää, kun sille tee mitään. Metsä on rehevää ja hiljaisuus syvää. Maa jalkojen alla on paksua, kosteaa sammalta. Haavat ovat niin korkeita, että latvoja ihmettelevän niskaa sattuu.

”Liito-oravat pitävät varmasti näistä puista”, Rosti sanoo.

Greenpeacen Lahden vapaaehtoinen Hanna Rosti ja Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki johdattavat meidät Kotisten suojelualueelle.

Alueella on tainnut tepastella myös hirviä, ainakin näin voi päätellä suurista ulostekasoista, joihin lenkkarini lässähtää – kahdesti.

Matkalla Paulomäki ottaa valokuvia puun kyljessä kasvavasta lahottajasieni kruunuhaarakkaasta ja pienestä limasienestä.

”Tämä näyttää paranvoilta, mutta en ole asiantuntija. Nämä ovat jännittäviä lajeja, sillä limasieni-nimestä huolimatta ne ovat ameeboja. Niitä ei kovin usein näe”, hän sanoo.

Kuten ei monia muitakaan alueelta löytyviä lajeja. Evon suojelluilla alueilla elää muun muassa äärimmäisen uhanalainen punahärö, joka elää ainoastaan vanhojen kuolevien haapojen kuoren alla. Alueella on myös muun muassa töyhtötiaisia ja kuukkeleita, joiden määrä on vähentynyt etenkin Etelä-Suomessa hakkuiden myötä.

Paulomäki kertoo, että oleellista esitetyssä puistossa olisi alueen yhtenäisyys. Suojeltu metsä auttaisi pysäyttämään uhanalaistumista, josta järjestö on kampanjoinut jo vuosikymmeniä.

Kotisilla elää monia lahopuusta ja erityisesti haavasta riippuvaisia hyönteislajeja. Lahopuuta on alueella parhaillaan 60–90 kuutiometriä hehtaarilla. ”Talousmetsissä vastaava määrä on noin 5 kuutiometriä”, kertoo Greenpeace Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki.

Hän kertoo, että monet vanhojen metsien lajit ovat huonoja leviämään. Evon tapauksessa lajeilla ei myöskään olisi lähellä paikkaa minne levitä. Pienellä alueella esiintyvät populaatiot ovat herkkiä sairauksille, sisäsiittoisuudelle ja ilmastonmuutokselle.

”Etelä-Suomen metsistä vain kolme prosenttia on suojeltuja. Ongelma etelässä on myös se, että suojelualueet ovat hyvin pirstaleisia. Ehdotettu laaja luonnontilainen alue yhdistäisi alueita ja toisi lajeille turvaa.”

Rostin rooli hankkeessa on keskeinen, sillä Greenpeacessa toimimisen lisäksi hän on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Juuri Helsingin yliopistossa kehitettiin ajatus tiedekansallispuistosta. Tarkemmin sanottuna se kehitettiin yliopiston alaisessa ”Kentällä – In the field” ajatushautomossa, kertoo projektisuunnittelija Niko Nappu.

Nappu kertoo, että tiedekansallispuisto eroaa tavallisesta kansallispuistosta siinä, että sen tarkoituksena on popularisoida tiedettä. Lisäksi ideana on nostaa tieteen ja tutkimuksen statusta sekä kertoa, mitä tiede ja tutkimus ovat ja miten niitä tehdään.

Ajatushautomo toimii Helsingin toimii kenttätutkijoiden tiedotuskanavana maailmalle. Helmikuussa ajatushautomo haastatteli Rostia hänen väitöskirjastaan.

Ajatus tiedekansallispuistosta nousi puheeksi, ja lopulta porukka päätyi laatimaan esityksen Evosta. Toukokuussa he jättivät esityksen ympäristöministeriöön.

Evoon puiston rakentaminen sopisi Napun mukaan sen takia, koska alueella on tehty monenlaista kenttätutkimusta jo kymmeniä vuosia. Lähellä sijaitsee myös yliopiston Lammin tutkimusasema.

Paulomäen ja Rostin mukaan Greenpeacelle yhdessä toimiminen sopi hyvin, sillä tieteen tekeminen ja luonnonsuojelu tukevat toinen toisiaan.

Mutta mitä kumpikin taho siitä hyötyy?

”Luonnonsuojelun näkökulmasta kansallispuistokin riittäisi, mutta Helsingin yliopiston mukaantulo lisää esityksen menemistä läpi”, Paulomäki sanoo.

Evon alueelta on kerätty aineistoja esimerkiksi vesiselkärangattomien määrästä pitkältä ajalta. ”Tiedetään, että Suomen vedet tummuvat, kun niihin valuu metsistä ja soista humusta. Evolla huomattiin, että veden tummumisen myötä niiden määrä oli vähentynyt”, kertoo projektisuunnittelija Niko Nappu Helsingin yliopistolta.

Helsingin yliopistolle Evon suojeleminen turvaisi alueella pitkän aikasarjan tutkimukset ja turvaisi mahdollisuuden ”luonnon laboratorioon” jatkossakin.

”Evon alueella on esimerkiksi tehty kokeita, joissa järvi on laitettu puoliksi kalvolla ja toinen puoli on käsitelty kalkilla. Perinteisessä kansallispuistossa tällaisia kokeita ei voisi tehdä”, Nappu kertoo.

Kävijöille tiede näkyisi muun muassa erilaisina tiedepolkuina, joilla kerrotaan alueen tutkimuksesta.

”Ne eivät olisi staattisia polkuja tekstikyltteineen, vaan tarkoituksena on osallistaa. Kävijöitä varten puistoon voitaisiin asentaa yksinkertaisia antureita ja he voisivat esimerkiksi mitata järvien pintavesien lämpötilaa”, Nappu sanoo.

Puistoon rakennettaisiin erilaisia toiminnallisuuksia aina alakoululaisista yliopisto-opiskelijoille.

Nappu kertoo, että Evon alueelle ollaan jo elokuussa aloittamassa ”majavakaupungin” rakentamista yhdessä Ylen kanssa. Majavien elinoloja seurataan erilaisin kameroin ja anturein. Kyseinen projekti ei suoranaisesti liity tiedekansallispuistohankkeeseen, mutta se on hyvä esimerkki siitä, mitä alueella voitaisiin tehdä.

Puistoon on suunniteltu myös mobiilisovellusta, jossa esimerkiksi majavista kerättyä tietoa voitaisiin hyödyntää.

”Sovellus voisi esimerkiksi ilmoittaa kävijälle, että nyt majavat ovat liikkeellä, tulkaa katsomaan.”

”Evon alue on monin verroin arvokkaampi suojeltuna”, sanoo Greenpeace Lahden vapaaehtoinen Hanna Rosti.Hänen mielestään suojeltu retkeilykohde tuottaa iloa monille sukupolville, toisin kuin avohakkuut ja sellutehtaat. ”Olisi hienoa, että voisin sitten vanhana mummona lapsenlapsille sanoa, että minä autoin suojelemaan tätä metsää.” Rostin vierellä on 2-vuotias bordercollie Rommi.

Esityksessä on huomioitu myös puiston mukanaan tuomat talousvaikutukset ja työpaikat. Esityksen mukaan tiedekansallispuisto toisi tuhat uutta työpaikkaa muun muassa luontoyrittäjille.

Lisäksi esityksessä on esimerkiksi suunniteltu kävijöitä helpottamaan bussikuljetuksia muun muassa pääkaupunkiseudulle vievien junayhteyksien varrelta.

Hallitusohjelmassa on linjattu uuden kansallispuiston perustamisesta tällä hallituskaudella. Kriteereitä ovat riittävät luonnonsuojeluarvot, maa-alueen valtio-omisteisuus ja vähintään tuhannen hehtaarin koko. Evo täyttää nämä kriteerit.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoo, että ympäristöministeriöön on tullut noin ”puolen tusinaa” ehdotusta ja tiedusteluja uusista kansallispuistoista.

Ympäristöministeriöön on toimitettu Evon lisäksi kirjallinen esitys Posion Korouomasta, Sallan Sallatunturista, Kirkkonummen Porkkalasta ja Savonlinnan Punkaharju-Haarikon kaksoisalueesta.

Mikkonen ei kommentoi sitä, onko Evoa koskeva esitys tiedepainotteisuutensa takia muita ehdotuksia varteenotettavampi vai ei.

”Kyllähän tutkimustyötä on monessakin puistossa tehty, mutta Evon hakemuksessa sen vahva tiedepainotus luo siihen oman mielenkiintonsa.”

Metsähallituksen mukaan Evon retkeilyalue Hämeenlinnassa on lähin merkittävä metsästysalue pääkaupunkiseudun asukkaille. Metsissä järjestetään muun muassa hirvijahteja. Jos alueesta tulisi tiedekansallispuisto, metsästys on metsätalouden ohella seikka, joka ei olisi enää sallittua.

Evon puistonjohtaja Tuula Peltonen kertoo, että virkistyskalastaminen on kuitenkin alueella jopa merkittävämpää kuin metsästys. Evon Niemisjärvelle on lunastettu vuosittain noin 4 000 vapakalastuslupaa.

”Evolla istutetaan lohikalaa virkistyskalastuskohteisiin. Virkistyskalastus on joissain kansallispuistoissa erikseen sallittua, mutta yleisemmin ei, joten sekin tulisi varmasti tarkasteluun.”

Lisäksi oleellinen kriteeri puiston perustamiselle on se, haluaako alueen kunta puiston alueelleen ja ovatko alueen toimijat valmiita järjestämään luontomatkapalveluita.

”Jos lähtökohta on se, että paikkakunta kovasti vastustaa puiston perustamista, ei alueelle kannata ryhtyä sitä perustamaan”, Mikkonen sanoo.

Hämeenlinnan kaupungin apulaiskaupunginjohtajan Juha Isosuon mukaan tiedekansallispuisto on ”mielenkiintoinen avaus”, mutta hänen mukaansa muun muassa keskustelua palveluiden järjestämisestä tarvitaan vielä.

”Puisto ei toisi kunnille suoraan rahaa, vaan elinvoimaa. Kunnat hyötyisivät siitä verotuksen kautta. Kaupunki on valmis satsaamaan muun muassa infraan omalta osaltaan, mutta palveluita kunnat eivät voi järjestää, vaan yksityiset toimijat on saatava mukaan.”

Ympäristöministeriön on tarkoitus tehdä valmistelutyöt ja valinta siitä, minne uusi kansallispuisto tulisi tulevana syksynä. Valitun puiston perustaminen on mahdollista aikaisintaan ensi vuonna.

Esityksen ensimmäinen vaihe koskee vain valtion metsiä. Myöhemmässä vaiheessa puistoon tai sen puskurivyöhykkeeseen liitettäväksi ympäröiviä alueita. Alueita omistaa muun muassa Hämeenlinnan kaupunki ja metsäyhtiö UPM. Alueista neuvoteltaisiin.

Hämeenlinna omistaa alueita suunnitellulta laajennusalueelta sekä Hämeenlinnan että Padasjoen kunnan puolelta. Alueilla tehdään metsätaloussuunnitelman mukaisia hakkuita. Isosuo arvioi tuoton olevan kaupungille merkittävä, vuositasolla puhutaan 300 000–350 000 eurosta.

Isosuon mukaan kaupunki olisi valmis neuvottelemaan maanvaihdosta valtion kanssa, jos tiedekansallispuisto tulee ja sitä aiotaan laajentaa.

Uutisen lähteenä on käytetty myös Suomen ympäristökeskuksen raporttia ”Hämeen ympäristö muutoksessa – Kaksikymmentä vuotta ympäristön huippututkimusta Valkea-Kotisen alueella” vuodelta 2011.