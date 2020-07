Kulunutta viikonloppua on vietetty Suomessa laajalti aurinkoisissa sääoloissa. Lämpimistä ja helteisistä säistä päästään nauttimaan koko maassa vielä sunnuntaina ja maanantaina.

Viimeistään tiistaina sää vaikuttaisi kuitenkin muuttavan muotoaan perusteellisesti epävakaisemmaksi. Kylmä säärintama sysää helteet Itä- ja Pohjois-Suomen herkuksi. Kaiken kaikkiaan sää muuttuu hyvin vaihtelevaksi koko maassa. Etelä-Suomessa viikko on 1–3 astetta tavanomaista viileämpi.

”Ensi viikkoon mahtuu kaikenlaista. Helteet ovat jossain päin maata mahdollisia, mutta pääosan ottavat tuuli ja sateet”, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr.

Föhrin mukaan maanantaina paikallisia sateita ja ukkosia tulee esiintymään joka puolella maata. Tiistaina kuurosateet yleistyvät, ja sateisinta on maan länsiosassa. Lämpötilassa ei tapahdu suurta muutosta ja suuressa osassa maata on edelleen 22–26 astetta. Maan länsiosissa on hieman viileämpää.

”Lämmin ilmamassa ei lähde sieltä kertaheitolla, mutta ennusteen mukaan siellä on tiistaina jo niin yleisesti kuurosateita, että lämpötila jää 20 asteen vaiheille”, Föhr kertoo.

Keskiviikkona itäkaakon suunnalta Suomeen saapuu matalapaine maan keskivaiheille. Föhrin mukaan sen seurauksena tapahtuu paljon: sade on paikoin runsasta ja tuuli voimakasta. Päivälämpötilat asettuvat suuressa osassa maata 15 asteen hujakoille.

”Sateet ulottuvat mihin päin maata tahansa, ja keskiviikkona saattaa tulla hyvinkin paljon vettä. Torstaina vettä tulee eniten maan länsi- ja pohjoisosissa. Lounaisosissa vettä saattaa sataa kymmeniä millejä”, Föhr sanoo.

Torstaina ja perjantaina matalapaine vaikuttaa maan etelä- ja keskiosissa, ja sää on siellä viileää ja sateista. Myös voimakas tuuli vaikuttaa lämpötiloihin oleellisesti, ja se saattaa muodostua paikoin erittäin voimakkaaksi.

”Viisas varautuisi myrskyyn”, Föhr sanoo, mutta painottaa, että loppuviikon säätä on vielä tässä vaiheessa vaikea ennustaa tarkalleen.

Sen sijaan Lappiin pääsee livahtamaan loppuviikosta hyvinkin lämmintä ilmaa. Föhr kuitenkin muistuttaa, että pelkkä lämmin ilmamassa ei vielä riitä takaamaan hellelukemia, vaan lämpötilaan vaikuttavat mahdolliset sateet sekä pilvisyys.

Tästä huolimatta ensi viikon lomamatkat kannattaa suunnata loppuviikkoon ja Lappiin ja vielä tarkemmin sen itäosiin, mikäli kaipaa lämpimiä kelejä.

”Jos loppuviikolta haluaa hyviä lomasäitä, ei kannata lähteä ainakaan maan länsiosaan. Jos jossain on loppuviikosta helteitä, niin nimenomaisesti Lapissa”, Föhr sanoo.