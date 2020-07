Onnettomuudet

Heinäkuussa on tänä vuonna hukkunut kuusi ihmistä.

Suomessa on tänä vuonna hukkunut 70 ihmistä. Määrä on huomattavasti suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan mennessä. Tuolloin hukkumisia oli 50.

Eniten hukkuneita on tänä kesänä Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa. Kussakin maakunnassa on hukkunut alkuvuoden aikana 9 ihmistä. Etenkin Uudellamaalla ja Keski-Suomessa hukkuneiden määrä on selvästi vuodentakaista suurempi.

Luvut perustuvat Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) hukkumistilastoihin. Tilastoa on päivitetty viimeksi perjantaina 17. heinäkuuta. Se kattaa vuoden alun ja 17. heinäkuuta välisen ajan.

Hukkuneiden kasvanut määrä selittyy kevättalven leudoilla säillä ja jäihin vajoamisilla, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton viestintäasiantuntija Niko Nieminen. Jäihin vajosi ja hukkui tänä keväänä 19 ihmistä, kun viime vuonna vastaava luku oli neljä.

”Totta kai myös koronaepidemia vaikutti, kun ihmiset liikkuivat enemmän luonnossa ja veden äärellä”, Nieminen sanoo.

HS uutisoi aiemmin maanantaina, että Helsingissä on hukkunut tänä kesänä kaikkiaan viisi ihmistä ja läheltä piti -tilanteita on sattunut kymmenen.

Sekä hukkumisten että läheltä piti -tilanteiden määrä on kasvanut rajusti. Onnettomuuksia aiheuttaa helteiden lisäksi se, että uimataidottomien helsinkiläisten määrä on kasvanut.

Lue lisää: ”Huoltajat eivät olleet nähneet tapahtumaa” – Helsingissä eletään hukkumisten mustaa kesää

Koko maassa kesäkuukausilla hukkuneita on tähän mennessä suurin piirtein saman verran kuin viime vuonna. Tänä vuonna kesäkuussa hukkui 20 ihmistä ja heinäkuussa seitsemän.

Tämän vuoden hukkumisista 11 on tapahtunut vesiliikenteessä ja 10 uidessa. 21 tapauksessa hukkumissyy on tuntematon, eli ei olla voitu varmistaa, onko uhri ollut esimerkiksi uimassa tai liukastunut kalastaessaan.

Viime vuonna kesällä hukkui kuusi lasta, mikä on poikkeuksellisen paljon. Tänä vuonna lapsia on Niemisen tiedon mukaan hukkunut yksi.

”Lasten hukkuminen on aina aikuisten vastuulla, eivätkä valvotut rannat poista vastuuta. Varsinkin uimataidottomien lasten kanssa pitää olla kädenmitan päässä”, Nieminen sanoo.

Lue lisää: Kesällä on hukkunut poikkeuksellisen monta lasta: ”Valvova aikuinen ei voi lukea lehteä tai selata kännykkää”

Selkeitä syitä hukkuneiden lasten viime vuoden korkeaan lukuun tai tämän vuoden laskuun ei ole. Niemisen arvion mukaan huoltajat ja aikuiset ovat tänä vuonna havahtuneet keskittymään lasten uimisen valvontaan ja jättäneet esimerkiksi lehtien ja sosiaalisen median selaamisen vähemmälle.

Suurin osa hukkuneista on tilastojen mukaan miehiä, eikä kuluva vuosi tee asiaan poikkeusta: tänä vuonna hukkuneista 75 prosenttia on ollut miehiä.

”Miehet johtavat muutenkin tilastoja tapaturmaisissa onnettomuuksissa. Isoin syy tähän on miesten riskikäyttäytyminen”, Nieminen toteaa.

Yleisesti hukkumiskuolemat ovat laskeneet viimeisen 50 vuoden aikana. Kuutena viimeisempänä vuonna on SUH:n tilastojen mukaan jääty alle sataan hukkuneeseen, mutta Nieminen pelkää, että tänä vuonna mennään yli sadan.

”Toivottavasti loppukesä on rauhallinen, ja ihmiset miettivät enemmän uimakäyttäytymistään. Rumasti sanottuna kesä on hukkumisen sesonkiaikaa.”

Alkoholi on ollut osallisena yli puolessa kaikista hukkumisista Suomessa. Vesiliikenteessä hukkuneista 80 prosenttia on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena.

Hukkuvien suomalaisten määrä on asukaslukuun suhteutettuna selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. HS selvitti aiemmin tänä vuonna, miksi Suomessa hukutaan enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

SUH:n Nieminen kertoo, että tutkimusten mukaan 80 prosenttia hukkumisista oltaisiin pystytty välttämään pelastusliiveillä. Lisäksi hän muistuttaa, ettei alkoholi kuulu uimisen, veneilyn tai kalastamisen yhteyteen.