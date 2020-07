Onnettomuudet

Hyvinkäällä valtatie 25:llä on tapahtunut rekan ja henkilöauton nokkakolari, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Onnettomuus tapahtui maanantai-iltana kello kuuden aikaan Jokelan liittymän kohdalla.

Poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä.

Pelastuslaitos kertoo, että rekka on kyljellään ojassa ja liikenne on poikki useita tunteja. Autoilijoille on kiertotie Hyvinkäältä Mäntsälän suuntaan Sillankorvenkadun kautta.

Oikaisu 20.7. kello 19.33: Jutussa sanottiin aiemmin, että onnettomuus olisi tapahtunut Porvoonväylällä. Onnettomuus tapahtui Valtatie 25:llä.