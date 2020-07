Mansikanpoimijaksi ryhtynyt Sarita Karhu säikähti pahanpäiväisesti mahdollista koronavirustartuntaa. Hän oli työskennellyt heinäkuun alusta alkaen mansikkatilalla Päijät-Hämeessä.

Tilalle tuli myös kymmenittäin ulkomaalaisia kausityöläisiä Ukrainasta.

Ulkomaalaisille poimijoille oli järjestetty kahden viikon karanteeni, jonka aikana heidän oli tarkoitus pysyä omissa oloissaan. Ukrainalaiset pääsivät työskentelemään pelloille, ja suomalaiset ja ukrainalaiset työskentelivät eri palstoilla.

Kahden ryhmän erillään pitäminen ei ollut kuitenkaan täysin pitävää.

”Vaikka mansikoiden keräyspisteessä oli kaksi eri jonoa suomalaisille ja ukrainalaisille, ryhmät sekoittuvat koko ajan”, Karhu kertoo.

Työntekijöiden bajamaja-vessat oli merkitty kansalaisuuksien mukaan, mutta ne olivat Karhun mukaan aivan vierivieressä, eikä turvaväleistä pidetty kiinni. Aina ei löytynyt edes vesikanisteria käsienpesuun.

Viime viikolla Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (Phhyky) tiedotti, että samaisella alueella toimivalla marjatilalla on todettu yhdeksän koronavirustartuntaa ulkomaalaisilla kausityöläisillä. Tiedotteen mukaan tartunnan saaneet eivät olleet altistaneet muita eikä marjojen turvallisuudesta ollut vaaraa.

Sarita Karhu pitää tiedotetta puutteellisena. Tiedotteessa ei kerrottu marjatilan nimeä, joten hän ei voinut olla varma, oliko kyseessä juuri hänen työpaikkansa.

”On todella pöyristyttävää, että tartuntoja salaillaan. Mielestäni ihmisen velvollisuus olisi tiedottaa asiasta mahdollisimman avoimesti, sillä suomalaisilla työntekijöillä voi olla vaikka riskiryhmään kuuluvat iäkkäät vanhemmat”, Karhu sanoo.

Hallintojohtaja Veli Penttilä Phhykystä kertoo, että sairastuneet kausityöläiset ovat nyt työnantajansa luona kotisairaalassa.

”Heidän työnantajansa on järjestänyt niin, että sairastuneille altistuneet työntekijät ovat omassa ryhmässään. Näin ei ole riskiä, että altistuneet tartuttaisivat altistumattomia työntekijöitä”, Penttilä sanoo.

Hän korostaa, että tartuntatapaukset ovat olleet lieviä, eikä ole ollut epäilystä siitä, että altistuneita olisi suuria määriä.

”Työnantaja on yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa järjestänyt olosuhteet työpaikalla asianmukaisesti tartuntariskin minimoimiseksi, joten sairaalan tai terveydenhuollon viranomaisten tehtävänä ei ole käydä informoimassa muita työntekijöitä. Kyseessä on nähdäkseni työturvallisuusasia, joten työnantajan tehtävänä on arvioida tilannetta ja vastata tarvittaessa työntekijöiden kysymyksiin”, Penttilä sanoo.

Sarita Karhu kysyi koronatartunnoista työnantajaltaan.

”Tuli ympäripyöreä vastaus, että myynnissä olevat marjat ovat terveiden ihmisten keräämiä. Ihmiset osaavat lukea rivien välistä, mitä tuo tarkoittaa”, Karhu toteaa.

Vierastyöläisten koronavirustartunnat nousivat huolenaiheeksi viime viikolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan vierastyöläisiä ei tarvitse testata koronaviruksen varalta maahantulon yhteydessä, vaan Suomessa on totuttava siihen, että vierastyöläisten epidemiaryppäitä voi tulla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiitin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen vaati, että Suomen pitäisi testata vierastyöläiset viimeistään Suomen rajalla.

”Husin johto ehdotti jo valtioneuvostolle testaamista lentokentällä, mutta sitä ei ole toteutettu. Teknologiaa on. Kysymys on siitä, halutaanko”, Lehtonen sanoi HS:n haastattelussa.

Noin puolet ukrainalaisista kausityöntekijöistä tuli Suomeen Töitä Suomesta oy:n tilauslennoilla. Uuden yrityksen taustalla ovat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, ProAgria Keskusten Liitto sekä Suomen Kylät.

MTK:n työvoimapalveluasiantuntija Kati Kuula kertoo, että Töitä Suomesta oy:n kautta tulleille kausityöläisille ohjeistettiin karanteeni- ja hygienia-asiat useaan kertaan. Myös marjanviljelijät ovat olleet hyvin tietoisia säännöistä.

Töitä Suomesta Oy:n tilauslennoilla saapui maahan noin kolmetuhatta työntekijää. Kuula arvioi, että lennoilla tuli noin puolet Suomen tämän kesän ukrainalaisista kausityöläisistä.

”Karanteeni alkoi meidän kuljetuksissa jo käytännössä lentokentältä. Tulijat ohjattiin tiettyä reittiä tietylle parkkipaikalle, jossa heitä odotti yleensä tilan järjestämä kuljetus. Julkisilla liikennevälineillä ei saanut kulkea”, Kuula kertoo.

Karanteeniaikana oli mahdollisuus työntekoon, jos työnantaja pysyi eristämään ulkomaalaiset työntekijät suomalaisista marjanpoimijoista. Viranomaisohjeistuksen mukaan karanteenissa olevat saivat liikkua työpaikan ja asuinpaikan välillä. Myös muu välttämätön liikkuminen on ollut mahdollista.

Marjatiloilla piti huolehtia siitä, että karanteenissa olevat työskentelevät vähintään kymmenen metrin päässä muista. Kahden ryhmän kulkureitit eivät saaneet kohdata.

HS kertoi viime viikolla, että Espanjassa pelätään koronaviruksen leviävän ulkomaalaisten hedelmänpoimijoiden keskuudessa. Poimijat asuvat usein ahtaissa tiloissa, joissa turvavälien pitäminen on mahdotonta. Sairastuneet työntekijät eivät hakeudu hoitoon tai pysy eristyksessä, vaan palaavat tiloille tekemään työtä.

Sarita Karhu kirjoitti tapahtuneesta julkisen Facebook-päivityksen. Ensimmäisenä Facebook-päivityksestä kertoi MTV Uutiset. HS ei tavoittanut Karhun entistä työnantajaa.

MTV Uutisten jutussa mansikkatilan omistaja sanoi, että hänellä ei ole tietoa Päijät-Hämeessä marjatilalta koronatartunnan saaneista. Työantaja vakuutti, että tilalla noudatetaan viranomaisohjeistusta.

”Pellolla on koko ajan henkilö, joka huolehtii hygieniavaatimusten toteutumisesta”, marjayrittäjä sanoi.

Karhu irtisanoutui viime viikon alussa ja päätti ryhtyä kahden viikon vapaaehtoiseen karanteeniin.

”Ajattelin, etten voi vaarantaa riskiryhmiin kuuluvien läheisteni terveyttä.”

Lopulta asia häiritsi niin paljon, että Karhu hakeutui omalla kustannuksellaan koronavirustestiin.

”Onneksi tulos oli negatiivinen”, Karhu sanoo.