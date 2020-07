Poliisihallitus on vaatinut United Brotherhoodin ja sen alajengin Bad Unionin lakkauttamista Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Jengit on määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon, mutta oikeus ei ole antanut vielä lopullista päätöstä.

Poliisi on tutkinut runsaan kahden vuoden ajan mittavaa huumausainevyyhtiä Joensuussa ja sen lähialueilla Pohjois-Karjalassa. Vyyhti kytkeytyy United Brotherhood (UB) -rikollisjärjestön paikalliseen osastoon.

Poliisin mukaan huumeiden myyntiorganisaatio on välittänyt Joensuun seudulla eteenpäin pääasiassa amfetamiinia, metamfetamiinia, ekstaasia ja kokaiinia.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi tammikuussa United Brotherhoodin ja sen alajengin Bad Unionin (BU) väliaikaiseen toimintakieltoon.

Poliisi epäilee, että jengiläiset ovat jatkaneet toimintaansa Joensuun seudulla myös tuomioistuimen asettaman toimintakiellon aikana.

”Jengin ulkoiset tunnukset katosivat kerhotilasta, kun väliaikainen toimintakielto tuli voimaan. Myös yksittäiset henkilöt luopuivat tunnusten käytöstä. Epäilemme, että huumausaineiden levittäminen on kuitenkin jatkunut samalla tavalla kuin silloin, kun kerho oli voimassa”, sanoo Itä-Suomen poliisin rikoskomisario Kari Kuokkanen.

United Brotherhood on itse ilmoittanut, että jengin toiminta on lakkautettu.

Itä-Suomen poliisi on tutkinut vyyhtiä yhteistyössä keskusrikospoliisin kanssa.

Runsaan kahden vuoden aikana poliisi on takavarikoinut lähes 2 400 grammaa amfetamiinia, 4 500 ekstaasitablettia, 1 250 grammaa marihuanaa, 40 grammaa kokaiinia ja 40 grammaa metamfetamiinia.

Huumausaineiden arvo katukaupassa olisi poliisin mukaan ollut noin 192 000–245 000 euroa.

Vyyhdin päätekijäksi epäillään 47-vuotiasta joensuulaismiestä, joka on kuulunut poliisin käsityksen mukaan United Brotherhoodin Karjala-osastoon.

Poliisi epäilee, että lähes kaikki tiedossa olevat United Brotherhoodin ja Bad Unionin paikallisryhmien jäsenet ovat osallistuneet huumeiden levitykseen.

Osa rikosepäilyistä on edelleen tutkinnassa, mutta osa on ehtinyt johtaa tuomioon. Valtaosa jengien paikallisosastojen jäsenistä on jo saanut useiden vuosien vankeustuomiot törkeistä huumausainerikoksista.

Tutkinnassa on ollut kaikkiaan 11 epäiltyä törkeää huumausainerikosta sekä lukuisia huumausainerikoksia.

Sekä UB:n että BU:n paikallisiin osastoihin epäillään kuuluneen kumpaankin alle kymmenen henkilöä. Kerhojen jäseniksi epäillyt ovat 25–50-vuotiaita joensuulaisia miehiä.

”Poliisi on tutkinut myös kerhojen jäseniksi epäiltyjen henkilöiden tekemiä väkivaltarikoksia vuonna 2019, ja hekin ovat jo rangaistustaan suorittamassa vankilassa”, poliisi kertoo tiedotteessa.

Yhtenä rikosnimikkeenä tutkintakokonaisuudessa on ollut myös järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen.

Tutkintavankeudessa on edelleen kolme henkilöä. Heidän rikosepäilynsä siirtyvät syyteharkintaan lähiviikkoina.

United Brotherhood -jengi yhdistyi vuonna 2010 kolmesta alamaailman jengistä: Moresta, Natural Born Killersistä ja Rogues Gallerysta.

UB:n johtajana pidetty Tero Holopainen on parhaillaan syytteessä lukuisista rikoksista jättimäisillä jengikäräjillä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Oikeudenkäynti kestää syksyyn asti.

